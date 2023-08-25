«الحراسات» يبيع 100 ألف متر للاستثمار في عدد من المحافظات

علمت “المال” أن جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية سيبيع عددا من الأراضي الفضاء في عدد من المحافظات خلال سبتمبر المقبل.

وتصل تلك الأراضي إلى قرابة 100 ألف متر مربع، حسب كراسة الشروط التي اطلعت عليها “المال”، وتقع تلك الأراضي 3733 متر مربع بشارع بورسعيد بغمرة ، و666 متر مربع بشارع شامبليون بقصر النيل، و38 ألف متر مربع بشارع صقر قريش بمدينة السلامة، وصادر لتلك الأراضي بيان صلاحية.

كما تشمل الأراضي 14500 متر مربع بالأضافة الى 20.3 ألف متر مربع بشارع مجدي حسنين بالبحيرة، إضافة إلى محطة خدمة تموين سيارات متكاملة بالعمرانية بالجيزة، كما يشمل المزاد بيع 13 كيلو عملات ذهبية لدول عديدة عبارات مختلفة.

ومن المقرر ان يتم عقد المزاد يوم 6 سبتمبر المقبل بجوار سيتي ستاز بالقاهرة، وذلك وفقا لقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وفي حالة السداد الفوري فاذا رغب المشتري في سداد الثمن يستكمل باقي الثمن الـ90% الباقية خلال فترة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ اخطاره باعتماد البيع من السلطة المختصة على عنوانه الوارد بجلسلة المزاد ولاقرار المقدم منه.

كما يستكمل مقدم الثمن الى 30% في جالة التقسيط خلال شهر من تاريخ اخطاره باعتماد البيع من السلطة المختصة في حالة اذا رغب المشتري في سداد الثمن بالتقسيط.

كما يستكمل المشتري نسبة مقدارها 40% من القيمة الاجمالية للثمن “الدفعة الثانية” خلال 6 أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع من السلطة المختصة مع احتساب عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد.

كما يستكمل باقي الثمن ومقداره 30% من القيمة الاجمالي “الدفعة الثالثة” خلال 12 شهرا من تاريخ اخطار المشتري باعتماد البيع من السلطة المختصة مع احتساب عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد.

كما نصت كراسة الشروط على بيع قطعة ارض بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بطريق مصر / الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة، وذلك على مساحة تصل الى 133 ألف متر مربع.

كما يشمل المزاد بيع قطعة ارض على مساحة 30 فدان بحوض حنيفة بمنطقة الشلوفة بمحافظة السويس والتي تعد مقسمة على 3 قطع، بالاضافة إلى أراضي تصل إلى 31 ألف متر مربع في نطاق محافظة الاسكندرية، بالاضافة إلى عددا من الوحدات السكنية والمحلات التجارية.

ولفتت إلى أنه سيتم فتح باب المعاينة لهذه الأراضي بعد الإعلان مباشرة وحتى موعد المزاد العلني، ويحق لكافة الجهات والأفراد المنافسة عليها.

ويعد جهاز تصفية الحراسات هيئه حكوميه تابعة لوزارة المالية تقوم بحراسه الممتلكات التى تتم مصادرتها.