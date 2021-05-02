الحرارة تصل لـ40 درجة في القاهرة..تعرف على درجات الحرارة غدا

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن المصرية، اذ تسجل درجة الحرارة على القاهرة 39 للعظمي و 22 للصغري مع ارتفاع الدرجة المحسوسة لتبلغ 40 درجة وقت الظهيرة.

وقالت هيئة الارصاد أن درجات الحرارة غدا الاثنين تسجل في الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20، وتبلغ في شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26 درجة للصغري.

وذكرت هيئة الارصاد، ان درجات الحرارة على دمنهور العظمى 35 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 23 درجة.

الطقس فى القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان حالة الطقس غدا شديد الحرارة على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري و جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ويسود طقس حار على السواحل الشمالية نهار.

وأضافت هيئة الارصاد ان كافة الدن المصرية يسودها طقس معتدل ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتابعت ان سرعة الرياح على القاهرة تصل الى 12 عقدة ، فيما تسجل على السواحل الشمالية 14 عقدة، و شمال الصعيد 16 عقدة، و جنوب الصعيد 13 عقدة.

نسبة الرطوبة غدا

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري. درجات الحرارة غدا

درجة الحرارة اليوم الأحد

وقالت هيئة الارصاد الجوي ان درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20.

كما تبلغ في شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 35 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 23 درجة.

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 27 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 23 درجة.