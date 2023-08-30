«الحرارة» ترفع إيرادات «جنوب القاهرة» من سرقات الكهرباء والمخالفات إلى 250 مليون جنيه

كشفت مصادر مسئولة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن إجمالى قيمة سرقات التيار والمخالفات سجلت خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين نحو 250 مليون جنيه.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن ارتفاع قيمة السرقات يرجع إلى صعود درجات الحرارة واستخدام البعض للتكييفات بشكل كبير مؤخرا وسرقة التيار الكهربائى منعا لتسجيل قراءات مرتفعة فى العدادات.

وأوضحت أن قيمة سرقات التيار ومخالفاته يتم تحصيلها بشكل فورى عن الفترة من 1 يونيو وحتى نهاية يوليو الماضيين، عن طريق شرطة الكهرباء وموظفى الضبطية القضائية، مقارنة بما تم تحصيله خلال شهرى أبريل ومايو بواقع 200 مليون.

وأكدت أن بعض قيمة السرقات يتم جدولتها على مرحلتين أو ثلاثة على أقصى تقدير حال تسجيل قيم مرتفعة، موضحة أن إجمالى محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء تخطت حاجز 110 آلاف ، بالإضافة إلى محاضر تم تحريرها عن طريق موظفى الضبطية القضائية التابعين للشركة رافضا الإفصاح عنها.

فى السياق ذاته، كشف المهندس مدحت فودة العضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة أنها تسعى للقضاء نهائيا على سرقات التيار والمخالفات ما يخفض نسبة الفقد بالشبكة الخاصة بالشركة، موضحا أن «جنوب القاهرة» خفضت الفقد بشكل ملحوظ مؤخرا ولكن لا تزال نسبته مرتفعة نتيجة لعدد المشتركين الواقعين فى نطاق الشركة.

وأكد «فودة» أن سرقات التيار تمثل معاناة لاسيما فى ظل ثبات أسعار الكهرباء وزيادة أعباء الشركة مقابل عدم تحرك الإيرادات ، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع أى مخالف أو سارق للتيار الكهربائى لاسيما وأن تلك السرقات تتسبب فى إضعاف الشبكة الكهربائية التابعة للشركة.

وأوضح أن جنوب القاهرة للتوزيع تسعى إلى زيادة تركيب العدادات الكودية ومسبقة الدفع للمشتركين، باعتبارها أحد الحلول للقضاء على سرقات التيار.

وأكد «فودة» أن الشركة تخطط أيضا لتركيب أكثر من 300 ألف عداد خلال العام المالى الجاري( 2023-2024 ) لافتا إلى أن «جنوب القاهرة» تركز حاليا على تدشين المشروعات ذات الأولوية مع ترحيل غيرها لفترات لاحقة.

وتتبع «جنوب القاهرة» الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويصل عدد مشتركيها إلى حوالى 6.4 مليون؛ منهم 4.56 مليون بعدادات عادية، و1.68 مليون بأخرى مسبقة الدفع، و7.44 ألف بعدادات ذكية، وتنقسم إلى 4 قطاعات، ويبلغ عــدد قطاعات الشبكات 8 وقطاعات التحكمات 3.