الحذر يخيم على الأسهم الأوروبية الأربعاء قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

سيطر الهدوء على التعاملات في الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء إذ ظل المستثمرون حذرين قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تقدم المزيد من المؤشرات على القرار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية الشهر المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، وقادت أسهم العقارات المكاسب مع صعودها 1.3 %، فيما تراجعت أسهم الأغذية والمشروبات 0.6%.

وهبطت أسهم شركات التعدين 0.6 % بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة.

وستتجه كل الأنظار إلى البيانات الأمريكية، المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، والتي من المتوقع أن تظهر اعتدالا في نمو أسعار المستهلكين في مارس آذار مقارنة بالشهر السابق وأن تظل مرتفعة على أساس سنوي.