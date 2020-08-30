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الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 98.53٪ في تنسيق الجامعات 2020-2021

وعقدت وزارة التعليم العالي مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020-2021 ، والأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية.
جهاد سالم 1:33 م, الأحد, 30 أغسطس 20 1:33 م, الأحد, 30 أغسطس 20

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، أن الحد الأدني للقبول بكليات الطب بواقع 404 درجات بنسبة 98.53٪ ، والأسنان 403.5 درجة بنسبة 98.41٪.

وجاء الحد الأدني للقبول في كليات الصيدلة بواقع 402 درجة بنسبة 98.4٪، والعلاج الطبيعي بواقع 401.5 درجة بنسبة 97.9٪

وعقدت وزارة التعليم العالي مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020-2021 ، والأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية.

جدير بالذكر أن التعليم العالي، حددت الحد الأدني للقبول بشعبة علمي علوم 97.6٪، وعلمي رياضيات 94.4٪، والشعبة الادبية 79.9٪.

وخضع للمرحلة الاولي لتنسيق الجامعات 2020-2021 ، نحو 149.6 الف طالب ، منهم 30855 طالب بالشعبة العلمية ، و 16665 للشعبة الهندسية ، و 102165 للشعبة الادبية.

يذكر أن الحد الأدني للقبول بكليات الطب خلال العام الماضي 2019 – 2020 ، بلغ 98.4٪، والأسنان 98.29٪، والصيدلة 97.8٪، والعلاج الطبيعى 97.6٪، والطب البيطري 97.07٪.

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بقلم جهاد سالم

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