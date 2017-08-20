الحد الأدنى للراتب المطلوب لشراء سيارة شيفروليه بالتقسيط

أحمد شوقييصل الحد الأدنى لراتب من يرغب في شراء سيارة "شيفروليه" عبر نظام التقسيط إلى 10165 جنيهًا، وفق اشتراطات البنك المركزي التي لا تسمح بتجاوز القسط نسبة 35% من الدخل المثبت رسميًا.ويمكن لمن يحصل على هذا الراتب تقسيط السيارة "شيفروليه لانوس" التي يصل قسطها الشهري إلى 3557 جنيهًا، أما من يصل ر

أحمد شوقي

يصل الحد الأدنى لراتب من يرغب في شراء سيارة “شيفروليه” عبر نظام التقسيط إلى 10165 جنيهًا، وفق اشتراطات البنك المركزي التي لا تسمح بتجاوز القسط نسبة 35% من الدخل المثبت رسميًا.

ويمكن لمن يحصل على هذا الراتب تقسيط السيارة “شيفروليه لانوس” التي يصل قسطها الشهري إلى 3557 جنيهًا، أما من يصل راتبه إلى 18225 جنيهًا فيمكنه تقسيط الفئة الأولى من شيفروليه كروز والتي يصل قسطها الشهري إلى 6379 جنيهاً، فيما يصل قسط الفئة الهاي لاين من السيارة إلى 6940 جنيهًا، ومن ثم فإن الراتب المطلوب يصل إلى 19828 جنيهًا.

وبالنسبة لتقسيط شيفروليه أفيو فإن الفئة الأولى يصل قسطها الشهري إلى 4218 جنيهًا، فيما يصل الراتب إلى 12051 جنيها، ويصل القسط الشهري للفئة الثانية من السيارة إلى 4425 جنيهاً، والراتب المطلوب 12642 جنيهًا.

كما يشترط في من يريد تقسيط الفئة الأولى من شيفروليه أوبترا أن يصل راتبه الشهري إلى 13020 جنيهاً، حيث يقدر القسط بـ 4557 جنيهًا، فيما يصل الراتب المطلوب لتقسيط الفئة الـ “هاي لاين” من السيارة إلى 13668 جنيهًا، والقسط الشهري إلى 4784.

ويوضح الجدول التالي الأقساط الشهرية المطلوبة لشراء سيارت شيفروليه، وكذلك الحد الأدنى للراتب المطلوب.

الطراز الفئة القسط الشهري الحد الأدني للراتب الشهري كروز Base 6379 18225 H/L 6940 19828 أفيو Base 4218 12051 FL 4425 12642 لانوس FL 3558 10165 أوبترا FL 4557 13020 H/L 4784 13668

وأوضح هاني ربيع، مدير شركة الربيع للسيارات، أن القيود التي فرضها البنك المركزي على الراغبين في الحصول على قرض السيارة هوت بالمبيعات بشكل ملحوظ، لأن المرتبات المطلوبة للتقسيط أصبحت مرتفعة جدًا ومن الصعب أن تحصل شريحة عملاء التقسيط على هذه الرواتب، خاصة إذا كانوا يرغبون في دفع مقدمات صغيرة.

ولفت إلى أن بعض العملاء يتقدمون لشراء سيارة بنظام التقسيط من خلال البنوك لكن طلباتهم تقابل بالرفض، بسبب عدم التلاؤم مع شروط الاقتراض وأهمها عدم تجاوز نسبة القسط من الراتب 35%.