نقل وملاحة

الحديد والقمح والماشية الحية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

حركة الصادر من الحاويات بلغت 3741 حاوية مكافئة
محمود محسن 9:16 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 9:16 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 172 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 51947 طن قمح و43000 طن ذرة و98962 طن حديد و950 طن خردة و51766 طن سلاج.

كما استقبل الميناء أيضا 6980 طن خشب زان و1629 طن رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 418 طن و7204 طن فول.

اقرأ أيضا  رئيس «إيجيس» الفرنسية يزور القاهرة للحديث حول فرص المشاركة بالمشروعات الاستراتيجية

وأوضح المركز أن ميناء دمياط قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 68230 طن فوسفات و16760 طن يوريا و18511 طن رمل و420 طن بطاطس و2962 طن بسلة.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 100 طن مولاس و1000 طن أسمنت و16650 طن بودرة جبس و3506 طن سماد و428 طن أسمدة زراعية و1233 طن نترات أمونيوم و780 طن نترات.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3741 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 4114 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13481 حاوية مكافئة.

اقرأ أيضا  تعليمات جديدة من هيئة سلامة الغذاء بشأن الرسائل الترانزيت غير المباشر

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي وبلح وجريب فروت)، وخضروات (ملوخية وبازلاء وبروكلي)، وحاصلات زراعية (قطن وفلفل وخس وكتان وسمسم وريحان ونعناع وأعشاب وليمون وحمص ولب وعين جمل وجوزة الطيب وبرسيم).

يذكر أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر بيتم تصديرها إلى هولندا والأردن وبلجيكا والكويت واليابان وأمريكا وروسيا واليونان وكرواتيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرهم من الدول.

اقرأ أيضا  وصول خامس رحلة قطار ناقلة للحاويات من السخنة لغرب بورسعيد اليوم

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي السفينة (ANKA SKY) التي ترفع علم فان واتو، ويبلغ طولها 85 مترا وبعرض 13 مترا، وذلك لتحميل شحنة من نترات الأمونيوم، كما استقبل الميناء أيضا ناقلة الغاز المسال (BW PAVILION ARANTHERA) التى ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، لتحميل شحنة تبلغ حوالى 68 الف طن من الغاز المسال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

وزير النقل الأردني يشارك بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر البحر الأحمر للوجستيات والنقل البحرى في مصر

المال - خاص 7:19 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

اقتصادية قناة السويس: تداول 230 سفينة خلال شهر يناير

أماني العزازي 6:50 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

توقعات بارتفاعات جديدة للنوالين البحرية بعد ارتفاع أسعار وقود السفن لأعلى مستوى

السيد فؤاد 6:33 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

ميناء دمياط يستقبل 4396 رأس ماشية حية ويصدر 7000 طن يوريا

محمود محسن 5:44 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

أسامة ربيع: 14% نسبة إنجاز تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس

نادية سلام 5:28 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل عددًا من المشروعات

محمود محسن 5:09 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22