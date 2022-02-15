الحديد والقمح والماشية الحية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 172 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 51947 طن قمح و43000 طن ذرة و98962 طن حديد و950 طن خردة و51766 طن سلاج.

كما استقبل الميناء أيضا 6980 طن خشب زان و1629 طن رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 418 طن و7204 طن فول.

وأوضح المركز أن ميناء دمياط قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 68230 طن فوسفات و16760 طن يوريا و18511 طن رمل و420 طن بطاطس و2962 طن بسلة.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 100 طن مولاس و1000 طن أسمنت و16650 طن بودرة جبس و3506 طن سماد و428 طن أسمدة زراعية و1233 طن نترات أمونيوم و780 طن نترات.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3741 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 4114 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13481 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي وبلح وجريب فروت)، وخضروات (ملوخية وبازلاء وبروكلي)، وحاصلات زراعية (قطن وفلفل وخس وكتان وسمسم وريحان ونعناع وأعشاب وليمون وحمص ولب وعين جمل وجوزة الطيب وبرسيم).

يذكر أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر بيتم تصديرها إلى هولندا والأردن وبلجيكا والكويت واليابان وأمريكا وروسيا واليونان وكرواتيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرهم من الدول.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي السفينة (ANKA SKY) التي ترفع علم فان واتو، ويبلغ طولها 85 مترا وبعرض 13 مترا، وذلك لتحميل شحنة من نترات الأمونيوم، كما استقبل الميناء أيضا ناقلة الغاز المسال (BW PAVILION ARANTHERA) التى ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، لتحميل شحنة تبلغ حوالى 68 الف طن من الغاز المسال.