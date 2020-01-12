الحديد والقمح والذرة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

حركة الصادر من الحاويات بلغت 1426 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1389 حاوية مكافئة

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 20 سفينة حاويات و41 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 19 سفينة حاويات و41 سفينة بضائع عامة، وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 139 سفينة.

وأضاف المركز الاعلامي أن الميناء استقبل 59224 طن حديد و 13044 طن ذرة و 29838 طن قمح و 100 طن خرده و1516 طن خشب.

كما استقبل الميناء أيضا 4750 طن كلوريد إيثيلين صب و4300 طن فول صب.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 18958 طن فوسفات و 25333 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 18379 طن رمل.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1426 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1389 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5107 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام استقبالا للسفن، حيث بلغ عدد السفن 13 سفينة (4 حاويات و9 بضائع عامة).

وكان يوم الجمعة أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة (حاويتان و13 بضائع عامة).

يشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.