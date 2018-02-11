الحديد والصلب: لم نخطر بوقف مناقصات التطوير

رجب عزالدين قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنها لم تخطر بأى قرارات أو تعليمات رسمية بوقف مناقصات تطوير الشركة. جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة، بخصوص ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية حول إيقاف كل المناقصات العالمية الخاصة بالشركة،…

رجب عزالدين

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنها لم تخطر بأى قرارات أو تعليمات رسمية بوقف مناقصات تطوير الشركة.

جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة، بخصوص ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية حول إيقاف كل المناقصات العالمية الخاصة بالشركة، وإعادة دراسة الهيكلة كاملة.

واعتمدت الشركة، فى ديسمبر الماضى، دراسة الجدوى المعدة من قبل الشركة الإنجليزية M.C.I لخطة تطويرها، والتى تتضمن إعادة تأهيل وتطوير المصنع القديم للوصول بالطاقة الإنتاجية، وإلى 1.2 مليون طن سنويًا، وإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 750 ألف طن سنويًا.

وتلقت الشركة الحديد عروضًا من 14 شركة عالمية لإعادة تأهيل وتطوير مصانعها خلال الفترة المقبلة، بتكلفة استثمارية مبدئية تقارب 250 مليون دولار، واختارت 9 عروض للمفاضلة بينهم.

ووافق مجلس إدارة شركة فى مطلع يناير الماضى على طرح مناقصة لإنشاء خط تسليح جديد، و3 أفران لإنتاج البيلت بنظام المناصفة فى الإنتاج.

وتستهدف الشركة انتاج 300 ألف طن سنويًا من خط الحديد ومثلها من أفراد البيلت.

وسجلت “الحديد والصلب” مبيعات محلية 167.4 ألف طن، بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2016-2017، وتم تصدير 46925 طنًا من المنتجات بقيمة 290.7 مليون جنيه، وفقًا للقوائم المالية للعام.

وبلغت إيرادات النشاط 1.6 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى، مقابل 1.4 مليار جنيه العام المالى السابق عليه، بزيادة 175 مليون جنيه، وبلغت الخسارة 750 مليون جنيه، مقابل خسارة 615 مليون جنيه، بزيادة 135 مليون جنيه.



تأسست شركة الحديد والصلب عام 1991 كإحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ( 89.9% )، وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 وتمارس أنشطة إنتاج الحديد والصلب والإتجار فيه، واستغلال مناجم الحديد وكل الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.

ويبلغ رأسمال “الحديد والصلب” 976.87 مليون جنيه، موزعًا على 488.4 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للواحد.