بورصة وشركات

«الحديد والصلب للمناجم» تُحقق ارباحًا بقيمة 8.5 مليون جنيه خلال 9 شهور

السهم يتفاعل ايجابيًا ويصعد 20%
أسماء السيد 1:55 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 1:55 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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أعلنت شركة “الحديد والصلب للمناجم والمحاجر” اليوم الأربعاء أنها حققت أرباحًا بقيمة 8.5 مليون جنيه بنتائج أعمالها غير المدققة عن فترة الـ9 شهور الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل من جانبها على شاشات البورصة المصرية اليوم، أنها حقتت مبيعات بقيمة 25.2 مليون جنيه، فيما سجل مجمل الربح 10.7 مليون جنيه .

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وتفاعل سهم الشركة بشكل ايجابي مع إعلان القوائم بنسبة صعود كبيرة وصلت 20% وسجل 1.74 جنيه، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر صعودًا مما اضطر إدارة البورصة المصرية لوقف التعامل على السهم .

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قد قررت سابقًا قيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والناتجة عن تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين “قاسمة ومنقسمة”.

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وتم عملية القيد للشركة برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 195.3 مليون جنيه، موزعاً على عدد 976.72 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد .

وتمت عملية  تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم، واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي أساساً لتاريخ الانقسام.

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بقلم أسماء السيد

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