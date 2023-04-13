«الحديد والصلب للمناجم» تستهدف تحقيق أرباح 145.4 مليون جنيه 2023-2024

اعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الموازنة التخطيطية لعام 2023-2024، بأرباح مستهدفة 145.4 مليون جنيه.

وتستهدف الحديد والصلب للمناجم، نمو صافي الأرباح بنحو 58.3%، عن الأرباح المستهدفة بواقع 91.82 مليون جنيه بموازنة 2022-2023، وبنمو 4.6% عن المتوقع تحقيقه فعليا بقيمة 139 مليون جنيه.

كما تستهدف نمو إجمالي الإيرادات بنحو 42.7%، لتسجل 313.8 مليون جنيه مقارنة بمستهدفات بقيمة 219.9 مليون جنيه خلال 2022-2023.

كما تخطط لاستثمار نحو 92 مليون جنيه خلال العام المالي 2023-2024، وذلك لرفع كفاءة معدلات التشغيل.

جدير بالذكر أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر سجلت خلال النصف الأول من 2022-2023، نموا في صافي الأرباح بنسبة 408.4%، لتسجل 69.5 مليون جنيه، مقابل 17.01 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2021-2022.