الحديد والصلب توافق على طرح مناقصة خط حديد و3 أفران بيلت

رجب عزالدين:وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته المنعقدة أمس الإثنين على طرح مناقصة لإنشاء خط تسليح جديد و3 أفران لانتاج البيلت.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المجلس وافق على المذكرة المعروضة فى هذا الشأن والتى تعتمد نظام المناصفة فى الإنتاج.وتستهدف الشركة انتاج 300 ألف

رجب عزالدين:

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته المنعقدة أمس الإثنين على طرح مناقصة لإنشاء خط تسليح جديد و3 أفران لانتاج البيلت.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المجلس وافق على المذكرة المعروضة فى هذا الشأن والتى تعتمد نظام المناصفة فى الإنتاج.

وتستهدف الشركة انتاج 300 ألف طن سنويا من خط الحديد ومثلها من أفراد البيلت المشار إليها.

واعتمدت الشركة فى ديسمبر الماضى، دراسة الجدوى المعدة من قبل الشركة الإنجليزية M.C.I لخطة تطوير الشركة والتى تتضمن إعادة تأهيل وتطوير المصنع القديم للوصول بالطاقة الإنتاجية وإلى 1.2 مليون طن سنويًا، وإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 750 ألف طن سنويًا.

وتلقت الشركة الحديد عروضا من 14 شركة عالمية لإعادة تأهيل وتطوير مصانعها خلال الفترة المقبلة، بتكلفة استثمارية مبدئية تقارب 250 مليون دولار. واختارت الشركة فى ديسمبر 9 عروض للمفاضلة بينهم.

وسجلت “الحديد والصلب” مبيعات محلية بقيمة بنحو 167.4 ألف طن بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2016-2017 كما تم تصدير 46925 طن من المنتجات بقيمة 290.7 مليون جنيه، وذلك وفقا للقوائم المالية للعام.

وبلغت إيرادات النشاط 1.6 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى مقابل 1.4 مليار جنيه العام المالى السابق عليه، بزيادة 175 مليون جنيه، كما بلغت الخسارة 750 مليون جنيه مقابل خسارة 615 مليون جنيه بزيادة 135 مليون جنيه.

