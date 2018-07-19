الحديد والصلب توافق على استمرار عملية التطوير عبر المناقصات

رجب عزالدينوافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، على الاستمرار في إجراءات تطوير الشركة بواسطة نظام الـ point system.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة المنعقد -أمس الأربعاء- وافق استمرار إجراءات تطوير الشركة عبر المناقصات الفنية والمالية والتمويلية بين ال

رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، على الاستمرار في إجراءات تطوير الشركة بواسطة نظام الـ point system.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة المنعقد -أمس الأربعاء- وافق استمرار إجراءات تطوير الشركة عبر المناقصات الفنية والمالية والتمويلية بين الشركات المناقصة للوصول إلى التقييم الأفضل بواسطة نظام الـ point system.

وتابعت الشركة أن هذا القرار يأتى فى إطار دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على كيان الصناعة بجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن قرار المجلس سيتم عرضه على الجمعية العامة للشركة لاحاطتها علما بذلك، وفقاً للبيان.

وأعلنت الحديد والصلب فى 23 مايو الماضى عن تعاقدها مع الشركة الإنجليزية تاتا ستيل لإعداد دراسة جديدة فنية للوضع الحالي.

وارتفعت خسائر الشركة إلى 456.6 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 441.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.