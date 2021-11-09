«الحديد والصلب» تنقل ملكية أراضيها إلى «القابضة المعدنية»

مع تغيير استخدامها من صناعي إلى سكني وخدمي

تعقد شركة الحديد والصلب المصرية –تحت التصفية- جمعية عامة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر الحالي، بغرض تعديل نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لها إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

تغيير استخدامها من صناعي إلى سكني وخدمي

وأشارت “الحديد والصلب” في إفصاح للبورصة المصرية اليوم إلى أن مساحة الأراضي 5950 فدانًا، تتوزع بواقع 3250 فدانًا داخل أسوار المصنع، و2700 فدان أرض الجلخ وحوش المنتجات.

وقالت إنه ستتم إعادة تقييم جميع أراضي الحديد والصلب، بعد تغيير الاستخدام من صناعي إلى سكني/ خدمي، وبيعها كقطع أراضي مفرزة بالمزاد العلني، على أن تخصص المساحات للشركة القابضة بنفس أسعار المزاد.