الحديد والصلب تكشف حقيقة إيقاف التصدير

رجب عزالدينقالت شركة الحديد والصلب، اليوم الأحد، إنها أوقفت طلبية تصديرية لأحد العملاء بموافقة لجنة الصادارت.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر عن قرار الشركة بإيقاف التصدير.وأضافت البيان "لم نصدر تعليمات بإيقاف التصدير، ولم نقم بإلغاء أى عقود تم الاتفاق عليه

رجب عزالدين

قالت شركة الحديد والصلب، اليوم الأحد، إنها أوقفت طلبية تصديرية لأحد العملاء بموافقة لجنة الصادارت.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر عن قرار الشركة بإيقاف التصدير.

وأضافت البيان “لم نصدر تعليمات بإيقاف التصدير، ولم نقم بإلغاء أى عقود تم الاتفاق عليها”.

وتابعت الشركة “ما تم إيقافه هو طلبية لأحد العملاء على فاتورة مبدئية مشروطة بموافقة الجنة الصادارت”.

وأوضحت أن “اللجنة هى من تقرر كمية ونوع المنتج الذى سيتم إتمام التعاقد عليه طبقا لظروف الانتاج، وما هو صالح للشركة”

وتراجعت خسائر الشركة خلال فترة الـ9 أشهر المنتهية في مارس 2017 إلى 441.7 مليون جنيه، بتراجع قدره 7.5%، مقابل خسائر بلغت 477.6 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 976.8 مليون جنيه موزعا على 488.4 مليون سهم بقيمة أسمية 2 جنيه للسهم الواحد.