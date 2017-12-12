الحديد والصلب تفصح عن قرارات جديدة بشأن أسعار البيع

رجب عزالدين: وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته المنعقدة أمس الإثنين على بيع منتجات الشركة بالسوق المحلية بأفضل الأسعار استرشادا بالأسعار العالمية. وأضافت الشركة فى بيان أنها حددت أيضا سعر التصدير للخارج طبقا للأسعار العالمية من واقع مجلة…

رجب عزالدين:

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته المنعقدة أمس الإثنين على بيع منتجات الشركة بالسوق المحلية بأفضل الأسعار استرشادا بالأسعار العالمية.

وأضافت الشركة فى بيان أنها حددت أيضا سعر التصدير للخارج طبقا للأسعار العالمية من واقع مجلة ميتال إكسبيرت والمتعاقد عليها من الشركة وطبقا للسوق الأوكرانية والروسية وفقا للأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأشارت الشركة إلى أن تحديد سعر التصدير بهذا الشكل قد أتى لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج منوهة إلى أنه سيتم تقييم السعر والتفاوض عليه طبقا للدول المصدر إليها للاستفادة بأكبر ربح للشركة على أن لا يقل السعر عن الأسعار العالمية وقت التعاقد.

أما على المستوى المحلى فقد وافق المجلس على البيع بأفضل الأسعار التي تتناسب مع أسعار السوق المحلية واسترشادا بالأسعار العالمية والمحلية لتحديد سعر البيع وقت التعاقد.

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبوع الماضى قرارا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.

وقال الوزير إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.

وقالت الحديد والصلب إن قرار تمديد فرض رسوم على واردات الحديد سيكون له أثر ايجابى نتائج أعمال الشركة.

وأضافت الشركة فى بيان سابق للبورصة أن هذا القرار سيؤدى إلى انتعاش حركة المبيعات بالشركة وزيادة الطلب على منتجاتها وخاصة البليت، ونوهت الشركة إلى أنها لا تقوم حاليا بانتاج حديد التسليح ولكن تم الانتهاء من الدراسة الفنية المعروضة لإنشاء خط انتاج حديد تسليح جديد بالشركة.

وحققت الشركة مبيعات سنوية بقيمة 1.19 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو مقابل مبيعات 1.18 مليار جنيه بالعام المالي السابق.