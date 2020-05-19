«الحديد والصلب» تعتمد تسوية نزاعها مع «كيما» شرط التنازل عن الدعاوى

الحديد والصلب المصرية تفصح عن آخر تطورات نزاعها مع شركة كيما

اعتمدت عمومية شركة الحديد والصلب المصرية بجلستها المنعقدة 18 مايو الجارى قرار تسوية نزاعها مع شركة كيما للصناعات الكيماوية المصرية.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة الثلاثاء إن الجمعية العامة للمساهمين اعتمدت قرار اللجنة المشكلة من الشركتين لتسوية نزاع قطعة أرض بينهما فى أسوان.

وأضافت الشركة أن موافقة المساهمين على التسوية مشروط بتنازل شركة كيما عن دعوى قضائية رفعتها ضدها فى وقت سابق.

وقضت لجنة التسوية المشار إليها فى سبتمبر الماضى بأحقية الحديد والصلب فى قطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بمحافظة أسوان بما عليها من منشآت.

كما قررت حصول شركة كيما على 75 ألف متر مربع بما عليها من منشآت، وفقا لإفصاح سابق مرسل للبورصة فى 12 سبتمبر 2019 .

الحديد والصلب تسوى مديونيات بقيمة 3.6 مليار جنيه

ووقعت الحديد والصلب فى فبراير الماضى على اتفاق تسوية مديونية بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة فى 20 فبراير ،إنها قيمت قطعتى أرض مملوكة لسداد تلك المديونية وجارٍ الترتيب لها.

وتراكمت مديونيات الحديد والصلب خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.

ووقعت الشركة فى 27 نوفمبر 2018 بروتوكولا مع بنك مصر يقضى بتسوية الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح البنك مقابل مبادلة أسهم وأراضي.

وتضمن الشق الأول من البروتوكول نقل 73.3 مليون سهم من أسهم الحديد والصلب إلى بنك مصر بما يعادل 375 مليون جنيه من الديون.

بينما تضمن الشق الثانى من البروتوكول نقل أصول عقارية للبنك تعادل مبلغ مماثل (375 مليون جنيه).

وطلبت الشركة فى ديسمبر الماضى مد فترة البروتوكول فيما يخص تسوية الجزء الثانى من الصفقة لحين انتهاء تقييمات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .

تسوية مديونية بنك مصر مقابل أراض خلال العام الماضى

وأعلنت الحديد والصلب فى 31 يناير 2019 عن قيام بنك مصر بشراء 73.3 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 375 مليون جنيه .

وتعادل تلك الكمية من الأسهم 7.51% من رأسمالها ، وتم نقلها من حصة شركة القابضة للصناعات المعدنية (المالكة للحديد والصلب) إلى بنك مصر فى إطار صفقة مبادلة الديون.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة آنذاك 5.11 جنيه وتم تنفيذها بواسطة شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.

وانخفضت حصة القابضة المعدنية فى الحديد والصلب بعدها إلى 82.4% بعد تنفيذ العملية مقارنة بنحو 89.9% قبل العملية.

المركزى للمحاسبات يطالب الشركة بمسح شامل لأراضيها

وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات فى وقت سابق شركة الحديد والصلب المصرية بإجراء مسح شامل للأراضي التي بحوزتها بمعرفة هيئة المساحة المصرية أو أحد المكاتب المختصة فى أعمال المسح.

وقال الجهاز في تعليقه على نتائج أعمال الشركة إن الحديد والصلب لم تتخذ الإجراءات القانونية لتسجيل أراضي بمساحات مختلفة في حوزتها.

وأشار المركزي في ملاحظاته مرسلة للشركة فى أكتوبر الماضى إلى 790 فدان بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدان وضع يد بالواحات البحرية إضافة إلى 54 فدانا مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979.

وطالب المركزي الشركة بموافاقته بالمستندات المؤيدة لملكية كل منه هذه الأراضي أو الموقف القانوني منها خاصة وأنها لم تتخذ الإجراءات القانونية لتسجيلهم في الشهر العقاري حتى الآن.

كما شكك الجهاز في قدرة الشركة على الاستمرار الأمر الذي دفع مساهمي الشركة إلى رفض اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2018-2019 لحين تصحيحها وفقا لملاحظات الجهاز.

وأرجع المركزي للمحاسبات شكوكه في استمرارية الشركة إلى عدة أسباب أبرزها عدم القدرة على سداد الالتزامات والمطالبات المالية متمثلة في تراكم المديونيات بنحو 5.372 مليار جنيه .

ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى فبراير 2019، على قيد تعديل مد أجل شركة الحديد والصلب المصرية لمدة 25 عاما تبدأ 22 نوفمبر 2018 وتنتهي 21 نوفمبر 2043.

الصلب المصرية تبيع خردة لسداد جزء من الديون

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 7 يوليو الماضى على طرح أصناف من النحاس الخردة للبيع بالمزايدة المحدودة وبالمظاريف المغلقة دون فرز ، وفقًا لافصاح سابق للبورصة المصرية .

وقالت الحديد والصلب التي تعاني مديونيات وخسائر متراكمة إن حصيلة بيع الخردة ستسخدم لسداد جزء من مديونياتها.

وسجلت الشركة الحديد خسائر بقيمة 1.24 مليار جنيه خلال (2018-2019) والمنتهي يونيو الماضي مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وأظهرت القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية ارتفاع خسائرها لأكثر من الضعف بنسبة 107% تقريبا إلى 367.8 مليون جنيه خلال الربع الثالث المنتهى سبتمبر الماضى مقارنة بخسارة قدرها 178 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وأرجعت الشركة أسباب الخسارة في وقت سابق إلى عدة أسباب أبرزها استمرار تأثير تحرير سعر الصرف وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

وتحتاج الحديد والصلب إلى استثمارات مبدئية قيمتها 250 مليون يورو لعملية تأهيل بعض المراحل الإنتاجية التي تحتاجها، وفقًا لتقديرات الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأعلنت الحديد والصلب المصرية في سبتمبر 2018 عن تعاقدها مع حديد المصريين لبيع خردة حديد بكمية تقدر بحوالى 230 ألف طن للأخيرة، وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية.

وقال الجهاز المركزي للمحاسبات إن تعاقد شركة الحديد والصلب المصرية مع حديد المصريين لبيع 15.821 طن خردة ترتب عليه خسائر قدرها 59 مليون جنيه.

وتعد الحديد والصلب إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 976.8 مليون جنيه.

وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الشركة بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير الماضى (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون سابقة.

ويرتبط بالقابضة المعدنية مجموعة مرتبطة تستحوذ على 2.8 % من الحديد والصلب هما شركتا النصر للتعدين ومصر للألومنيوم بنسب 0.99% و1.8% على التوالى .