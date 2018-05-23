الحديد والصلب ترد على استفسارات البورصة بخصوص تطوير شركتها

رجب عزالدين قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن وفدًا من خبراء شركة "تاتا ستيل"، زار الشركة للاطلاع على الوضع الحالى. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص ما نشر حول انتهاء شركة "تاتا ستيل"، من إعداد دراسة…

رجب عزالدين

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن وفدًا من خبراء شركة “تاتا ستيل”، زار الشركة للاطلاع على الوضع الحالى.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص ما نشر حول انتهاء شركة “تاتا ستيل”، من إعداد دراسة تطوير الحديد والصلب المصرية، خلال 3 أسابيع.

وأضافت الشركة أن وفدًا من 6 خبراء زارها للاطلاع على الوضع الحالى، وإعداد الجدول الزمنى ومناقشة النقاط الأساسية لإعداد التقرير الفنى.

وأوضحت الشركة فى 17 إبريل الماضي، أنها تواصلت مع شركة تاتا ستيل الإنجليزية لتحديث الدراسة المقدمة لإعادة الهيكلة المعدة فى 2014.

ويبلغ رأسمال الشركة 976.87 مليون جنيه، موزعًا على 488.44 مليون جنيه، بقيمة اسمية قدرها جنيهان للواحد.