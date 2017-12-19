الحديد والصلب تدرس عروض 9 شركات عالمية لتنفيذ خطة التطوير

رجب عزالدين قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنها لم تنتهى من الدراسة الفنية لتسعة عروض مقدمة، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيلها وتطويرها. وأعلنت الشركة فى 4 ديسمبر الماضى، عن انتهاء الشركة الإنجليزية M.C.I من دراسة الجدوى "الفنية والمالية والتسويقية" لخطة تطوير…

رجب عزالدين

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنها لم تنتهى من الدراسة الفنية لتسعة عروض مقدمة، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيلها وتطويرها.

وأعلنت الشركة فى 4 ديسمبر الماضى، عن انتهاء الشركة الإنجليزية M.C.I من دراسة الجدوى “الفنية والمالية والتسويقية” لخطة تطوير الشركة.

وأضافت أنها ستنتهي من الدراسة الفنية لـ 9 عروض فنية، مقدمة من 9 شركات عالمية خلال أسبوعين، كان المقرر انتهائها أمس الإثنين 18 ديسمبر.

وتتضمن دراسة الجدوى المذكورة إعادة تأهيل وتطوير المصنع القديم للوصول بالطاقة الإنتاجية وإلى 1.2 مليون طن سنويًا، وإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 750 ألف طن سنويًا.