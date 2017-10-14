الحديد والصلب تخطط لرفع إنتاجها إلى 1.7 مليون طن سنوياً

مصطفى طلعتقال المهندس خالد الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصرية إن خطة تأهيل وتطوير مصانع الشركة التي تعتزم الشركة تنفيذها من المتوقع أن ترفع حجم الطاقة الإنتاجية إلى 1.750 مليون طن سنويا، مقارنة بحوالي 700 ألف طن الوقت الحالي.وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، في تص

مصطفى طلعت

قال المهندس خالد الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصرية إن خطة تأهيل وتطوير مصانع الشركة التي تعتزم الشركة تنفيذها من المتوقع أن ترفع حجم الطاقة الإنتاجية إلى 1.750 مليون طن سنويا، مقارنة بحوالي 700 ألف طن الوقت الحالي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات لـ”المال”، على هامش الجمعية العمومية للشركة، أن الحديد والصلب انتهت من فض المظاريف الفنية لمناقصة التطويرالمقدمة من 9 شركات، ويجري دراستها، على أن يتم إختيار الفائز بالتطوير الفني خلال 3 أشهر، تمهيدا لفض المظاريف المالية للمناقصة.

وأوضح “الأنصاري” أنه من الصعب تحديد تكلفة التطوير في الوقت الحالي، لكنه أكد أنها ستكون وفقا للعروض المالية والفنية المقدمة، من الشركات التي تحمل الجنسيات الصينية والروسية والأوكرانية.

وتشترط كراسة الشروط، الخاصة بالمناقصة تمويل الشركة الفائزة للمشروع في صورة قرض تقوم الحديد والصلب بسداده بفوائد ميسرة وفترة سماح مقبولة.

وتعاني “الحديد والصلب” – التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام – من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج والتي يعمل أغلبها منذ عقود، وتعمل في إنتاج الحديد والصلب والاتجار فية واستغلال مناجم الحديد وكافة الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.

وإعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القوائم المالية عن العام المالي 2016 – 2017، بحضور المهندس عبد الوهاب رئيس القابضة المعدنية رئيس الجمعية، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وسجلت “الحديد والصلب” مبيعات محلية بقيمة بنحو 167.4 ألف طن بقيمة 1.1 مليار جنيه، كما تم تصدير 46925 طن من المنتجات بقيمة 290.7 مليون جنيه، وذلك وفقا للقوائم المالية المعلنة مؤخراً.

وبلغت إيرادات النشاط 1.6 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى مقابل 1.4 مليار جنيه العام المالى السابق عليه، بزيادة 175 مليون جنيه، كما بلغت الخسارة 750 مليون جنيه مقابل خسارة 615 مليون جنيه بزيادة 135 مليون جنيه.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، قال إن تطوير الحديد والصلب يأتي في إطار خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة وتحسين نتائج أعمالها.