الحديد والصلب تؤجل البت في مناقصة التطوير 3 أشهر

مصطفى طلعتأعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن تأجيل فض المظاريف المالية لمناقصات إعادة تأهيلها وتطويرها لمدة 3 أشهر.وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الخميس، إن قرار التأجيل جاء لمزيد من الدراسة، مع العلم أن فض المظاريف كان مقررًا له 3 مارس المقبل.وفي يناير الماضي، أ

مصطفى طلعت

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن تأجيل فض المظاريف المالية لمناقصات إعادة تأهيلها وتطويرها لمدة 3 أشهر.

وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الخميس، إن قرار التأجيل جاء لمزيد من الدراسة، مع العلم أن فض المظاريف كان مقررًا له 3 مارس المقبل.

وفي يناير الماضي، أكدت الحديد والصلب، أن مجلس الإدارة وافق على طرح مناقصة لإنشاء خط حديد تسليح مقابل 50% من الإنتاج.

وتعمل الشركة على تأهيل غلاية أحد المحولات بقطاعات الصلب بتكلفة 4.35 مليون يورو، وبدأ التعاقد على المشروع في أبريل الماضي، ومن المقرر أن ينتهي بعد 226 يومًا من تاريخ إقراره.

وارتفعت خسائر الشركة 22.6% لتبلغ 231.3 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل خسائر 188.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة.