الحديد والصلب المصرية تستهدف الانتهاء من أعمال التصفية بنهاية 2024

تستهدف شركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- الانتهاء من أعمال التصفية التي بدأت منذ مايو 2021 خلال مدة أقصاها نهاية 2024.

ووافقت الجمعية العامة للشركة خلال جمعيتها العمومية الإثنين الماضي على تكليف اللواء وليد محمد هلال بالقيام بأعمال المصفي للشركة اعتبارا من أمس الثلاثاء، على أن تنتهي أعمال التصفية في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2024.

وألزمت الشركة المصفي العام بتقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل 6 أشهر للجمعية عن سير الأعمال وما يعترضها من عقبات، وتقديم تقرير شهري مفصل عن سير أعمال التصفية للشركة القابضة، والإسراع في اتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية لإزالة التعديات الواقعة على بعض أراضي الشركة وتقنين وتسجيل كافة الأراضي حيازة الشركة للحفاظ على ممتلكات الشركة.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة على بيع قطعة أرض للشركة العامة للمعادن المندمجة في شركة مصنع النحاس المصرية، كما وافقت على المشاركة مع شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية لتطوير أرض “الحديد والصلب” الكائنة في محافظة الجيزة.

جدير بالذكر أن هناك مديونيات مستحقة على الحديد والصلب لكبار مورديها، والقابضة للصناعات المعدنية، قيمتها 8.15 مليار جنيه مستحقة على الشركةوذلك حتى 30 يونيو الماضى.

وتوزعت هذه المديونيات بواقع 3.7 مليار جنيه للشركة المصرية للغاز الطبيعي (بتروتريد)، و1.7 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية بقيمة 147 مليون ، و250 مليونا، إضافة إلى 2.25 مليار للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقالت “الحديد والصلب المصرية” إنها حققت مبيعات تصفية قيمتها 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، شملت منتجات تامة، ومنتجات فرعية وخردة، وخامات، وأصول.

ولفتت إلى أنه تم التصرف في مبيعات التصفية طبقا للأسعار السائدة لهذه المنتجات بالسوق.

وقالت الشركة في قوائمها المالية المنشورة عبر شاشة البورصة المصرية اليوم إنه تم توجيه هذه الحصيلة في سداد باقي مستحقات وتعويضات العاملين بالكامل، واشتراكات التأمينات والضرائب بكافة أنواعها تجنبا من الحجز على أموال الشركة السائلة، والمنقولة.

جدير بالذكر أن عملية تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بدأت في مايو 2021، ومازال السير جار في العملية حتى الآن.