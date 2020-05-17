الحديد والذرة والسكر أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل إلى الميناء 14 سفينة حاويات و46 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 12 سفينة حاويات و47 سفينة بضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 157 سفينة.

وأضاف المركز الاعلامي أن الميناء استقبل 46497 طن حديد و67989 طن حديد بليت و22465 طن قمح و11271 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضًا 107355 طن ذرة و9764 طن خرده و10169 طن خشب زان و32626 طن سكر و12884 طن كلوريد إيثيلين.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 5 سلع تم استقبالها من حيث الكمية خلال الأسبوع الماضي.

السلع المصدرة

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 11200 طن فوسفات و52635 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 16733 طن رمل و1950 طن مولاس و920 طن علف بنجر و5904 طن أسمنت.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 3 سلع تم تصديرها من حيث الكمية في نفس الفترة الزمنية.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3330 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1176 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6624 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (برتقال وفراولة وعنب وغيرها)، وخضراوات (خضار مشكل وبطاطس وبطاطا وبروكلي غيرها)، وحاصلات زراعية (بصل وفول سوداني وثوم وغيرها)، حيث يتم تصديرهم إلى الإمارت وسنغافورة وهولندا وألمانيا وغيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يوم السبت كان أكثر يوم في استقبال السفن، حيث بلغ عدد السفن 12 سفينة (3 حاويات، و9 بضائع عامة).

وكان يوم السبت أيضًا أكثر يوم في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 12 سفينة (حاويتان و10 بضائع عامة).

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.