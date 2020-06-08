الحديد والذرة والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 12 سفينة حاويات و37 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 13 سفينة حاويات و43 سفينة بضائع عامة، وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 116 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 70354 طن حديد و 421 طن جرارات و 17106 طن أبلاكاش و4081 رأس ماشية حية و 11774 طن أرز.

كما استقبل الميناء أيضا 65573 طن ذرة و 38189 طن خردة و 7072 طن سكر و 22360 طن فول صويا و8287 طن خشب زان و 10490 طن كلوريد إيثيلين.

ويوضح الجراف التالي أكثر 5 سلع تم استقبالهم من حيث الكمية خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الاعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 26133 طن فوسفات و 66045 طن يوريا و 11000 طن كسب صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 11500 طن رمل و 35925 طن علف بنجر و 1600 طن فول صويا و 16865 طن ميثانول.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 5 سلع تم تصديرهم من حيث الكمية خلال نفس الفترة الومنية السابقة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3400 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 3093 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11174 حاوية مكافئة.

المنتجات الزراعية المُصدرة شملت على العديد من الأنواع المختلفة

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (برتقال وعنب وفراولة وغيرهم)، وخضروات (بامية وبطاطس وبازلاء غيرهم)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وكتان وغيرهم)، حيث يتم تصديرهم إلى ألمانيا والإمارت وسنغافورة وهولندا وأمريكا غيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يوم الأربعاء كان أكثر يوم في استقبال السفن، حيث بلغ عدد السفن 9 سفن (حاويتان، و7 بضائع عامة).

وكان يوم الاثنين أكثر يوم في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 11 سفينة (حاويتان و7 بضائع عامة).

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.