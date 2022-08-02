الحديد والخشب والماشية أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، ووصل الميناء 47 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 47 سفينة حاويات وبضائع عامة.. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 169سفينة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 6507 أطنان ذرة و3000 طن زيت طعام و10001 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 4146 طنا.

كما استقبل الميناء أيضا 51895 طن حديد و78056 طن خردة و7820 طن خشب زان و6765 طن أبلاكاش و1470 طن مولاس و4400 طن بضائع متنوعة.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 54411 طن يوريا بالإضافة إلى 11000 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3540 طن رمل و9588 طن بضائع متنوعة و36106 أطنان أسمنت.

وقال المركز الإعلامي إن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (GOLAR ICE) التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 280 مترا وبعرض 43 مترا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المسال.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3749 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1801 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 9310 حاويات مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 12 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.