الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة

جهاد سالمأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة.وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 320.507 طلاب من الحاصلين علي الثانوية العامة خلال مرحلتي التنسيق الأولي والثانية،



جهاد سالم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 320.507 طلاب من الحاصلين علي الثانوية العامة خلال مرحلتي التنسيق الأولي والثانية، فيما يتبقي 88.105طلاب سيدخلون ضمن المرحلة الثالثة للتنسيق، بينهم 56828 طالبا بالشعبة العلمية و31.277 بالشعبة الأدبية، بحد أدني للقبول بالشعبتين 205 درجات بما يعادل 50%.

ويوضح الجدول التالي الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية والأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة..

الأماكن الخالية “علمي”

الكلية نوعية موسيقيه جامعة دمياط الفني للفنادق المطريه خدمه اجتماعيه اسوان خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان ك.ت. فني صناعى اسوان نوعية فنيه اسيوط الفني التجارى بالمحله الكبرى عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية دار العلوم انتساب موجه الفيوم ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر تربية رياضيه بنين بور سعيد نوعية موسيقيه قنا اداب انتساب موجه الاسكندريه العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ العالي سياحة وفنادق الغردقة معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس حقوق انتساب موجه عين شمس حقوق انتساب موجه الزقازيق العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية تربية نوعية ش. تربية موسيقية بالنوبارية ج دمنهور تربية نوعية بفرع مطروح ج الاسكندرية معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات اداب انتساب موجه حلوان الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية المعهد العالى للغات بأسوان معهد المنيا العالى للغات عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس حقوق انتساب موجه حلوان تربية نوعية فنية اسوان نوعية فنيه جامعة دمياط العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة تربية نوعية ش. تربية فنية بالنوبارية ج دمنهور الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة نوعية فنيه المنصوره مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة تربية رياضية بنات سوهاج العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) نوعية فنيه بورسعيد تربية رياضيه / بنات اسيوط العالي للدراسات الادبية كنج مريوط تربية ابتدائي جامعة دمياط تربية رياضيه / بنات بورسعيد الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة العالي ترميم الآثار بأبي قير تربية رياضيه بنين كفر الشيخ العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا تربية ابتدائي العريش المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام اداب انتساب موجه دمنهور ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة تربية رياضيه بنين جامعة دمياط كلية دار العلوم اسوان كلية دار العلوم انتساب موجه اسوان كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) تربية رياضية بنات الفيوم نوعية فنيه طنطا دار العلوم انتساب موجه ج القاهره اداب العريش كلية التربية الرياضية بالعريش بنات العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج نوعية موسيقيه كفر الشيخ العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ العالي حاسبات و نظم تجمع أول العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان تربية رياضية بنين اسوان الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب ع.دولى اعلام مدينةالشروق تربية/رياضه العريش العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر ك.ت. فني صناعى سوهاج تربية رياضيه بنين اسيوط نوعية موسيقيه اشمون كلية العلوم الزراعيه البيئيه بالعريش كلية التربية الرياضية بالعريش بنين تربية ش.طفولة العريش ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي الفني للفنادق الاسكندريه الفني للفنادق بور سعيد معهد فنى صحى رياضة ج جنوب الوادى المعهد العالي للغات بالمنصورة تربية رياضيه بنين بني سويف القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول ك.ت. فني صناعى شبرا كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ تربية رياضيه بنين حلوان تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى ك.ت. فني صناعى الصحافه تربية ابتدائي اسوان العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم الفني لترميم الآثار بالاقصر تربية موسيقيه حلوان العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات الفني التجارى بالزقازيق زراعه الاسماعيليه ج 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انتساب موجه اسيوط عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية كلية التربية الرياضية فرع مطروح جامعة الاسكندرية بنين تربية الغردقة جنوب الوادي حقوق انتساب موجه جامعة السادات العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية التربية النوعية بمنية النصر شعبة التربية الموسيقية تربية رياضية بنات اسوان اداب انتساب موجه اسوان طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف/انتساب موجه النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى نوعية فنيه الفيوم دار العلوم انتساب موجه المنيا معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر معهد اكتوبر العالي للاقتصاد حقوق انتساب موجه اسوان معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال العالي خدمه اجتماعيه المنصوره معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر اداب انتساب موجه العريش الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس نوعية موسيقيه المنصوره معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية الفني التجارى بالروضه الفني التجارى بشبرا الفني التجارى بالمطريه الفني التجارى بالاسكندريه الفني التجارى بطنطا الفني التجارى بقويسنا الفني التجارى ببنها الفني التجارى بالمنصوره الفني التجارى ببور سعيد عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس نظم معلومات ادارية قطاميه طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) اداب انتساب موجه الفيوم عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات خدمه اجتماعيه الفيوم تربية نوعية موسيقية اسوان حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي نوعية فنيه عباسيه نوعية موسيقيه عباسيه العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم حقوق انتساب موجه سوهاج اداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية نوعية موسيقيه جيزه نوعية فنيه قنا المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط الفني للخدمة الاجتماعية بقنا معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

الأماكن الخالية أدبي

الكليه معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) تربية نوعية فنية اسوان عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية نوعية فنية بفرع مطروح ج الاسكندرية العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول الفني التجارى بقويسنا معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ العالي سياحة وفنادق الغردقة معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية التربية النوعية بمنية النصر شعبة التربية الموسيقية كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد معهد اكتوبر العالي للاقتصاد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا تربية رياضية بنات اسوان معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات نوعية فنيه جامعة دمياط ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية الفني التجارى بالمنصوره العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر نوعية فنيه الفيوم المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط نوعية موسيقيه جامعة دمياط الفني التجارى باسوان العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير الفني التجارى بسوهاج الفني للفنادق قنا معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) تربية رياضيه / بنات بورسعيد كلية التربية الفنية ج المنيا فنون جميله فنون ج الاسكندريه نوعية موسيقيه المنصوره المعهد العالى للغات بأسوان العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية الفني التجارى ببور سعيد تربية رياضيه بنين جامعة دمياط فنون جميله فنون حلوان تربية نوعية موسيقية اسوان الفني للخدمة الاجتماعية بقنا العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس النيل العالي للعلوم 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التجارى بدمنهور تربية ش موسيقية الاسماعيلية المعهد العالي للغات بالمنصورة نوعية فنيه جيزة نوعية فنيه اسيوط أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي تربية رياضية بنات سوهاج معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول كلية التربية الرياضية بالعريش بنين رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة الفني للفنادق بور سعيد المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش نوعية فنيه اشمون معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 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واستثمار النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول العالي خدمه إجتماعيه اسوان تربيه شعبة تربية فنيه جامعة السويس العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم الفراعنة العالي إدارة أعمال الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه المعهد العالي للعلوم الادارية بالمحلة الكبرى معهد العجمي العالى للعلوم الادارية نوعية موسيقية بفرع مطروح ج الاسكندرية العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم الفني التجارى بالمحله الكبرى الفني التجارى بالعريش الفني التجارى باسيوط

الحد الأدني “علمي” الكلية الحد الادنى طب المنصوره 405 هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 405 طب كفر الشيخ 404 طب الاسماعيليه ج قناة السويس 404 طب الزقازيق 403.5 طب طنطا 403.5 كلية الطب بقنا 403.5 طب المنيا 403.5 طب شبين الكوم جامعة المنوفية 403.5 طب بنها 403 طب القاهره 403 طب الاسكندريه 403 طب بورسعيد 403 طب سوهاج 403 طب عين شمس 402.5 طب اسيوط 402.5 طب بنى سويف 402.5 كلية طب أسوان 402.5 طب السويس 402 طب حلوان 402 طب الفيوم 402 طب اسنان جنوب الوادى 401.5 طب اسنان الاسكندريه 401.5 طب اسنان المنصوره 401.5 طب اسنان طنطا 401.5 طب وجراحة الفم والاسنان ج الزقازيق 401.5 كلية طب الاسنان ج بنى سويف 401 كلية طب أسنان الفيوم 401 كلية طب الاسنان جامعة أسيوط 401 طب الاسنان المنيا 401 طب اسنان كفر الشيخ 401 طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس 401 طب اسنان القاهره 401 طب اسنان عين شمس 401 كلية الصيدلة ج المنوفية 400 كلية الصيدلة ج جنوب الوادى 400 كلية الصيدلة ج السادات 399 صيدلة الفيوم 399 صيدلة سوهاج 398.5 صيدله المنصوره 398.5 كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ 398.5 صيدلة المنيا 398.5 صيدله الزقازيق 398 صيدله طنطا 398 كلية الصيدلة جامعة دمنهور 398 صيدله القاهره 397.5 صيدلة بورسعيد 397.5 صيدله عين شمس 397.5 صيدلة اسيوط 397.5 صيدله بنى سويف 397.5 صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس 397.5 صيدله حلوان 397 صيدله الاسكندريه 397 علاج طبيعى قنا 396.5 علاج طبيعى القاهره 396.5 كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف 396.5 علاج طبيعى ج كفر الشيخ 396.5 علوم البترول والتعدين بمطروح 395 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395 كلية الطب البيطرى المنوفية 395 طب بيطرى سوهاج 394.5 طب بيطري المنيا 394.5 طب بيطرى المنصوره 394.5 طب بيطرى بنى سويف 394.5 طب بيطرى كفر الشيخ 394 طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى 394 طب بيطرى الزقازيق 394 كلية الألسن كفر الشيخ 394 طب بيطرى اسيوط 394 طب بيطرى دمنهور 394 طب بيطرى الاسكندريه 393.5 طب بيطرى القاهره 393.5 طب بيطرى فرع الوادي الجديد 393.5 كلية الطب البيطرى جامعة أسوان 393.5 طب بيطرى بنها 393.5 طب بيطرى جامعة السادات 393 طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس 393 طب بيطرى فرع مطروح 392.8 علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف 392.5 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 392.5 هندسة القاهره 392 كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية 391.7 هندسة الاسماعيلية 391.5 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 391.5 هندسة دمياط 391 تمريض طنطا 391 هندسة بني سويف 391 كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 391 اعلام القاهره 390.5 هندسة المنصوره 390 تمريض دمنهور 390 المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس 390 علوم دمنهور 389.5 هندسة عين شمس 389.5 الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 389 إعلام بنى سويف 388.5 علوم سوهاج 388.5 تمريض المنصورة 388.5 السن عين شمس 388 هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 388 كلية الألسن بنى سويف 388 كلية علوم الارض ج بنى سويف 388 علوم كفر الشيخ 387.5 علوم الاسكندريه 387.5 علوم القاهره 387.5 علوم قنا جامعة جنوب الوادى 387 إعلام ج جنوب الوادى 387 السن المنيا 387 تمريض شبين الكوم المنوفية 387 علوم الفيوم 386.5 هندسة طنطا 386.5 كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى 386.5 هندسة الزقازيق 386 كلية الألسن سوهاج 386 علوم بنى سويف 386 تمريض الزقازيق 386 كلية الألسن ج أسوان 385.5 علوم المنيا 385.5 هندسة الاسكندريه 385.5 علوم طنطا 385.5 علوم الزقازيق 385 هندسة كفر الشيخ 385 علوم عين شمس 385 هندسة شبرا بنها 385 علوم بنها 384.5 كلية هندسة بنها 384.5 علوم اسيوط 384.5 هندسة بور سعيد 384.5 هندسة حلوان 384 علوم المنصوره 384 علوم اسوان 384 علوم شبين الكوم ج المنوفية 384 هندسة السويس 383.5 هندسة المطريه جامعة حلوان 383.5 تمريض الإسماعيلية 383.5 علوم حلوان 383.5 علوم الاسماعيليه ج قناة السويس 383.5 هندسة الفيوم 383 علوم العريش 383 هندسة قنا 383 هندسة سوهاج 382.5 علوم بورسعيد 382.5 علوم جامعة دمياط 382 كلية البنات علوم عين شمس 382 علوم جامعة السويس 382 هندسة المنيا 382 تمريض المنيا 382 تمريض بنها 382 تمريض كفر الشيخ 381.5 كلية علوم الوادى الجديد 381.5 هندسة أسوان 381.5 كلية الفنون التطبيقية ببنها 381.5 فنون تطبيقيه حلوان 381 هندسة اسيوط 381 هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية 380.5 كلية هندسة الطاقة بأسوان 380.5 تمريض اسيوط 380.5 معهد فني صحى طنطا 380 تخطيط عمرانى القاهره 380 علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ 379 معهد فني صحى المنصوره 379 تمريض قنا جنوب الوادي 379 تمريض سوهاج 379 تمريض عين شمس 379 كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ 378.5 حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى 378 حاسبات ومعلومات القاهره 377.5 فنون تطبيقية جامعة دمياط 377.5 تمريض بني سويف 377.5 تمريض القاهرة 377.5 الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية 377.5 علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف/رياضة 377.5 الاثار بصان الحجر ج الزقازيق 377 تمريض الإسكندرية 377 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة 377 حاسبات ومعلومات المنصوره 376.5 حاسبات ومعلومات عين شمس 376.5 تمريض الفيوم 376.5 كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق 376.5 فنون جميله عماره ج حلوان 375.5 حاسبات ومعلومات الزقازيق 375 الحاسبات والمعلومات السويس 375 معهد فني صحى بنها 375 تمريض حلوان 375 حاسبات ومعلومات شبين الكوم 374.5 حاسبات ومعلومات بنها 374.5 كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد 374 كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 374 معهد فني تمريض طنطا 374 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة 374 تربية الزقازيق 373.5 حاسبات ومعلومات حلوان 373.5 معهد فني صحى الاسكندريه 373.5 الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش 373.2 تمريض أسوان 373 حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس 373 كلية فنون جميلة فنون اسيوط 372.5 حاسبات ومعلومات الفيوم 372.5 حاسبات ومعلومات المنيا 372 كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف 372 فنون جميله عماره ج الاسكندريه 372 حاسبات ومعلومات اسيوط 372 كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 372 كلية الثروة السمكية بجامعة السويس 371 معهد فنى تمريض كفرالشيخ 371 تربية المنيا 370.5 معهد فنى صحى ج جنوب الوادى 370.5 إعلام القاهره/رياضة 370.5 معهد فني صحى الزقازيق 370.5 كلية الألسن كفر الشيخ/رياضة 370.5 كلية السياسة والاقتصاد ج السويس/رياضة 370.5 كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة 370.5 تربية عين شمس 370.5 تربية طنطا 370 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة 370 المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس /رياضة 370 اثار القاهره 369.5 تربية المنصوره 369.5 كلية علوم الارض /رياضة ج بنى سويف 369.5 تربية اسكندرية 369.5 المعهد الفنى للتمريض بالجونة 369 تربية دمنهور 368.5 فنون جميله عماره المنيا 368 علوم رياضة الاسكندرية 368 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 368 إعلام بنى سويف/رياضة 368 اثار دمياط 367.5 تكنولوجيا المصايد والاسماك ج اسوان 367.5 كلية فنون جميلة عمارة اسيوط 367.5 الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس/رياضة 366.5 كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية/رياضة 366.5 معهد فني صحى بنى سويف 366.5 السن عين شمس/رياضة 366.5 تربية شبين الكوم 366.5 تربية بنها 366.5 اثار الفيوم 366 معهد فني صحى رياضه طنطا 366 معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية 365.5 إعلام ج جنوب الوادى/رياضة 365.5 السن المنيا/رياضة 365 كلية الألسن بنى سويف/رياضة 364.5 معهد فنى تمريض الاسكندريه 363.5 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 363.5 علوم رياضة القاهرة 363.5 كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى/رياضة 363 تربية السادات 362.5 كلية الألسن سوهاج/رياضة 362.5 علوم رياضة كفر الشيخ 362.5 فنون جميله فنون الاقصر 362.5 كلية الألسن ج أسوان/رياضة 362 علوم رياضة دمنهور 362 تربية الفيوم 361.5 معهد فني تمريض المنصوره 361 تربية كفر الشيخ 361 كلية الآثار بالاقصر 360.5 تربية ابتدائي الزقازيق 360.5 تربية حلوان 360.5 علوم رياضة عين شمس 360.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 360.5 زراعه القاهره 360 فنون جميله فنون المنيا 360 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 359.5 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 359 علوم رياضة المنصورة 359 تربية قنا ج جنوب الوادى 358.5 تمريض فرع مطروح 358.5 المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 358 معهد فني صحى اسيوط 357.5 علوم رياضة طنطا 357.5 تجاره المنصوره 357 معهد فني تمريض المنيا 356.5 علوم رياضة حلوان 356.5 علوم رياضة شبين الكوم 356.5 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 356.5 علوم رياضة بنها 355.5 اثار قنا جنوب الوادي 355 علوم رياضة الفيوم 354 معهد فني تمريض الزقازيق 354 تربية ابتدائي المنصوره 354 كلية الآثار سوهاج 353.5 تربية ابتدائي طنطا 353.5 معهد فني صحى رياضه المنصورة 353.5 تربية/رياضه طنطا 353.5 تربية ابتدائي المنيا 353 معهد فني صحى سوهاج 353 علوم رياضة الزقازيق 352.5 تربية ابتدائي شبين الكوم 352 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 352 كلية الاثار ج اسوان 351.5 معهد فنى تمريض بفاقوس ج الزقازيق 351.5 بنات علوم رياضة عين شمس 351.5 علوم رياضة بورسعيد 351.5 علوم رياضة الاسماعيليه 351 تجاره الاسكندريه 350.5 تربية سوهاج 350.5 معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 350.5 تربية/رياضه عين شمس 350 علوم العريش/رياضة 350 التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق 350 علوم رياضة جامعة السويس 350 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 349.5 تجارة قنا ج جنوب الوادي 349.5 معهد فني صحى رياضه الزقازيق 349 علوم رياضة جامعة دمياط 349 علوم رياضة بنى سويف 349 علوم رياضة المنيا 349 علوم رياضة اسوان 348.5 علوم رياضة سوهاج 348.5 معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 348.5 تجاره جامعة دمياط 348.5 تجاره الزقازيق 348 تربية/رياضه بور سعيد 348 علوم رياضة اسيوط 348 فنون جميله فنون حلوان 348 علوم رياضة قنا جنوب الوادى 347.5 فنون جميله فنون ج الاسكندريه 347.5 كلية تجارة ج أسوان 347.5 تربية بنى سويف 347.5 تجاره كفر الشيخ 347.5 معهد فني صحى بور سعيد 347.5 كلية علوم/رياضة الوادى الجديد 347.5 تمريض بور سعيد 347 تربية/رياضه الزقازيق 347 زراعه عين شمس 347 تربية ابتدائي دمنهور 346.5 كلية البنات تربية عين شمس 346 تربية طفوله طنطا 346 تربية اسيوط 346 كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 345.5 تربية أساسي اسكندرية 345.5 تربية/رياضه الاسكندرية 345 تربية ابتدائي السادات 345 زراعه الاسكندرية/رياضة 345 معهد فني صحى اسوان 345 معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 344.5 تربية/رياضه الفيوم 344.5 تربية/رياضه حلوان 344 زراعه دمياط/رياضة 344 تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس 343.5 زراعه دمنهور 343.5 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 343.5 تجاره القاهره 343.5 تجاره بنى سويف 343.5 تربية ابتدائي كفر الشيخ 343 معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 343 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 343 تجاره دمنهور 343 معهد فني تمريض اسيوط 343 معهد فنى تمريض بنها 342.5 زراعه القاهره/رياضة 342.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 342.5 معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج اسيوط 341.5 زراعه عين شمس/رياضة 341.5 زراعه الاسكندريه 341.5 تجاره سوهاج 341.5 معهد فني صحى رياضه بنها 341 معهد فني صحى رياضه بنى سويف 341 تربية طفوله كفر الشيخ 341 التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية 340.5 تربية ابتدائي عين شمس 340.5 معهد فني صحى اسماعيليه 340.2 رياض اطفال المنصوره 340 تجاره عين شمس 339.5 الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 339.5 تربية/رياضه شبين الكوم 339.5 تربية ابتدائي الفيوم 339.5 معهد فني تمريض بنى سويف 339.5 تجاره طنطا 339.5 تربية بور سعيد 339 تربية/رياضه بنها 339 تربية/رياضه المنصورة 339 نوعية طنطا 338.5 تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 338.5 تجاره بور سعيد 338 ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 336.5 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336.5 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336 تربية جامعة السويس 336 تجاره بنها 336 ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 336 رياض اطفال بورسعيد 335.5 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 335 تجاره اسيوط 334 معهد فني تمريض سوهاج 333.5 نوعية الزقازيق 333.5 تربية الاسماعيليه 333 تربية فرع الوادى الجديد 333 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 332.5 تربية ابتدائي بنها 332 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 332 تربية/رياضة جامعة السادات 331.5 التربية للطفولة المبكرة ج السادات 331.5 تجاره شبين الكوم ج المنوفية 331.5 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 331.5 نوعية المنيا 331 معهد فني تمريض الفيوم 331 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 331 كلية التجارة ج العريش 330.7 تربية ابتدائي اسيوط 330.5 تجارة جامعة السادات 330.5 المعهد الفني للتمريض بقنا 330.5 أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 330 بنات تربية/رياضه عين شمس 329.5 تربية طفوله الإسكندرية 329.5 تجاره جامعة السويس 329 تربية طفوله ج دمنهور 329 زراعه كفرالشيخ /رياضة 328.5 معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 328.5 عالي هندسة بلبيس 328 سياحه وفنادق الاسكندريه 327.5 زراعه سابا باشا الاسكندريه 327 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 327 ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 327 زراعه المنصورة/رياضة 326.5 تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان 326.5 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 326.5 نوعية كفر الشيخ 326.5 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 326 كلية حقوق المنيا 326 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 326 تربية/رياضه كفر الشيخ 325.5 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 325.5 تجاره انتساب موجه المنصوره 325.5 تربية/رياضه دمنهور 324.5 كلية رياض الاطفال اسيوط 324 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 324 تجاره انتساب موجه الاسكندريه 324 التربية للطفولة المبكرة الفيوم 324 التربية للطفولة المبكرة المنيا 323.5 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 323.5 كلية الزراعة جامعة دمياط 323 كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور 323 نوعية الاسكندريه 322.5 زراعه المنصوره 321.5 معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 321.5 معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 321.5 كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 321 اداب القاهره 321 معهد فني صحى رياضه اسوان 321 كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان 320.5 زراعه اسوان/رياضة 320.5 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 320.5 تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 320 معهد فني صحى امبابة 320 زراعه طنطا 320

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