الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة

جهاد سالم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 320.507 طلاب من الحاصلين علي الثانوية العامة خلال مرحلتي التنسيق الأولي والثانية، فيما يتبقي 88.105طلاب سيدخلون ضمن المرحلة الثالثة للتنسيق، بينهم 56828 طالبا بالشعبة العلمية و31.277 بالشعبة الأدبية، بحد أدني للقبول بالشعبتين 205 درجات بما يعادل 50%.
ويوضح الجدول التالي الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية والأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة..
الأماكن الخالية “علمي”
|الكلية
|نوعية موسيقيه جامعة دمياط
|الفني للفنادق المطريه
|خدمه اجتماعيه اسوان
|خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان
|ك.ت. فني صناعى اسوان
|نوعية فنيه اسيوط
|الفني التجارى بالمحله الكبرى
|عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية
|دار العلوم انتساب موجه الفيوم
|ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية
|ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء
|العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول
|العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
|تربية رياضيه بنين بور سعيد
|نوعية موسيقيه قنا
|اداب انتساب موجه الاسكندريه
|العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده
|المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ
|العالي سياحة وفنادق الغردقة
|معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة
|العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس
|حقوق انتساب موجه عين شمس
|حقوق انتساب موجه الزقازيق
|العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
|تربية نوعية ش. تربية موسيقية بالنوبارية ج دمنهور
|تربية نوعية بفرع مطروح ج الاسكندرية
|معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات
|اداب انتساب موجه حلوان
|الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر
|تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية
|المعهد العالى للغات بأسوان
|معهد المنيا العالى للغات
|عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس
|حقوق انتساب موجه حلوان
|تربية نوعية فنية اسوان
|نوعية فنيه جامعة دمياط
|العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
|تربية نوعية ش. تربية فنية بالنوبارية ج دمنهور
|الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات
|معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة
|نوعية فنيه المنصوره
|مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة
|تربية رياضية بنات سوهاج
|العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)
|نوعية فنيه بورسعيد
|تربية رياضيه / بنات اسيوط
|العالي للدراسات الادبية كنج مريوط
|تربية ابتدائي جامعة دمياط
|تربية رياضيه / بنات بورسعيد
|الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
|العالي ترميم الآثار بأبي قير
|تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
|العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
|تربية ابتدائي العريش
|المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام
|اداب انتساب موجه دمنهور
|ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى
|العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
|رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح
|المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة
|تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
|كلية دار العلوم اسوان
|كلية دار العلوم انتساب موجه اسوان
|كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
|الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)
|تربية رياضية بنات الفيوم
|نوعية فنيه طنطا
|دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
|اداب العريش
|كلية التربية الرياضية بالعريش بنات
|العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه
|كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج
|نوعية موسيقيه كفر الشيخ
|العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
|العالي حاسبات و نظم تجمع أول
|العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
|الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
|تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
|تربية رياضية بنين اسوان
|الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة
|معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب
|ع.دولى اعلام مدينةالشروق
|تربية/رياضه العريش
|العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر
|ك.ت. فني صناعى سوهاج
|تربية رياضيه بنين اسيوط
|نوعية موسيقيه اشمون
|كلية العلوم الزراعيه البيئيه بالعريش
|كلية التربية الرياضية بالعريش بنين
|تربية ش.طفولة العريش
|ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين
|أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
|تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
|الفني للفنادق الاسكندريه
|الفني للفنادق بور سعيد
|معهد فنى صحى رياضة ج جنوب الوادى
|المعهد العالي للغات بالمنصورة
|تربية رياضيه بنين بني سويف
|القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول
|ك.ت. فني صناعى شبرا
|كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
|العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
|تربية رياضيه بنين حلوان
|تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
|ك.ت. فني صناعى الصحافه
|تربية ابتدائي اسوان
|العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
|القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم
|الفني لترميم الآثار بالاقصر
|تربية موسيقيه حلوان
|العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
|المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية
|كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش
|تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة
|تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
|مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
|معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات
|الفني التجارى بالزقازيق
|زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس
|تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
|ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس
|نوعية موسيقيه المنيا
|اداب انتساب موجه كفر الشيخ
|خدمه اجتماعيه حلوان
|تربية رياضيه بنات شبين الكوم
|تربية نوعية موسيقية اسكندرية
|تربية رياضيه بنات الاسكندريه
|تربية/رياضه الاسماعيلية
|معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة
|تربية رياضية /بنات قنا
|ك.ت. فني صناعى بور سعيد
|معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
|معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
|تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
|العالي للغات 6 اكتوبر
|معهد فني تمريض القاهره
|تربية رياضية بنين الفيوم
|تربية رياضيه بنين المنيا
|العالي للغات بمصر جديده
|تربية طفولة الغردقة
|مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
|الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج الاسكندرية فرع مطروح
|المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية
|سياحة وفنادق جامعة السادات
|تربية العريش
|خدمه اجتماعيه اسيوط
|تربية/رياضه جامعة دمياط
|البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
|نوعية جيزه
|تربية/رياضه جامعة السويس
|تربية رياضيه بنين المنصوره
|كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس
|تربية نوعية اسوان
|كلية البنات آداب عين شمس
|سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس
|عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية
|عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ
|تربية رياضيه بنين طنطا
|نوعية موسيقيه طنطا
|كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف
|كلية السياحة والفنادق بنى سويف
|العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره
|العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
|ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا
|تربية رياضيه بنين جامعة السادات
|نوعية فنيه اشمون
|كلية التربية الفنية ج المنيا
|المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر
|سياحه وفنادق الاقصر
|التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال
|تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية ج دمنهور
|الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
|دار العلوم المنيا
|تربية رياضيه / بنات المنيا
|اداب انتساب موجه المنصوره
|تربية رياضية بنين بنها
|تربية رياضيه / بنات جامعة السادات
|معهد فنى تمريض حلوان
|ك.ت. فني صناعى قنا
|حقوق شبين الكوم ج منوفية
|تربية ابتدائي الاسماعيليه
|معهد فني تمريض اورام القاهره
|نوعية بور سعيد
|نوعية موسيقيه اسيوط
|كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس بالاسماعيلية
|نوعية جامعة دمياط
|حقوق اسوان
|ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط
|معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
|دار العلوم الفيوم
|تربية طفوله جامعة السويس
|العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر
|كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
|معهد فني تمريض عين شمس
|تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
|معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات
|نوعية عباسيه
|حقوق عين شمس
|معهد فني صحى رياضه اسيوط
|تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
|العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير
|ك.ت. فني صناعى الزقازيق
|ك.ت. فني صناعى قويسنا
|اداب فرع الوادى الجديد
|نوعية فنيه جيزة
|تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
|تربية ابتدائى فرع وادى جديد
|تربية اسوان/رياضة
|أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
|أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
|معهد فنى تمريض اسوان
|حقوق حلوان
|اداب حلوان
|اداب سوهاج
|تربية/رياضه اسيوط
|تربية ابتدائي سوهاج
|تربية قنا/رياضة ج.الوادى
|تربية سوهاج/رياضة
|تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
|معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
|اداب الاسكندريه
|تربية رياضيه بنين الاسكندريه
|الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر
|تربية ابتدائي قنا ج الوادي
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية
|حقوق القاهره
|دار العلوم ج القاهره
|معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
|اداب دمنهور
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
|الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
|حقوق سوهاج
|نوعية قنا
|معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
|اداب قنا ج جنوب الوادى
|تربية رياضيه بنين شبين الكوم
|تربية/ رياضه بنى سويف
|تربية/ رياضه المنيا
|حقوق الاسكندريه
|نوعية فنيه الاسكندريه
|ك.ت. فني صناعى اسكندرية
|ك.ت. فني لمواد البناء حلوان
|زراعه اسيوط
|معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
|ك.ت. فني صناعى المطريه
|الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
|العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
|زراعة قنا ج جنوب الوادي
|اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
|معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
|الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر
|معهد فني صحى رياضه بور سعيد
|معهد فني صحى رياضه سوهاج
|تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ
|حقوق قنا جنوب الوادي
|تربية رياضية بنات المنصورة
|اداب الفيوم
|تربية اسوان
|معهد فني صحى رياضه امبابة
|اداب عين شمس
|تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
|تربية طفوله سوهاج طالبات
|حقوق المنصوره
|معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس
|الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس
|نوعية الفيوم
|مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
|زراعه الفيوم
|معهد فني تمريض الاسماعيليه
|معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
|نوعية المنصوره
|اداب المنصوره
|حقوق طنطا
|ك.ت. فني صناعى بنها
|ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية
|تربية طفولة أسوان
|اداب اسوان
|تربية رياضيه / بنات طنطا
|تجارة انتساب موجة جامعة السادات
|تربية جامعة دمياط
|تربية طفولة فرع الوادى جديد
|اداب طنطا
|حقوق جامعة السادات
|نوعية اسيوط
|حقوق اسيوط
|اداب اسيوط
|تربية ابتدائي بور سعيد
|كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق
|كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق
|اداب دمياط
|الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية
|القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة
|معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
|نوعية موسيقيه الزقازيق
|اداب الزقازيق
|معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات
|زراعه الزقازيق
|حقوق الزقازيق
|نوعية فنيه الزقازيق
|تربية طفوله الاسماعيليه
|زراعه شبين الكوم ج المنوفية
|تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
|نوعية اشمون
|كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
|سياحه وفنادق الفيوم
|زراعه الزقازيق/رياضة
|زراعه المنوفية/رياضة
|زراعه قناة السويس/رياضة
|زراعه الفيوم/رياضة
|زراعه بنها/رياضة
|تربية رياضيه بنين الزقازيق
|رياضيه بنات الزقازيق
|اداب كفر الشيخ
|زراعه كفر الشيخ
|نوعية فنيه كفر الشيخ
|المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)
|تجاره انتساب موجه طنطا
|تجاره انتساب موجه اسيوط
|تجاره انتساب موجه سوهاج
|تجاره انتساب موجه دمنهور
|تجاره انتساب موجه قاهره
|تجاره انتساب موجه عين شمس
|تجاره انتساب موجه الزقازيق
|تجاره انتساب موجه بنى سويف
|تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
|تجاره انتساب م. بنها
|تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
|تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
|تجاره انتساب موجه حلوان
|اداب شبين الكوم ج المنوفية
|زراعه مشتهر
|حقوق بنها
|نوعية بنها
|سياحه وفنادق المنصورة
|اداب بنها
|حقوق بورسعيد
|معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
|اقتصاد منزلى حلوان
|معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات
|معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات
|اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية
|اداب انتساب موجه الإسماعيلية
|حقوق الفيوم
|اداب انتساب موجه القاهره
|اداب انتساب موجه المنيا
|سياحة وفنادق فرع مطروح ج. الاسكندرية
|تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
|حقوق دمياط
|تربية ابتدائي جامعة السويس
|اداب المنيا
|زراعه المنيا
|سياحة وفنادق المنيا
|زراعه سوهاج
|التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة
|رياض اطفال الاسكندريه طالبات
|تجاره انتساب موجة جامعة السويس
|تربية ابتدائي بنى سويف
|حقوق بنى سويف
|اداب بنى سويف
|المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
|برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
|كلية أداب بورسعيد
|الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
|تربية رياضية بنين سوهاج
|نوعية موسيقية بفرع مطروح ج الاسكندرية
|زراعه فرع الوادي الجديد
|المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
|تجارة انتساب موجه اسوان
|المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات
|المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات
|المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان
|العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية
|معهد العجمي العالى للعلوم الادارية
|الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه
|سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات
|المعهد العالي للعلوم الادارية بالمحلة الكبرى
|اداب انتساب موجه بورسعيد
|كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد
|المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج
|المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف
|عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا
|تربية رياضيه / بنات بني سويف
|العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
|العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة
|القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول
|معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات
|معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية أسيوط بمصرفات
|معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال
|معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات
|معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات
|معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات
|معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات
|العالي خدمه إجتماعيه اسوان
|معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات
|نوعية فنية بفرع مطروح ج الاسكندرية
|العالي خدمه اجتماعيه بنها
|الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم
|الفراعنة العالي إدارة أعمال
|اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
|اداب انتساب موجه طنطا
|اداب انتساب موجه سوهاج
|حقوق انتساب موجه طنطا
|حقوق انتساب موجه اسيوط
|حقوق انتساب موجه القاهره
|حقوق انتساب موجه المنصوره
|حقوق انتساب موجه بنى سويف
|حقوق انتساب موجه الاسكندريه
|حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
|التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
|المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة
|الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم
|الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
|تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة
|اداب انتساب موجه عين شمس
|اداب انتساب موجه الزقازيق
|اداب انتساب موجه بنى سويف
|اداب انتساب موجه بنها
|اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
|العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر
|المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
|معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر
|سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
|معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية
|حقوق انتساب م بنها
|تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
|المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط
|تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
|خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم
|خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
|معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات
|معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات
|العالي خدمه اجتماعيه سوهاج
|العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية
|تربية ش موسيقية الاسماعيلية
|تربيه شعبة تربية فنيه جامعة السويس
|الفني للفنادق قنا
|العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول
|الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
|الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
|العالي الفندقى بالاقصر إيجوث
|العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث
|الفني التجارى بدمياط
|الفني التجارى ببنى سويف
|الفني التجارى باسيوط
|الفني التجارى باسوان
|الفني التجارى بدمنهور
|العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
|العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش
|العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
|معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)
|معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية
|العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية
|طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية
|طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى
|العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
|الفني التجارى بسوهاج
|الفني التجارى بقنا
|العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول
|معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة
|كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش
|معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية)
|المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
|معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط
|الفني التجارى بالعريش
|معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
|المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية
|الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
|المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية
|اداب انتساب موجه جامعة دمياط
|ش.مطاعم فني سياحة مطريه
|نوعية موسيقيه بور سعيد
|كلية التربية الرياضية بنات ج قناة السويس بالاسماعيلية
|العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه
|اداب انتساب موجه اسيوط
|عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية
|كلية التربية الرياضية فرع مطروح جامعة الاسكندرية بنين
|تربية الغردقة جنوب الوادي
|حقوق انتساب موجه جامعة السادات
|العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
|القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية
|التربية النوعية بمنية النصر شعبة التربية الموسيقية
|تربية رياضية بنات اسوان
|اداب انتساب موجه اسوان
|طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم
|المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت
|التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية
|كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف/انتساب موجه
|النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة
|النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة
|معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى
|نوعية فنيه الفيوم
|دار العلوم انتساب موجه المنيا
|معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة
|العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر
|معهد اكتوبر العالي للاقتصاد
|حقوق انتساب موجه اسوان
|معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال
|العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
|معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)
|العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر
|اداب انتساب موجه العريش
|الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس
|نوعية موسيقيه المنصوره
|معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
|الفني التجارى بالروضه
|الفني التجارى بشبرا
|الفني التجارى بالمطريه
|الفني التجارى بالاسكندريه
|الفني التجارى بطنطا
|الفني التجارى بقويسنا
|الفني التجارى ببنها
|الفني التجارى بالمنصوره
|الفني التجارى ببور سعيد
|عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي
|معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال
|معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار
|معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة
|معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة
|كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
|نظم معلومات ادارية قطاميه
|طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم
|معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)
|اداب انتساب موجه الفيوم
|عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة
|العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
|العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
|العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية
|معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات
|خدمه اجتماعيه الفيوم
|تربية نوعية موسيقية اسوان
|حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي
|نوعية فنيه عباسيه
|نوعية موسيقيه عباسيه
|العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
|رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
|العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال
|العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
|الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم
|حقوق انتساب موجه سوهاج
|اداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد
|معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية
|نوعية موسيقيه جيزه
|نوعية فنيه قنا
|المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة
|المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية
|المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة
|المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
|معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)
|خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط
|الفني للخدمة الاجتماعية بقنا
|معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)
|العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية
الأماكن الخالية أدبي
|الكليه
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)
|التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية
|العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)
|تربية نوعية فنية اسوان
|عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي
|المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية
|نوعية فنية بفرع مطروح ج الاسكندرية
|العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول
|الفني التجارى بقويسنا
|معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات
|العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
|العالي سياحة وفنادق الغردقة
|معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
|طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية
|معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط
|المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
|المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية
|التربية النوعية بمنية النصر شعبة التربية الموسيقية
|كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد
|معهد اكتوبر العالي للاقتصاد
|العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
|تربية رياضية بنات اسوان
|معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات
|نوعية فنيه جامعة دمياط
|ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية
|الفني التجارى بالمنصوره
|العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
|سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات
|معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية
|سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
|نوعية فنيه الفيوم
|المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة
|المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط
|نوعية موسيقيه جامعة دمياط
|الفني التجارى باسوان
|العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
|الفني التجارى بسوهاج
|الفني للفنادق قنا
|معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)
|تربية رياضيه / بنات بورسعيد
|كلية التربية الفنية ج المنيا
|فنون جميله فنون ج الاسكندريه
|نوعية موسيقيه المنصوره
|المعهد العالى للغات بأسوان
|العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية
|الفني التجارى ببور سعيد
|تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
|فنون جميله فنون حلوان
|تربية نوعية موسيقية اسوان
|الفني للخدمة الاجتماعية بقنا
|العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية
|العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
|النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة
|كلية التربية الرياضية بنات ج قناة السويس بالاسماعيلية
|نوعية فنيه بورسعيد
|العالي خدمه اجتماعيه سوهاج
|فنون جميله فنون الاقصر
|معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة
|المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج
|نظم معلومات ادارية قطاميه
|تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة
|المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات
|معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال
|العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
|مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
|تربية نوعية ش. تربية موسيقية بالنوبارية ج دمنهور
|كلية التربية الرياضية فرع مطروح جامعة الاسكندرية بنين
|تربية رياضيه بنين بور سعيد
|نوعية موسيقيه بور سعيد
|العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه
|كلية التربية الرياضية بالعريش بنات
|نوعية موسيقيه طنطا
|الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم
|العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال
|نوعية موسيقيه جيزه
|عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية
|تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية
|الفني التجارى بقنا
|الفني التجارى بدمنهور
|تربية ش موسيقية الاسماعيلية
|المعهد العالي للغات بالمنصورة
|نوعية فنيه جيزة
|نوعية فنيه اسيوط
|أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
|تربية رياضية بنات سوهاج
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)
|معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال
|العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول
|كلية التربية الرياضية بالعريش بنين
|رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
|كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
|الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية
|عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية
|العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
|المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ
|المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة
|الفني للفنادق بور سعيد
|المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)
|معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات
|العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
|نوعية فنيه اشمون
|معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة
|العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
|ش.مطاعم فني سياحة مطريه
|كلية دار العلوم انتساب موجه اسوان
|العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
|معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة
|عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية
|تربية رياضية /بنات قنا
|نوعية موسيقيه عباسيه
|عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة
|عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس
|الفني التجارى بشبرا
|تربية رياضيه / بنات اسيوط
|العالي الفندقى بالاقصر إيجوث
|معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
|العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
|نوعية موسيقيه اشمون
|تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
|العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر
|تربية رياضيه / بنات بني سويف
|تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة
|العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية
|تربية نوعية بفرع مطروح ج الاسكندرية
|التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال
|المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف
|معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر
|العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
|معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية
|تربية رياضيه بنين جامعة السادات
|تربية رياضيه / بنات جامعة السادات
|تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
|العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول
|العالي للغات 6 اكتوبر
|الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
|الفني التجارى ببنى سويف
|تربية نوعية ش. تربية فنية بالنوبارية ج دمنهور
|تربية رياضية بنين الفيوم
|تربية رياضية بنات الفيوم
|الفني للفنادق المطريه
|معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات
|نوعية موسيقيه اسيوط
|كلية السياحة والفنادق بنى سويف
|طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم
|العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
|نوعية فنيه المنصوره
|العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
|تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
|العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
|الفني لترميم الآثار بالاقصر
|خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان
|تربية موسيقيه حلوان
|معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)
|نوعية فنيه قنا
|نوعية فنيه الاسكندريه
|تربية رياضيه بنين حلوان
|تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
|تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ
|الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
|العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
|مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة
|العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر
|كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس بالاسماعيلية
|ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس
|تربية رياضيه بنين بني سويف
|نوعية فنيه كفر الشيخ
|الفني للفنادق الاسكندريه
|تربية رياضيه بنين المنيا
|العالي خدمه اجتماعيه بنها
|تربية طفولة الغردقة
|المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
|العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث
|العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره
|الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
|العالي حاسبات و نظم تجمع أول
|العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس
|كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
|الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)
|معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة
|العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر
|طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى
|نوعية فنيه الزقازيق
|نوعية موسيقيه الزقازيق
|الفني التجارى بالزقازيق
|الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر
|تربية رياضيه بنين الزقازيق
|رياضيه بنات الزقازيق
|سياحه وفنادق الفيوم
|معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية)
|تربية رياضية بنين بنها
|نوعية اشمون
|خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم
|معهد المنيا العالى للغات
|سياحة وفنادق جامعة السادات
|المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
|العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
|المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات
|الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم
|العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده
|تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
|العالي للغات بمصر جديده
|العالي ترميم الآثار بأبي قير
|تربية رياضيه / بنات المنيا
|فنون جميله فنون المنيا
|حقوق انتساب موجه طنطا
|حقوق انتساب موجه اسيوط
|حقوق انتساب موجه الزقازيق
|حقوق انتساب موجه المنصوره
|تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
|معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات
|معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات
|العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
|معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات
|دار العلوم المنيا
|ع.دولى اعلام مدينةالشروق
|العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة
|الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
|سياحه وفنادق الاقصر
|تربية رياضيه بنين اسيوط
|العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه
|العالي للدراسات الادبية كنج مريوط
|تربية طفولة أسوان
|تربية رياضية بنين اسوان
|نوعية فنيه طنطا
|كلية دار العلوم اسوان
|نوعية جامعة دمياط
|تربية رياضيه بنين طنطا
|تربية رياضيه / بنات طنطا
|حقوق جامعة السادات
|حقوق انتساب موجه جامعة السادات
|العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر
|العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
|حقوق انتساب موجه اسوان
|دار العلوم انتساب موجه المنيا
|كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف/انتساب موجه
|الفني التجارى بالمطريه
|الفني التجارى بالاسكندريه
|الفني التجارى بالروضه
|الفني التجارى ببنها
|تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
|العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير
|تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
|حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي
|تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
|خدمه اجتماعيه الفيوم
|نوعية فنيه عباسيه
|تربية ابتدائي اسوان
|القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم
|طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم
|تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
|معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة
|تربية نوعية موسيقية اسكندرية
|تربية رياضيه بنين الاسكندريه
|تربية رياضيه بنات الاسكندريه
|تربية رياضيه بنين شبين الكوم
|خدمه اجتماعيه اسوان
|تربية رياضيه بنين المنصوره
|خدمه اجتماعيه اسيوط
|تربية رياضية بنات المنصورة
|تربية نوعية اسوان
|تربية ابتدائى فرع وادى جديد
|أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
|المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر
|تربية رياضية بنين سوهاج
|المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة
|المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
|خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط
|العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية
|معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)
|المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة
|معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية
|معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)
|العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
|العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
|الفني التجارى بطنطا
|معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة
|معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار
|النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة
|معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى
|معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال
|معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة
|القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية
|المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت
|المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية
|الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
|المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية
|عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا
|المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين
|القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول
|العالي خدمه إجتماعيه اسوان
|تربيه شعبة تربية فنيه جامعة السويس
|العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية
|الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم
|الفراعنة العالي إدارة أعمال
|الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
|التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
|المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان
|الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه
|المعهد العالي للعلوم الادارية بالمحلة الكبرى
|معهد العجمي العالى للعلوم الادارية
|نوعية موسيقية بفرع مطروح ج الاسكندرية
|العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش
|العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
|معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
|الفني التجارى بالمحله الكبرى
|الفني التجارى بالعريش
|الفني التجارى باسيوط
|الفني التجارى بدمياط
الحد الأدني “علمي”
|الكلية
|الحد الادنى
|طب المنصوره
|405
|هندسة بترول وتعدين جامعة السويس
|405
|طب كفر الشيخ
|404
|طب الاسماعيليه ج قناة السويس
|404
|طب الزقازيق
|403.5
|طب طنطا
|403.5
|كلية الطب بقنا
|403.5
|طب المنيا
|403.5
|طب شبين الكوم جامعة المنوفية
|403.5
|طب بنها
|403
|طب القاهره
|403
|طب الاسكندريه
|403
|طب بورسعيد
|403
|طب سوهاج
|403
|طب عين شمس
|402.5
|طب اسيوط
|402.5
|طب بنى سويف
|402.5
|كلية طب أسوان
|402.5
|طب السويس
|402
|طب حلوان
|402
|طب الفيوم
|402
|طب اسنان جنوب الوادى
|401.5
|طب اسنان الاسكندريه
|401.5
|طب اسنان المنصوره
|401.5
|طب اسنان طنطا
|401.5
|طب وجراحة الفم والاسنان ج الزقازيق
|401.5
|كلية طب الاسنان ج بنى سويف
|401
|كلية طب أسنان الفيوم
|401
|كلية طب الاسنان جامعة أسيوط
|401
|طب الاسنان المنيا
|401
|طب اسنان كفر الشيخ
|401
|طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس
|401
|طب اسنان القاهره
|401
|طب اسنان عين شمس
|401
|كلية الصيدلة ج المنوفية
|400
|كلية الصيدلة ج جنوب الوادى
|400
|كلية الصيدلة ج السادات
|399
|صيدلة الفيوم
|399
|صيدلة سوهاج
|398.5
|صيدله المنصوره
|398.5
|كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ
|398.5
|صيدلة المنيا
|398.5
|صيدله الزقازيق
|398
|صيدله طنطا
|398
|كلية الصيدلة جامعة دمنهور
|398
|صيدله القاهره
|397.5
|صيدلة بورسعيد
|397.5
|صيدله عين شمس
|397.5
|صيدلة اسيوط
|397.5
|صيدله بنى سويف
|397.5
|صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس
|397.5
|صيدله حلوان
|397
|صيدله الاسكندريه
|397
|علاج طبيعى قنا
|396.5
|علاج طبيعى القاهره
|396.5
|كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف
|396.5
|علاج طبيعى ج كفر الشيخ
|396.5
|علوم البترول والتعدين بمطروح
|395
|اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
|395
|كلية الطب البيطرى المنوفية
|395
|طب بيطرى سوهاج
|394.5
|طب بيطري المنيا
|394.5
|طب بيطرى المنصوره
|394.5
|طب بيطرى بنى سويف
|394.5
|طب بيطرى كفر الشيخ
|394
|طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
|394
|طب بيطرى الزقازيق
|394
|كلية الألسن كفر الشيخ
|394
|طب بيطرى اسيوط
|394
|طب بيطرى دمنهور
|394
|طب بيطرى الاسكندريه
|393.5
|طب بيطرى القاهره
|393.5
|طب بيطرى فرع الوادي الجديد
|393.5
|كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
|393.5
|طب بيطرى بنها
|393.5
|طب بيطرى جامعة السادات
|393
|طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس
|393
|طب بيطرى فرع مطروح
|392.8
|علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف
|392.5
|كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية
|392.5
|هندسة القاهره
|392
|كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية
|391.7
|هندسة الاسماعيلية
|391.5
|الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
|391.5
|هندسة دمياط
|391
|تمريض طنطا
|391
|هندسة بني سويف
|391
|كلية السياسة والاقتصاد ج السويس
|391
|اعلام القاهره
|390.5
|هندسة المنصوره
|390
|تمريض دمنهور
|390
|المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس
|390
|علوم دمنهور
|389.5
|هندسة عين شمس
|389.5
|الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس
|389
|إعلام بنى سويف
|388.5
|علوم سوهاج
|388.5
|تمريض المنصورة
|388.5
|السن عين شمس
|388
|هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية
|388
|كلية الألسن بنى سويف
|388
|كلية علوم الارض ج بنى سويف
|388
|علوم كفر الشيخ
|387.5
|علوم الاسكندريه
|387.5
|علوم القاهره
|387.5
|علوم قنا جامعة جنوب الوادى
|387
|إعلام ج جنوب الوادى
|387
|السن المنيا
|387
|تمريض شبين الكوم المنوفية
|387
|علوم الفيوم
|386.5
|هندسة طنطا
|386.5
|كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى
|386.5
|هندسة الزقازيق
|386
|كلية الألسن سوهاج
|386
|علوم بنى سويف
|386
|تمريض الزقازيق
|386
|كلية الألسن ج أسوان
|385.5
|علوم المنيا
|385.5
|هندسة الاسكندريه
|385.5
|علوم طنطا
|385.5
|علوم الزقازيق
|385
|هندسة كفر الشيخ
|385
|علوم عين شمس
|385
|هندسة شبرا بنها
|385
|علوم بنها
|384.5
|كلية هندسة بنها
|384.5
|علوم اسيوط
|384.5
|هندسة بور سعيد
|384.5
|هندسة حلوان
|384
|علوم المنصوره
|384
|علوم اسوان
|384
|علوم شبين الكوم ج المنوفية
|384
|هندسة السويس
|383.5
|هندسة المطريه جامعة حلوان
|383.5
|تمريض الإسماعيلية
|383.5
|علوم حلوان
|383.5
|علوم الاسماعيليه ج قناة السويس
|383.5
|هندسة الفيوم
|383
|علوم العريش
|383
|هندسة قنا
|383
|هندسة سوهاج
|382.5
|علوم بورسعيد
|382.5
|علوم جامعة دمياط
|382
|كلية البنات علوم عين شمس
|382
|علوم جامعة السويس
|382
|هندسة المنيا
|382
|تمريض المنيا
|382
|تمريض بنها
|382
|تمريض كفر الشيخ
|381.5
|كلية علوم الوادى الجديد
|381.5
|هندسة أسوان
|381.5
|كلية الفنون التطبيقية ببنها
|381.5
|فنون تطبيقيه حلوان
|381
|هندسة اسيوط
|381
|هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية
|380.5
|كلية هندسة الطاقة بأسوان
|380.5
|تمريض اسيوط
|380.5
|معهد فني صحى طنطا
|380
|تخطيط عمرانى القاهره
|380
|علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
|379
|معهد فني صحى المنصوره
|379
|تمريض قنا جنوب الوادي
|379
|تمريض سوهاج
|379
|تمريض عين شمس
|379
|كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
|378.5
|حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى
|378
|حاسبات ومعلومات القاهره
|377.5
|فنون تطبيقية جامعة دمياط
|377.5
|تمريض بني سويف
|377.5
|تمريض القاهرة
|377.5
|الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية
|377.5
|علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف/رياضة
|377.5
|الاثار بصان الحجر ج الزقازيق
|377
|تمريض الإسكندرية
|377
|اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
|377
|حاسبات ومعلومات المنصوره
|376.5
|حاسبات ومعلومات عين شمس
|376.5
|تمريض الفيوم
|376.5
|كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق
|376.5
|فنون جميله عماره ج حلوان
|375.5
|حاسبات ومعلومات الزقازيق
|375
|الحاسبات والمعلومات السويس
|375
|معهد فني صحى بنها
|375
|تمريض حلوان
|375
|حاسبات ومعلومات شبين الكوم
|374.5
|حاسبات ومعلومات بنها
|374.5
|كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد
|374
|كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
|374
|معهد فني تمريض طنطا
|374
|كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة
|374
|تربية الزقازيق
|373.5
|حاسبات ومعلومات حلوان
|373.5
|معهد فني صحى الاسكندريه
|373.5
|الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش
|373.2
|تمريض أسوان
|373
|حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس
|373
|كلية فنون جميلة فنون اسيوط
|372.5
|حاسبات ومعلومات الفيوم
|372.5
|حاسبات ومعلومات المنيا
|372
|كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
|372
|فنون جميله عماره ج الاسكندريه
|372
|حاسبات ومعلومات اسيوط
|372
|كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف
|372
|كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
|371
|معهد فنى تمريض كفرالشيخ
|371
|تربية المنيا
|370.5
|معهد فنى صحى ج جنوب الوادى
|370.5
|إعلام القاهره/رياضة
|370.5
|معهد فني صحى الزقازيق
|370.5
|كلية الألسن كفر الشيخ/رياضة
|370.5
|كلية السياسة والاقتصاد ج السويس/رياضة
|370.5
|كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة
|370.5
|تربية عين شمس
|370.5
|تربية طنطا
|370
|الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
|370
|المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس /رياضة
|370
|اثار القاهره
|369.5
|تربية المنصوره
|369.5
|كلية علوم الارض /رياضة ج بنى سويف
|369.5
|تربية اسكندرية
|369.5
|المعهد الفنى للتمريض بالجونة
|369
|تربية دمنهور
|368.5
|فنون جميله عماره المنيا
|368
|علوم رياضة الاسكندرية
|368
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية
|368
|إعلام بنى سويف/رياضة
|368
|اثار دمياط
|367.5
|تكنولوجيا المصايد والاسماك ج اسوان
|367.5
|كلية فنون جميلة عمارة اسيوط
|367.5
|الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس/رياضة
|366.5
|كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية/رياضة
|366.5
|معهد فني صحى بنى سويف
|366.5
|السن عين شمس/رياضة
|366.5
|تربية شبين الكوم
|366.5
|تربية بنها
|366.5
|اثار الفيوم
|366
|معهد فني صحى رياضه طنطا
|366
|معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
|365.5
|إعلام ج جنوب الوادى/رياضة
|365.5
|السن المنيا/رياضة
|365
|كلية الألسن بنى سويف/رياضة
|364.5
|معهد فنى تمريض الاسكندريه
|363.5
|مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
|363.5
|علوم رياضة القاهرة
|363.5
|كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى/رياضة
|363
|تربية السادات
|362.5
|كلية الألسن سوهاج/رياضة
|362.5
|علوم رياضة كفر الشيخ
|362.5
|فنون جميله فنون الاقصر
|362.5
|كلية الألسن ج أسوان/رياضة
|362
|علوم رياضة دمنهور
|362
|تربية الفيوم
|361.5
|معهد فني تمريض المنصوره
|361
|تربية كفر الشيخ
|361
|كلية الآثار بالاقصر
|360.5
|تربية ابتدائي الزقازيق
|360.5
|تربية حلوان
|360.5
|علوم رياضة عين شمس
|360.5
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
|360.5
|زراعه القاهره
|360
|فنون جميله فنون المنيا
|360
|معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
|359.5
|معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات
|359
|علوم رياضة المنصورة
|359
|تربية قنا ج جنوب الوادى
|358.5
|تمريض فرع مطروح
|358.5
|المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين
|358
|معهد فني صحى اسيوط
|357.5
|علوم رياضة طنطا
|357.5
|تجاره المنصوره
|357
|معهد فني تمريض المنيا
|356.5
|علوم رياضة حلوان
|356.5
|علوم رياضة شبين الكوم
|356.5
|معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات
|356.5
|علوم رياضة بنها
|355.5
|اثار قنا جنوب الوادي
|355
|علوم رياضة الفيوم
|354
|معهد فني تمريض الزقازيق
|354
|تربية ابتدائي المنصوره
|354
|كلية الآثار سوهاج
|353.5
|تربية ابتدائي طنطا
|353.5
|معهد فني صحى رياضه المنصورة
|353.5
|تربية/رياضه طنطا
|353.5
|تربية ابتدائي المنيا
|353
|معهد فني صحى سوهاج
|353
|علوم رياضة الزقازيق
|352.5
|تربية ابتدائي شبين الكوم
|352
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى
|352
|كلية الاثار ج اسوان
|351.5
|معهد فنى تمريض بفاقوس ج الزقازيق
|351.5
|بنات علوم رياضة عين شمس
|351.5
|علوم رياضة بورسعيد
|351.5
|علوم رياضة الاسماعيليه
|351
|تجاره الاسكندريه
|350.5
|تربية سوهاج
|350.5
|معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
|350.5
|تربية/رياضه عين شمس
|350
|علوم العريش/رياضة
|350
|التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق
|350
|علوم رياضة جامعة السويس
|350
|معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا
|349.5
|تجارة قنا ج جنوب الوادي
|349.5
|معهد فني صحى رياضه الزقازيق
|349
|علوم رياضة جامعة دمياط
|349
|علوم رياضة بنى سويف
|349
|علوم رياضة المنيا
|349
|علوم رياضة اسوان
|348.5
|علوم رياضة سوهاج
|348.5
|معهد فني صحى رياضه الاسكندرية
|348.5
|تجاره جامعة دمياط
|348.5
|تجاره الزقازيق
|348
|تربية/رياضه بور سعيد
|348
|علوم رياضة اسيوط
|348
|فنون جميله فنون حلوان
|348
|علوم رياضة قنا جنوب الوادى
|347.5
|فنون جميله فنون ج الاسكندريه
|347.5
|كلية تجارة ج أسوان
|347.5
|تربية بنى سويف
|347.5
|تجاره كفر الشيخ
|347.5
|معهد فني صحى بور سعيد
|347.5
|كلية علوم/رياضة الوادى الجديد
|347.5
|تمريض بور سعيد
|347
|تربية/رياضه الزقازيق
|347
|زراعه عين شمس
|347
|تربية ابتدائي دمنهور
|346.5
|كلية البنات تربية عين شمس
|346
|تربية طفوله طنطا
|346
|تربية اسيوط
|346
|كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
|345.5
|تربية أساسي اسكندرية
|345.5
|تربية/رياضه الاسكندرية
|345
|تربية ابتدائي السادات
|345
|زراعه الاسكندرية/رياضة
|345
|معهد فني صحى اسوان
|345
|معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
|344.5
|تربية/رياضه الفيوم
|344.5
|تربية/رياضه حلوان
|344
|زراعه دمياط/رياضة
|344
|تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس
|343.5
|زراعه دمنهور
|343.5
|معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|343.5
|تجاره القاهره
|343.5
|تجاره بنى سويف
|343.5
|تربية ابتدائي كفر الشيخ
|343
|معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
|343
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
|343
|تجاره دمنهور
|343
|معهد فني تمريض اسيوط
|343
|معهد فنى تمريض بنها
|342.5
|زراعه القاهره/رياضة
|342.5
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
|342.5
|معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج اسيوط
|341.5
|زراعه عين شمس/رياضة
|341.5
|زراعه الاسكندريه
|341.5
|تجاره سوهاج
|341.5
|معهد فني صحى رياضه بنها
|341
|معهد فني صحى رياضه بنى سويف
|341
|تربية طفوله كفر الشيخ
|341
|التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية
|340.5
|تربية ابتدائي عين شمس
|340.5
|معهد فني صحى اسماعيليه
|340.2
|رياض اطفال المنصوره
|340
|تجاره عين شمس
|339.5
|الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى
|339.5
|تربية/رياضه شبين الكوم
|339.5
|تربية ابتدائي الفيوم
|339.5
|معهد فني تمريض بنى سويف
|339.5
|تجاره طنطا
|339.5
|تربية بور سعيد
|339
|تربية/رياضه بنها
|339
|تربية/رياضه المنصورة
|339
|نوعية طنطا
|338.5
|تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
|338.5
|تجاره بور سعيد
|338
|ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد
|336.5
|معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|336.5
|معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|336
|تربية جامعة السويس
|336
|تجاره بنها
|336
|ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى
|336
|رياض اطفال بورسعيد
|335.5
|معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
|335
|تجاره اسيوط
|334
|معهد فني تمريض سوهاج
|333.5
|نوعية الزقازيق
|333.5
|تربية الاسماعيليه
|333
|تربية فرع الوادى الجديد
|333
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر
|332.5
|تربية ابتدائي بنها
|332
|المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو
|332
|تربية/رياضة جامعة السادات
|331.5
|التربية للطفولة المبكرة ج السادات
|331.5
|تجاره شبين الكوم ج المنوفية
|331.5
|عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج
|331.5
|نوعية المنيا
|331
|معهد فني تمريض الفيوم
|331
|معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
|331
|كلية التجارة ج العريش
|330.7
|تربية ابتدائي اسيوط
|330.5
|تجارة جامعة السادات
|330.5
|المعهد الفني للتمريض بقنا
|330.5
|أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر
|330
|بنات تربية/رياضه عين شمس
|329.5
|تربية طفوله الإسكندرية
|329.5
|تجاره جامعة السويس
|329
|تربية طفوله ج دمنهور
|329
|زراعه كفرالشيخ /رياضة
|328.5
|معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
|328.5
|عالي هندسة بلبيس
|328
|سياحه وفنادق الاسكندريه
|327.5
|زراعه سابا باشا الاسكندريه
|327
|العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
|327
|ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
|327
|زراعه المنصورة/رياضة
|326.5
|تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
|326.5
|المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس
|326.5
|نوعية كفر الشيخ
|326.5
|السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام
|326
|كلية حقوق المنيا
|326
|معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
|326
|تربية/رياضه كفر الشيخ
|325.5
|معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
|325.5
|تجاره انتساب موجه المنصوره
|325.5
|تربية/رياضه دمنهور
|324.5
|كلية رياض الاطفال اسيوط
|324
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
|324
|تجاره انتساب موجه الاسكندريه
|324
|التربية للطفولة المبكرة الفيوم
|324
|التربية للطفولة المبكرة المنيا
|323.5
|معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
|323.5
|كلية الزراعة جامعة دمياط
|323
|كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور
|323
|نوعية الاسكندريه
|322.5
|زراعه المنصوره
|321.5
|معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
|321.5
|معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر
|321.5
|كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
|321
|اداب القاهره
|321
|معهد فني صحى رياضه اسوان
|321
|كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
|320.5
|زراعه اسوان/رياضة
|320.5
|المعهد العالى للهندسة بالمنيا
|320.5
|تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
|320
|معهد فني صحى امبابة
|320
|زراعه طنطا
|320
|التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف
|320
الحد الأدنى “أدبي”
|الكلية
|الحد الادنى
|اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
|400.5
|كلية الألسن كفر الشيخ
|397.5
|كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية
|397
|اعلام القاهره
|396
|كلية السياسة والاقتصاد ج السويس
|395.5
|كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية
|394.5
|الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
|394
|السن عين شمس
|392
|إعلام بنى سويف
|392
|كلية الألسن بنى سويف
|391.5
|الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس
|391.5
|السن المنيا
|390.5
|إعلام ج جنوب الوادى
|389.5
|كلية الألسن سوهاج
|389.5
|كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى
|389
|كلية الألسن ج أسوان
|388.5
|الاثار بصان الحجر ج الزقازيق
|388
|الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية
|386
|اثار القاهره
|385.5
|اثار دمياط
|383.5
|اثار الفيوم
|382.5
|تربية المنيا
|381.5
|تربية الزقازيق
|380.5
|تربية عين شمس
|380.5
|كلية الآثار بالاقصر
|379
|تربية طنطا
|378.5
|تربية اسكندرية
|378.5
|كلية الآثار سوهاج
|377.5
|تربية بنها
|377.5
|تربية شبين الكوم
|377
|اثار قنا جنوب الوادي
|377
|تربية بور سعيد
|376.5
|كلية الاثار ج اسوان
|376
|تربية دمنهور
|373.5
|تربية ابتدائي المنيا
|372.5
|كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق
|372.5
|تربية حلوان
|372
|تربية السادات
|372
|تربية ابتدائي الزقازيق
|370.5
|تربية قنا ج جنوب الوادى
|369
|تربية كفر الشيخ
|368.5
|كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد
|366.5
|تربية المنصوره
|365.5
|كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف
|365.5
|تربية ابتدائي عين شمس
|365
|تربية ابتدائي بور سعيد
|364.5
|التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق
|364.5
|تربية الفيوم
|364.5
|تربية ابتدائي طنطا
|364
|تربية سوهاج
|363.5
|تربية أساسي اسكندرية
|363
|تربية اسيوط
|362.5
|تربية بنى سويف
|362.5
|تربية ابتدائي شبين الكوم
|361
|كلية البنات تربية عين شمس
|361
|تربية ابتدائي بنها
|359
|تربية طفوله طنطا
|357
|اداب القاهره
|357
|تربية الاسماعيليه
|356
|اداب عين شمس
|355
|تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
|355
|تربية العريش
|354.7
|تربية ابتدائي السادات
|354.5
|تربية ابتدائي كفر الشيخ
|354.5
|نوعية المنيا
|353
|التربية للطفولة المبكرة المنيا
|353
|كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
|352
|تربية طفوله الإسكندرية
|352
|تربية طفوله كفر الشيخ
|352
|نوعية الزقازيق
|352
|التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية
|350.5
|تربية ابتدائي دمنهور
|350.5
|نوعية طنطا
|350
|تربية جامعة السويس
|349.5
|اداب بنها
|349
|تربية ابتدائي المنصوره
|349
|تربية ابتدائي اسيوط
|349
|اداب الاسكندريه
|348
|اداب حلوان
|347.5
|رياض اطفال بورسعيد
|346.5
|تربية فرع الوادى الجديد
|346.5
|تجاره القاهره
|345.5
|رياض اطفال المنصوره
|345.5
|كلية حقوق المنيا
|345.5
|سياحه وفنادق الاسكندريه
|345
|التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف
|344
|كلية رياض الاطفال اسيوط
|343
|تجاره الاسكندريه
|342.5
|كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
|342.5
|تربية ابتدائي الفيوم
|342
|اداب العريش
|341.7
|تجاره عين شمس
|341.5
|التربية للطفولة المبكرة ج السادات
|341.5
|نوعية كفر الشيخ
|341.5
|تربية ابتدائي بنى سويف
|340
|التربية للطفولة المبكرة الفيوم
|340
|نوعية الاسكندريه
|339.5
|تجاره جامعة دمياط
|339
|تربية ابتدائي قنا ج الوادي
|337.5
|تربية ابتدائي الاسماعيليه
|337.5
|كلية أداب بورسعيد
|337
|تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
|337
|تربية اسوان
|336.5
|تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
|336
|رياض اطفال الاسكندريه طالبات
|336
|اداب انتساب موجه القاهره
|333
|تربية ابتدائي سوهاج
|333
|تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
|333
|تجاره المنصوره
|332.5
|تربية طفوله الاسماعيليه
|332.5
|تجاره الزقازيق
|332.5
|اداب الزقازيق
|332
|اداب شبين الكوم ج المنوفية
|332
|التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة
|331.5
|تربية طفوله ج دمنهور
|331.5
|تجاره كفر الشيخ
|330.5
|اداب انتساب موجه عين شمس
|330
|كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور
|330
|رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح
|329.5
|تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس
|328.5
|تربية طفوله سوهاج طالبات
|328.5
|كلية البنات آداب عين شمس
|328
|اداب كفر الشيخ
|328
|اداب المنصوره
|327.5
|اداب طنطا
|327.5
|حقوق سوهاج
|327
|تجاره انتساب موجه قاهره
|327
|اداب انتساب موجه الاسكندريه
|326
|اداب الفيوم
|325.5
|تربية الغردقة جنوب الوادي
|325.5
|اداب انتساب موجه حلوان
|325
|اداب فرع الوادى الجديد
|325
|اداب دمنهور
|325
|اداب انتساب موجه بنها
|324.5
|تجاره بنها
|323.5
|اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية
|323.5
|تجاره انتساب موجه عين شمس
|323
|سياحة وفنادق فرع مطروح ج. الاسكندرية
|322.5
|تجاره انتساب موجه الاسكندريه
|321.5
|تجاره انتساب موجه حلوان
|321
|كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
|320.5
|اداب دمياط
|320.5
|الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس
|320
|تجاره بنى سويف
|320
|كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
|319.5
|نوعية جيزه
|319.5
|تجارة قنا ج جنوب الوادي
|319.5
|تجاره دمنهور
|318.5
|تجاره بور سعيد
|318.5
|تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية ج دمنهور
|318.5
|نوعية بنها
|318
|اداب انتساب موجه الزقازيق
|317.5
|اداب اسوان
|317.5
|نوعية قنا
|317.5
|اداب بنى سويف
|317
|اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
|316
|كلية فنون جميلة فنون اسيوط
|315.5
|اداب انتساب موجه دمنهور
|314.5
|اداب المنيا
|314.5
|تربية ابتدائي جامعة السويس
|314
|تجاره انتساب م. بنها
|313.5
|تجاره انتساب موجه الزقازيق
|313.5
|اداب سوهاج
|313.5
|اداب اسيوط
|313.5
|تربية جامعة دمياط
|313.5
|اداب قنا ج جنوب الوادى
|313
|تجاره شبين الكوم ج المنوفية
|313
|اداب انتساب موجه الفيوم
|312.5
|تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
|312
|اداب انتساب موجه بورسعيد
|312
|كلية تجارة ج أسوان
|311.5
|تربية طفولة فرع الوادى جديد
|311.5
|تجاره طنطا
|311.5
|اداب انتساب موجه كفر الشيخ
|311
|تربية ابتدائي العريش
|310.7
|حقوق القاهره
|310.5
|اداب انتساب موجه المنصوره
|310.5
|تجاره انتساب موجه المنصوره
|310.5
|حقوق بورسعيد
|310.2
|اداب انتساب موجه الإسماعيلية
|310
|اداب انتساب موجه طنطا
|310
|حقوق دمياط
|310
|سياحه وفنادق المنصورة
|309
|حقوق عين شمس
|308.5
|اداب انتساب موجه العريش
|308
|تجارة جامعة السادات
|308
|اداب انتساب موجه اسوان
|308
|تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
|308
|تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
|307.5
|تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
|307
|حقوق بنى سويف
|307
|الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس
|307
|تربية طفوله جامعة السويس
|307
|نوعية بور سعيد
|306.5
|نوعية عباسيه
|306.5
|دار العلوم ج القاهره
|306.5
|اداب انتساب موجه جامعة دمياط
|306
|تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
|306
|كلية التجارة ج العريش
|305.7
|نوعية موسيقيه كفر الشيخ
|305.5
|تجاره جامعة السويس
|305.5
|نوعية اسيوط
|305
|تجاره انتساب موجه دمنهور
|305
|تربية ش.طفولة العريش
|304.7
|تجاره اسيوط
|304.5
|حقوق الفيوم
|304
|اداب انتساب موجه بنى سويف
|303.5
|برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
|302.5
|اداب انتساب موجه اسيوط
|302.5
|نوعية الفيوم
|302
|نوعية المنصوره
|302
|تجاره سوهاج
|301
|حقوق الاسكندريه
|301
|اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
|300.5
|اداب انتساب موجه المنيا
|300.5
|تجاره انتساب موجه طنطا
|300.5
|حقوق حلوان
|300
|كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق
|300
|تجارة انتساب موجة جامعة السادات
|300
|اداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد
|299.5
|تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
|299.5
|اداب انتساب موجه سوهاج
|299.5
|نوعية موسيقيه المنيا
|299
|تجاره انتساب موجة جامعة السويس
|298.5
|اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
|298.5
|تجارة انتساب موجه اسوان
|298.5
|حقوق انتساب موجه القاهره
|297.5
|حقوق بنها
|297.5
|دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
|297.5
|تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
|297.5
|اقتصاد منزلى حلوان
|297
|كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش
|296.5
|تجاره انتساب موجه بنى سويف
|296.5
|حقوق انتساب موجه عين شمس
|296.5
|حقوق قنا جنوب الوادي
|296
|سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس
|296
|تجاره انتساب موجه اسيوط
|294.5
|حقوق انتساب موجه حلوان
|294
|حقوق طنطا
|293.5
|حقوق اسوان
|293.5
|كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش
|292.5
|تجاره انتساب موجه سوهاج
|292.5
|دار العلوم الفيوم
|292
|حقوق الزقازيق
|291.5
|سياحة وفنادق المنيا
|291.5
|حقوق انتساب موجه الاسكندريه
|291
|حقوق انتساب م بنها
|291
|تربية ابتدائي جامعة دمياط
|291
|كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف
|291
|خدمه اجتماعيه حلوان
|291
|حقوق شبين الكوم ج منوفية
|290.5
|حقوق اسيوط
|290
|تربية رياضيه بنات شبين الكوم
|290
|حقوق انتساب موجه سوهاج
|288.5
|خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
|288.5
|نوعية موسيقيه قنا
|288
|حقوق المنصوره
|287
|دار العلوم انتساب موجه الفيوم
|286.5
|حقوق انتساب موجه بنى سويف
|286.5
|حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
|286