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الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة

جهاد سالمأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة.وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 320.507 طلاب من الحاصلين علي الثانوية العامة خلال مرحلتي التنسيق الأولي والثانية،
5:29 م, الأثنين, 30 يوليو 18 5:29 م, الأثنين, 30 يوليو 18

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جهاد سالم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 320.507 طلاب من الحاصلين علي الثانوية العامة خلال مرحلتي التنسيق الأولي والثانية، فيما يتبقي 88.105طلاب سيدخلون ضمن المرحلة الثالثة للتنسيق، بينهم 56828 طالبا بالشعبة العلمية و31.277 بالشعبة الأدبية، بحد أدني للقبول بالشعبتين 205 درجات بما يعادل 50%.

ويوضح الجدول التالي الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية والأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة..

الأماكن الخالية “علمي”

الكلية
نوعية موسيقيه جامعة دمياط
الفني للفنادق المطريه
خدمه اجتماعيه اسوان
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان
ك.ت. فني صناعى اسوان
نوعية فنيه اسيوط
الفني التجارى بالمحله الكبرى
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية
دار العلوم انتساب موجه الفيوم
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
تربية رياضيه بنين بور سعيد
نوعية موسيقيه قنا
اداب انتساب موجه الاسكندريه
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ
العالي سياحة وفنادق الغردقة
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة
العالي  للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة  تجمع خامس
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه الزقازيق
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
تربية نوعية ش. تربية موسيقية بالنوبارية ج دمنهور
تربية نوعية بفرع مطروح ج الاسكندرية
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 
اداب انتساب موجه حلوان
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر
تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية
المعهد العالى للغات بأسوان
معهد المنيا العالى للغات
عالي إدارية  ش إدارة أعمال تجمع خامس
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية نوعية فنية اسوان
نوعية فنيه جامعة دمياط
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
تربية نوعية ش. تربية فنية بالنوبارية ج دمنهور
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة
نوعية فنيه المنصوره
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة  
تربية رياضية بنات سوهاج
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)
نوعية فنيه بورسعيد
تربية رياضيه / بنات اسيوط
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تربية رياضيه / بنات بورسعيد
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
العالي ترميم الآثار بأبي قير
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
تربية ابتدائي العريش
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام
اداب انتساب موجه دمنهور
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
كلية دار العلوم اسوان
كلية دار العلوم انتساب موجه اسوان
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)
تربية رياضية بنات الفيوم
نوعية فنيه طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب العريش
كلية التربية الرياضية بالعريش بنات
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
العالي حاسبات و نظم تجمع أول
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تربية رياضية بنين اسوان
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب
ع.دولى اعلام مدينةالشروق
تربية/رياضه العريش
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر
ك.ت. فني صناعى سوهاج
تربية رياضيه بنين اسيوط
نوعية موسيقيه اشمون
كلية العلوم الزراعيه البيئيه بالعريش
كلية التربية الرياضية بالعريش بنين
تربية ش.طفولة العريش
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
الفني للفنادق الاسكندريه
الفني للفنادق بور سعيد
معهد فنى صحى رياضة ج جنوب الوادى
المعهد العالي للغات بالمنصورة
تربية رياضيه بنين بني سويف
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول
ك.ت. فني صناعى شبرا
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
ك.ت. فني صناعى الصحافه
تربية ابتدائي اسوان
العالي  للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم
الفني لترميم الآثار بالاقصر
تربية موسيقيه حلوان
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية
كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش
تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات
الفني التجارى بالزقازيق
زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
ع.كندى تكنو.اعلام  ت.خامس
نوعية موسيقيه المنيا
اداب انتساب موجه  كفر الشيخ
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
تربية نوعية موسيقية اسكندرية
تربية رياضيه بنات الاسكندريه
 تربية/رياضه الاسماعيلية
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة
تربية رياضية /بنات قنا
ك.ت. فني صناعى بور سعيد
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
العالي للغات 6 اكتوبر
معهد فني تمريض القاهره
تربية رياضية بنين الفيوم
تربية رياضيه بنين المنيا
العالي للغات بمصر جديده
تربية طفولة الغردقة
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج الاسكندرية فرع مطروح
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية
سياحة وفنادق جامعة السادات
تربية العريش
خدمه اجتماعيه اسيوط
تربية/رياضه جامعة دمياط
 البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
نوعية جيزه
تربية/رياضه جامعة السويس
تربية رياضيه بنين المنصوره
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس
تربية نوعية اسوان
كلية البنات آداب عين شمس
سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين طنطا
نوعية موسيقيه طنطا
كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف
كلية السياحة والفنادق بنى سويف
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا
تربية رياضيه بنين جامعة السادات
نوعية فنيه اشمون
كلية التربية الفنية ج المنيا
المعهد الكندى العالى للادارة  6 اكتوبر
سياحه وفنادق الاقصر
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال
تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية ج دمنهور
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
دار العلوم المنيا
تربية رياضيه / بنات المنيا
اداب انتساب موجه  المنصوره
تربية رياضية بنين بنها
تربية رياضيه / بنات جامعة السادات
معهد فنى تمريض حلوان
ك.ت. فني صناعى قنا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي الاسماعيليه
معهد فني تمريض اورام القاهره  
نوعية بور سعيد
نوعية موسيقيه اسيوط
كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس بالاسماعيلية
نوعية جامعة دمياط
حقوق اسوان
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
دار العلوم الفيوم
تربية طفوله جامعة السويس
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
معهد فني تمريض عين شمس
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات
نوعية عباسيه
حقوق عين شمس
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير
ك.ت. فني صناعى الزقازيق
ك.ت. فني صناعى قويسنا
اداب فرع الوادى الجديد
نوعية فنيه جيزة
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية اسوان/رياضة 
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 
معهد فنى تمريض اسوان
حقوق حلوان
اداب حلوان
اداب سوهاج
تربية/رياضه اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية سوهاج/رياضة
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
اداب الاسكندريه
تربية رياضيه بنين الاسكندريه
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية
حقوق القاهره
دار العلوم ج القاهره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اداب دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
حقوق سوهاج
نوعية قنا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية/ رياضه بنى سويف
تربية/ رياضه المنيا
حقوق الاسكندريه
نوعية فنيه الاسكندريه
ك.ت. فني صناعى اسكندرية
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان
زراعه اسيوط
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
ك.ت. فني صناعى المطريه
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
زراعة قنا ج جنوب الوادي
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
معهد فني صحى رياضه سوهاج
تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب الفيوم
تربية اسوان
معهد فني صحى رياضه امبابة
اداب عين شمس
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تربية طفوله سوهاج طالبات
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس
الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس
نوعية الفيوم
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 
زراعه الفيوم
معهد فني تمريض الاسماعيليه  
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
نوعية المنصوره
اداب المنصوره
حقوق طنطا
ك.ت. فني صناعى بنها
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية
تربية طفولة أسوان
اداب اسوان
تربية رياضيه / بنات طنطا
تجارة انتساب موجة جامعة السادات
تربية جامعة دمياط
تربية طفولة فرع الوادى جديد
اداب طنطا
حقوق جامعة السادات
نوعية اسيوط
حقوق اسيوط
اداب اسيوط
تربية ابتدائي بور سعيد
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق
اداب دمياط
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
نوعية موسيقيه الزقازيق
اداب الزقازيق
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات
زراعه الزقازيق
حقوق الزقازيق
نوعية فنيه الزقازيق
تربية طفوله الاسماعيليه
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
نوعية اشمون
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
سياحه وفنادق الفيوم
زراعه الزقازيق/رياضة
زراعه المنوفية/رياضة
زراعه قناة السويس/رياضة
زراعه الفيوم/رياضة
زراعه بنها/رياضة
تربية رياضيه بنين الزقازيق
رياضيه بنات الزقازيق
اداب كفر الشيخ
زراعه كفر الشيخ
نوعية فنيه كفر الشيخ
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه اسيوط
تجاره انتساب موجه سوهاج
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه  عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره انتساب م. بنها
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج  المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
زراعه مشتهر
حقوق بنها
نوعية بنها
سياحه وفنادق المنصورة
اداب بنها
حقوق بورسعيد
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 
اقتصاد منزلى حلوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية
اداب انتساب موجه الإسماعيلية
حقوق الفيوم
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
سياحة وفنادق فرع مطروح ج. الاسكندرية
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حقوق دمياط
تربية ابتدائي جامعة السويس
اداب المنيا
زراعه المنيا
سياحة وفنادق المنيا
زراعه سوهاج
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة
رياض اطفال الاسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجة جامعة السويس
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق بنى سويف
اداب بنى سويف
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
كلية أداب بورسعيد
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
تربية رياضية بنين سوهاج
نوعية موسيقية بفرع مطروح ج الاسكندرية
زراعه فرع الوادي الجديد
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
تجارة انتساب موجه اسوان
المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات
المعهد العالي للعلوم الادارية بالمحلة الكبرى
اداب انتساب موجه بورسعيد
كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا
تربية رياضيه / بنات بني سويف
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول
معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية أسيوط بمصرفات
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات
العالي خدمه إجتماعيه اسوان
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات
نوعية فنية بفرع مطروح ج الاسكندرية
العالي خدمه اجتماعيه بنها
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم
الفراعنة العالي إدارة أعمال
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه سوهاج
حقوق انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه بنى سويف
حقوق انتساب موجه الاسكندريه
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه  الزقازيق
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 
حقوق انتساب م بنها
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 
تربية ش موسيقية الاسماعيلية
 تربيه شعبة تربية فنيه جامعة السويس
الفني للفنادق قنا
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث
الفني التجارى بدمياط
الفني التجارى ببنى سويف
الفني التجارى باسيوط
الفني التجارى باسوان
الفني التجارى بدمنهور
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
الفني التجارى بسوهاج
الفني التجارى بقنا
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة
كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية)
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط
الفني التجارى بالعريش
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية
 اداب انتساب موجه جامعة دمياط
ش.مطاعم فني سياحة مطريه
نوعية موسيقيه بور سعيد
كلية التربية الرياضية بنات ج قناة السويس بالاسماعيلية
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه
اداب انتساب موجه اسيوط
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية
كلية التربية الرياضية فرع مطروح جامعة الاسكندرية بنين
تربية الغردقة جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه جامعة السادات
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية
التربية النوعية بمنية النصر شعبة التربية الموسيقية
تربية رياضية بنات اسوان
اداب انتساب موجه اسوان
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا  شعبة إدارة بشبرامنت
التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية
كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف/انتساب موجه
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية  بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى
نوعية فنيه الفيوم
دار العلوم انتساب موجه المنيا
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد
حقوق انتساب موجه اسوان
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
  معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر
اداب انتساب موجه العريش
الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس
نوعية موسيقيه المنصوره
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
الفني التجارى بالروضه
الفني التجارى بشبرا
الفني التجارى بالمطريه
الفني التجارى بالاسكندريه
الفني التجارى بطنطا
الفني التجارى بقويسنا
الفني التجارى ببنها
الفني التجارى بالمنصوره
الفني التجارى ببور سعيد
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
نظم معلومات ادارية قطاميه
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)
اداب انتساب موجه الفيوم
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية   
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية  بمدينة العريش ش. لغات
خدمه اجتماعيه الفيوم
تربية نوعية موسيقية اسوان
حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي
نوعية فنيه عباسيه
نوعية موسيقيه عباسيه
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم
حقوق انتساب موجه سوهاج
اداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية  بمدينة العريش ش. علوم ادارية
نوعية موسيقيه جيزه
نوعية فنيه قنا
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية
المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية
 

الأماكن الخالية أدبي

الكليه
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)
التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)
تربية نوعية فنية اسوان
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية
نوعية فنية بفرع مطروح ج الاسكندرية
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول
الفني التجارى بقويسنا
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية  بمدينة العريش ش. لغات
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
العالي سياحة وفنادق الغردقة
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية
التربية النوعية بمنية النصر شعبة التربية الموسيقية
كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
تربية رياضية بنات اسوان
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات
نوعية فنيه جامعة دمياط
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية
الفني التجارى بالمنصوره
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
نوعية فنيه الفيوم
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة
المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط
نوعية موسيقيه جامعة دمياط
الفني التجارى باسوان
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
الفني التجارى بسوهاج
الفني للفنادق قنا
  معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)
تربية رياضيه / بنات بورسعيد
كلية التربية الفنية ج المنيا
فنون جميله فنون ج الاسكندريه
نوعية موسيقيه المنصوره
المعهد العالى للغات بأسوان
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية
الفني التجارى ببور سعيد
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
فنون جميله فنون حلوان
تربية نوعية موسيقية اسوان
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 
العالي  للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة
كلية التربية الرياضية بنات ج قناة السويس بالاسماعيلية
نوعية فنيه بورسعيد
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج
فنون جميله فنون الاقصر
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج
نظم معلومات ادارية قطاميه
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
تربية نوعية ش. تربية موسيقية بالنوبارية ج دمنهور
كلية التربية الرياضية فرع مطروح جامعة الاسكندرية بنين
تربية رياضيه بنين بور سعيد
نوعية موسيقيه بور سعيد
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه
كلية التربية الرياضية بالعريش بنات
نوعية موسيقيه طنطا
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال
نوعية موسيقيه جيزه
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية
تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية
الفني التجارى بقنا
الفني التجارى بدمنهور
تربية ش موسيقية الاسماعيلية
المعهد العالي للغات بالمنصورة
نوعية فنيه جيزة
نوعية فنيه اسيوط
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
تربية رياضية بنات سوهاج
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول
كلية التربية الرياضية بالعريش بنين
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة
الفني للفنادق بور سعيد
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
نوعية فنيه اشمون
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
ش.مطاعم فني سياحة مطريه
كلية دار العلوم انتساب موجه اسوان
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 
تربية رياضية /بنات قنا
نوعية موسيقيه عباسيه
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة
عالي إدارية  ش إدارة أعمال تجمع خامس
الفني التجارى بشبرا
تربية رياضيه / بنات اسيوط
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
نوعية موسيقيه اشمون
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر
تربية رياضيه / بنات بني سويف
تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية
تربية نوعية بفرع مطروح ج الاسكندرية
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 
تربية رياضيه بنين جامعة السادات
تربية رياضيه / بنات جامعة السادات
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول
العالي للغات 6 اكتوبر
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
الفني التجارى ببنى سويف
تربية نوعية ش. تربية فنية بالنوبارية ج دمنهور
تربية رياضية بنين الفيوم
تربية رياضية بنات الفيوم
الفني للفنادق المطريه
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات
نوعية موسيقيه اسيوط
كلية السياحة والفنادق بنى سويف
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
نوعية فنيه المنصوره
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
الفني لترميم الآثار بالاقصر
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان
تربية موسيقيه حلوان
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)
نوعية فنيه قنا
نوعية فنيه الاسكندريه
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة  
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر
كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس بالاسماعيلية
ع.كندى تكنو.اعلام  ت.خامس
تربية رياضيه بنين بني سويف
نوعية فنيه كفر الشيخ
الفني للفنادق الاسكندريه
تربية رياضيه بنين المنيا
العالي خدمه اجتماعيه بنها
تربية طفولة الغردقة
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
العالي حاسبات و نظم تجمع أول
العالي  للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة  تجمع خامس
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى
نوعية فنيه الزقازيق
نوعية موسيقيه الزقازيق
الفني التجارى بالزقازيق
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر
تربية رياضيه بنين الزقازيق
رياضيه بنات الزقازيق
سياحه وفنادق الفيوم
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية)
تربية رياضية بنين بنها
نوعية اشمون
خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم
معهد المنيا العالى للغات
سياحة وفنادق جامعة السادات
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
العالي للغات بمصر جديده
العالي ترميم الآثار بأبي قير
تربية رياضيه / بنات المنيا
فنون جميله فنون المنيا
حقوق انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه اسيوط
حقوق انتساب موجه الزقازيق
حقوق انتساب موجه المنصوره
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات
دار العلوم المنيا
ع.دولى اعلام مدينةالشروق
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
سياحه وفنادق الاقصر
تربية رياضيه بنين اسيوط
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 
تربية طفولة أسوان
تربية رياضية بنين اسوان
نوعية فنيه طنطا
كلية دار العلوم اسوان
نوعية جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين طنطا
تربية رياضيه / بنات طنطا
حقوق جامعة السادات
حقوق انتساب موجه جامعة السادات
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
حقوق انتساب موجه اسوان
دار العلوم انتساب موجه المنيا
كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف/انتساب موجه
الفني التجارى بالمطريه
الفني التجارى بالاسكندريه
الفني التجارى بالروضه
الفني التجارى ببنها
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
خدمه اجتماعيه الفيوم
نوعية فنيه عباسيه
تربية ابتدائي اسوان
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة
تربية نوعية موسيقية اسكندرية
تربية رياضيه بنين الاسكندريه
تربية رياضيه بنات الاسكندريه
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
خدمه اجتماعيه اسوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
خدمه اجتماعيه اسيوط
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية نوعية اسوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
المعهد الكندى العالى للادارة  6 اكتوبر
تربية رياضية بنين سوهاج
المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية  بمدينة العريش ش. علوم ادارية
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية   
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
الفني التجارى بطنطا
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية  بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا  شعبة إدارة بشبرامنت
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول
العالي خدمه إجتماعيه اسوان
 تربيه شعبة تربية فنيه جامعة السويس
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم
الفراعنة العالي إدارة أعمال
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه
المعهد العالي للعلوم الادارية بالمحلة الكبرى
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية
نوعية موسيقية بفرع مطروح ج الاسكندرية
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
الفني التجارى بالمحله الكبرى
الفني التجارى بالعريش
الفني التجارى باسيوط
الفني التجارى بدمياط

الحد الأدني “علمي”

الكليةالحد الادنى
طب المنصوره405
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس405
طب كفر الشيخ404
طب الاسماعيليه ج قناة السويس404
طب الزقازيق403.5
طب طنطا403.5
كلية الطب بقنا403.5
طب المنيا403.5
طب شبين الكوم جامعة المنوفية403.5
طب بنها403
طب القاهره403
طب الاسكندريه403
طب بورسعيد403
طب سوهاج403
طب عين شمس402.5
طب اسيوط402.5
طب بنى سويف402.5
كلية طب أسوان402.5
طب السويس402
طب حلوان402
طب الفيوم402
طب اسنان جنوب الوادى401.5
طب اسنان الاسكندريه401.5
طب اسنان المنصوره401.5
طب اسنان طنطا401.5
طب وجراحة الفم والاسنان ج الزقازيق401.5
كلية طب الاسنان ج بنى سويف401
كلية طب أسنان الفيوم401
كلية طب الاسنان جامعة أسيوط401
طب الاسنان المنيا401
طب اسنان كفر الشيخ401
طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس401
طب اسنان القاهره401
طب اسنان عين شمس401
كلية الصيدلة ج المنوفية400
كلية الصيدلة ج جنوب الوادى400
كلية الصيدلة ج السادات399
صيدلة الفيوم399
صيدلة سوهاج398.5
صيدله المنصوره398.5
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ398.5
صيدلة المنيا398.5
صيدله الزقازيق398
صيدله طنطا398
كلية الصيدلة جامعة دمنهور398
صيدله القاهره397.5
صيدلة بورسعيد397.5
صيدله عين شمس397.5
صيدلة اسيوط397.5
صيدله بنى سويف397.5
صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس397.5
صيدله حلوان397
صيدله الاسكندريه397
علاج طبيعى قنا396.5
علاج طبيعى القاهره396.5
كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف396.5
علاج طبيعى ج كفر الشيخ396.5
علوم البترول والتعدين بمطروح395
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة395
كلية الطب البيطرى المنوفية395
طب بيطرى سوهاج394.5
طب بيطري المنيا394.5
طب بيطرى المنصوره394.5
طب بيطرى بنى سويف394.5
طب بيطرى كفر الشيخ394
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى394
طب بيطرى الزقازيق394
كلية الألسن كفر الشيخ394
طب بيطرى اسيوط394
طب بيطرى دمنهور394
طب بيطرى الاسكندريه393.5
طب بيطرى القاهره393.5
طب بيطرى فرع الوادي الجديد393.5
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان393.5
طب بيطرى بنها393.5
طب بيطرى جامعة السادات393
طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس393
طب بيطرى فرع مطروح392.8
علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف392.5
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية392.5
هندسة القاهره392
كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية391.7
هندسة الاسماعيلية391.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف391.5
هندسة دمياط391
تمريض طنطا 391
هندسة بني سويف391
كلية السياسة والاقتصاد ج السويس391
اعلام القاهره390.5
هندسة المنصوره390
تمريض دمنهور390
المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس390
علوم دمنهور389.5
هندسة عين شمس389.5
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس389
إعلام بنى سويف388.5
علوم سوهاج388.5
تمريض المنصورة 388.5
السن عين شمس388
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية388
كلية الألسن بنى سويف388
كلية علوم الارض ج بنى سويف388
علوم كفر الشيخ387.5
علوم الاسكندريه387.5
علوم القاهره387.5
علوم قنا جامعة جنوب الوادى387
إعلام ج جنوب الوادى387
السن المنيا387
تمريض شبين الكوم المنوفية387
علوم الفيوم386.5
هندسة طنطا386.5
كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى386.5
هندسة الزقازيق386
كلية الألسن سوهاج386
علوم بنى سويف386
تمريض الزقازيق 386
كلية الألسن ج أسوان385.5
علوم المنيا385.5
هندسة الاسكندريه385.5
علوم طنطا385.5
علوم الزقازيق385
هندسة كفر الشيخ385
علوم عين شمس385
هندسة شبرا بنها385
علوم بنها384.5
كلية هندسة بنها384.5
علوم اسيوط384.5
هندسة بور سعيد384.5
هندسة حلوان384
علوم المنصوره384
علوم اسوان384
علوم شبين الكوم ج المنوفية384
هندسة السويس383.5
هندسة المطريه جامعة حلوان383.5
تمريض  الإسماعيلية383.5
علوم حلوان383.5
علوم الاسماعيليه ج قناة السويس383.5
هندسة الفيوم383
علوم العريش383
هندسة قنا383
هندسة سوهاج382.5
علوم بورسعيد382.5
علوم جامعة دمياط382
كلية البنات علوم عين شمس382
علوم جامعة السويس382
هندسة المنيا382
تمريض المنيا 382
تمريض بنها382
تمريض كفر الشيخ381.5
كلية علوم الوادى الجديد381.5
هندسة أسوان381.5
كلية الفنون التطبيقية ببنها381.5
فنون تطبيقيه حلوان381
هندسة اسيوط381
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية380.5
كلية هندسة الطاقة بأسوان380.5
تمريض اسيوط380.5
معهد فني صحى طنطا380
تخطيط عمرانى القاهره380
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ379
معهد فني صحى المنصوره379
تمريض قنا جنوب الوادي379
تمريض سوهاج 379
تمريض عين شمس 379
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ378.5
حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى378
حاسبات ومعلومات القاهره377.5
فنون تطبيقية جامعة دمياط377.5
تمريض  بني سويف377.5
تمريض القاهرة 377.5
الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية377.5
علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف/رياضة377.5
الاثار بصان الحجر ج الزقازيق377
تمريض الإسكندرية 377
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة377
حاسبات ومعلومات المنصوره376.5
حاسبات ومعلومات عين شمس376.5
تمريض الفيوم 376.5
كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق376.5
فنون جميله عماره ج حلوان375.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق375
الحاسبات والمعلومات السويس375
معهد فني صحى بنها375
تمريض  حلوان375
حاسبات ومعلومات شبين الكوم374.5
حاسبات ومعلومات بنها374.5
كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد374
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف374
معهد فني تمريض طنطا 374
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة374
تربية الزقازيق373.5
حاسبات ومعلومات حلوان373.5
معهد فني صحى الاسكندريه373.5
الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش373.2
تمريض أسوان373
حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس373
كلية فنون جميلة فنون اسيوط372.5
حاسبات ومعلومات الفيوم372.5
حاسبات ومعلومات المنيا372
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف372
فنون جميله عماره ج الاسكندريه372
حاسبات ومعلومات اسيوط372
كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف372
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس371
معهد فنى تمريض كفرالشيخ371
تربية المنيا370.5
معهد فنى صحى ج جنوب الوادى370.5
إعلام القاهره/رياضة370.5
معهد فني صحى الزقازيق370.5
كلية الألسن كفر الشيخ/رياضة370.5
كلية السياسة والاقتصاد ج السويس/رياضة370.5
كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة370.5
تربية عين شمس370.5
تربية طنطا370
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة370
المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس /رياضة370
اثار القاهره369.5
تربية المنصوره369.5
كلية علوم الارض /رياضة ج بنى سويف369.5
تربية اسكندرية369.5
المعهد الفنى للتمريض بالجونة369
تربية دمنهور368.5
فنون جميله عماره المنيا368
علوم رياضة الاسكندرية368
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية368
إعلام بنى سويف/رياضة368
اثار دمياط367.5
تكنولوجيا المصايد والاسماك ج اسوان367.5
كلية فنون جميلة عمارة اسيوط367.5
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس/رياضة366.5
كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية/رياضة366.5
معهد فني صحى بنى سويف366.5
السن عين شمس/رياضة366.5
تربية شبين الكوم366.5
تربية بنها366.5
اثار الفيوم366
معهد فني صحى رياضه طنطا366
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية365.5
إعلام ج جنوب الوادى/رياضة365.5
السن المنيا/رياضة365
كلية الألسن بنى سويف/رياضة364.5
معهد فنى تمريض الاسكندريه  363.5
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة363.5
علوم رياضة القاهرة363.5
كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى/رياضة363
 تربية السادات362.5
كلية الألسن سوهاج/رياضة362.5
علوم رياضة كفر الشيخ362.5
فنون جميله فنون الاقصر362.5
كلية الألسن ج أسوان/رياضة362
علوم رياضة دمنهور362
تربية الفيوم361.5
معهد فني تمريض المنصوره 361
تربية كفر الشيخ361
كلية الآثار بالاقصر360.5
تربية ابتدائي الزقازيق360.5
تربية حلوان360.5
علوم رياضة عين شمس360.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا360.5
زراعه القاهره360
فنون جميله فنون المنيا360
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية359.5
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع  6 اكتوبر هندسة بمصروفات359
علوم رياضة المنصورة359
تربية قنا ج جنوب الوادى358.5
تمريض فرع مطروح 358.5
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين358
معهد فني صحى اسيوط357.5
علوم رياضة طنطا357.5
تجاره المنصوره357
معهد فني تمريض المنيا 356.5
علوم رياضة حلوان356.5
علوم رياضة شبين الكوم356.5
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات356.5
علوم رياضة بنها355.5
اثار قنا جنوب الوادي355
علوم رياضة الفيوم354
معهد فني تمريض الزقازيق 354
تربية ابتدائي المنصوره354
كلية الآثار سوهاج353.5
تربية ابتدائي طنطا353.5
معهد فني صحى رياضه المنصورة353.5
تربية/رياضه طنطا353.5
تربية ابتدائي المنيا353
معهد فني صحى سوهاج353
علوم رياضة الزقازيق352.5
تربية ابتدائي شبين الكوم352
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى352
كلية الاثار ج اسوان351.5
معهد فنى تمريض بفاقوس ج الزقازيق351.5
بنات علوم رياضة عين شمس351.5
علوم رياضة بورسعيد351.5
علوم رياضة الاسماعيليه351
تجاره الاسكندريه350.5
تربية سوهاج350.5
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية350.5
تربية/رياضه عين شمس350
علوم العريش/رياضة350
التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق350
علوم رياضة جامعة السويس350
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا349.5
تجارة قنا ج جنوب الوادي349.5
معهد فني صحى رياضه الزقازيق349
علوم رياضة جامعة دمياط349
علوم رياضة بنى سويف349
علوم رياضة المنيا349
علوم رياضة اسوان348.5
علوم رياضة سوهاج348.5
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية348.5
تجاره جامعة دمياط348.5
تجاره الزقازيق348
تربية/رياضه بور سعيد348
علوم رياضة اسيوط348
فنون جميله فنون حلوان348
علوم رياضة قنا جنوب الوادى347.5
فنون جميله فنون ج الاسكندريه347.5
كلية تجارة ج أسوان347.5
تربية بنى سويف347.5
تجاره كفر الشيخ347.5
معهد فني صحى بور سعيد347.5
كلية علوم/رياضة الوادى الجديد347.5
تمريض بور سعيد 347
تربية/رياضه الزقازيق347
زراعه عين شمس347
تربية ابتدائي دمنهور346.5
كلية البنات تربية عين شمس346
تربية طفوله طنطا346
تربية اسيوط346
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة345.5
تربية أساسي اسكندرية345.5
تربية/رياضه الاسكندرية345
تربية ابتدائي السادات345
زراعه الاسكندرية/رياضة345
معهد فني صحى اسوان345
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات344.5
تربية/رياضه الفيوم344.5
تربية/رياضه حلوان344
زراعه دمياط/رياضة344
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس343.5
زراعه دمنهور343.5
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 343.5
تجاره القاهره343.5
تجاره بنى سويف343.5
تربية ابتدائي كفر الشيخ343
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس343
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة343
تجاره دمنهور343
معهد فني تمريض اسيوط 343
معهد فنى تمريض بنها 342.5
زراعه القاهره/رياضة342.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق342.5
معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج اسيوط341.5
زراعه عين شمس/رياضة341.5
زراعه الاسكندريه341.5
تجاره سوهاج341.5
معهد فني صحى رياضه بنها341
معهد فني صحى رياضه بنى سويف341
تربية طفوله كفر الشيخ341
التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية340.5
تربية ابتدائي عين شمس340.5
معهد فني صحى اسماعيليه340.2
رياض اطفال المنصوره340
تجاره عين شمس339.5
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى339.5
تربية/رياضه شبين الكوم339.5
تربية ابتدائي الفيوم339.5
معهد فني تمريض بنى سويف 339.5
تجاره طنطا339.5
تربية بور سعيد339
تربية/رياضه بنها339
تربية/رياضه المنصورة339
نوعية طنطا338.5
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان338.5
تجاره بور سعيد338
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد336.5
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة336.5
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة336
تربية جامعة السويس336
تجاره بنها336
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى336
رياض اطفال بورسعيد335.5
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ335
تجاره اسيوط334
معهد فني تمريض سوهاج 333.5
نوعية الزقازيق333.5
تربية الاسماعيليه333
تربية فرع الوادى الجديد333
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر332.5
تربية ابتدائي بنها332
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو332
تربية/رياضة جامعة السادات331.5
التربية للطفولة المبكرة ج السادات331.5
تجاره شبين الكوم ج المنوفية331.5
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج331.5
نوعية المنيا331
معهد فني تمريض الفيوم331
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات331
كلية التجارة ج العريش330.7
تربية ابتدائي اسيوط330.5
تجارة جامعة السادات330.5
المعهد الفني للتمريض بقنا330.5
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 330
بنات تربية/رياضه عين شمس329.5
تربية طفوله الإسكندرية329.5
تجاره جامعة السويس329
تربية طفوله ج دمنهور329
زراعه كفرالشيخ /رياضة328.5
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات328.5
عالي هندسة بلبيس328
سياحه وفنادق الاسكندريه327.5
زراعه سابا باشا الاسكندريه327
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس327
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب327
زراعه المنصورة/رياضة326.5
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان326.5
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس326.5
نوعية كفر الشيخ326.5
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام326
كلية حقوق المنيا326
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم326
تربية/رياضه كفر الشيخ325.5
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.325.5
تجاره انتساب موجه المنصوره325.5
تربية/رياضه دمنهور324.5
كلية رياض الاطفال اسيوط324
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة324
تجاره انتساب موجه الاسكندريه324
التربية للطفولة المبكرة الفيوم324
التربية للطفولة المبكرة المنيا323.5
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة323.5
 كلية الزراعة جامعة دمياط323
كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور323
نوعية الاسكندريه322.5
زراعه المنصوره321.5
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات321.5
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر321.5
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس321
اداب القاهره321
معهد فني صحى رياضه اسوان321
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان320.5
زراعه اسوان/رياضة320.5
المعهد العالى للهندسة بالمنيا320.5
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط320
معهد فني صحى امبابة320
زراعه طنطا320
التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف320

 

 

الحد الأدنى “أدبي”

الكليةالحد الادنى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة400.5
كلية الألسن كفر الشيخ397.5
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية397
اعلام القاهره396
كلية السياسة والاقتصاد ج السويس395.5
كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية394.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف394
السن عين شمس392
إعلام بنى سويف392
كلية الألسن بنى سويف391.5
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس391.5
السن المنيا390.5
إعلام ج جنوب الوادى389.5
كلية الألسن سوهاج389.5
كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى389
كلية الألسن ج أسوان388.5
الاثار بصان الحجر ج الزقازيق388
الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية386
اثار القاهره385.5
اثار دمياط383.5
اثار الفيوم382.5
تربية المنيا381.5
تربية الزقازيق380.5
تربية عين شمس380.5
كلية الآثار بالاقصر379
تربية طنطا378.5
تربية اسكندرية378.5
كلية الآثار سوهاج377.5
تربية بنها377.5
تربية شبين الكوم377
اثار قنا جنوب الوادي377
تربية بور سعيد376.5
كلية الاثار ج اسوان376
تربية دمنهور373.5
تربية ابتدائي المنيا372.5
كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق372.5
تربية حلوان372
 تربية السادات372
تربية ابتدائي الزقازيق370.5
تربية قنا ج جنوب الوادى369
تربية كفر الشيخ368.5
كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد366.5
تربية المنصوره365.5
كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف365.5
تربية ابتدائي عين شمس365
تربية ابتدائي بور سعيد364.5
التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق364.5
تربية الفيوم364.5
تربية ابتدائي طنطا364
تربية سوهاج363.5
تربية أساسي اسكندرية363
تربية اسيوط362.5
تربية بنى سويف362.5
تربية ابتدائي شبين الكوم361
كلية البنات تربية عين شمس361
تربية ابتدائي بنها359
تربية طفوله طنطا357
اداب القاهره357
تربية الاسماعيليه356
اداب عين شمس355
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان355
تربية العريش354.7
تربية ابتدائي السادات354.5
تربية ابتدائي كفر الشيخ354.5
نوعية المنيا353
التربية للطفولة المبكرة المنيا353
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس352
تربية طفوله الإسكندرية352
تربية طفوله كفر الشيخ352
نوعية الزقازيق352
التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية350.5
تربية ابتدائي دمنهور350.5
نوعية طنطا350
تربية جامعة السويس349.5
اداب بنها349
تربية ابتدائي المنصوره349
تربية ابتدائي اسيوط349
اداب الاسكندريه348
اداب حلوان347.5
رياض اطفال بورسعيد346.5
تربية فرع الوادى الجديد346.5
تجاره القاهره345.5
رياض اطفال المنصوره345.5
كلية حقوق المنيا345.5
سياحه وفنادق الاسكندريه345
التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف344
كلية رياض الاطفال اسيوط343
تجاره الاسكندريه342.5
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس342.5
تربية ابتدائي الفيوم342
اداب العريش341.7
تجاره عين شمس341.5
التربية للطفولة المبكرة ج السادات341.5
نوعية كفر الشيخ341.5
تربية ابتدائي بنى سويف340
التربية للطفولة المبكرة الفيوم340
نوعية الاسكندريه339.5
تجاره جامعة دمياط339
تربية ابتدائي قنا ج الوادي337.5
تربية ابتدائي الاسماعيليه337.5
كلية أداب بورسعيد337
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات337
تربية اسوان336.5
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان336
رياض اطفال الاسكندريه طالبات336
اداب انتساب موجه القاهره333
تربية ابتدائي سوهاج333
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات333
تجاره المنصوره332.5
تربية طفوله الاسماعيليه332.5
تجاره الزقازيق332.5
اداب الزقازيق332
اداب شبين الكوم ج المنوفية332
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة331.5
تربية طفوله ج دمنهور331.5
تجاره كفر الشيخ330.5
اداب انتساب موجه عين شمس330
كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور330
رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح329.5
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس328.5
تربية طفوله سوهاج طالبات328.5
كلية البنات آداب عين شمس328
اداب كفر الشيخ328
اداب المنصوره327.5
اداب طنطا327.5
حقوق سوهاج327
تجاره انتساب موجه قاهره327
اداب انتساب موجه الاسكندريه326
اداب الفيوم325.5
تربية الغردقة جنوب الوادي325.5
اداب انتساب موجه حلوان325
اداب فرع الوادى الجديد325
اداب دمنهور325
اداب انتساب موجه بنها324.5
تجاره بنها323.5
اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية323.5
تجاره انتساب موجه  عين شمس323
سياحة وفنادق فرع مطروح ج. الاسكندرية322.5
تجاره انتساب موجه الاسكندريه321.5
تجاره انتساب موجه حلوان321
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان320.5
اداب دمياط320.5
الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس320
تجاره بنى سويف320
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس319.5
نوعية جيزه319.5
تجارة قنا ج جنوب الوادي319.5
تجاره دمنهور318.5
تجاره بور سعيد318.5
تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية ج دمنهور318.5
نوعية بنها318
اداب انتساب موجه  الزقازيق317.5
اداب اسوان317.5
نوعية قنا317.5
اداب بنى سويف317
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية316
كلية فنون جميلة فنون اسيوط315.5
اداب انتساب موجه دمنهور314.5
اداب المنيا314.5
تربية ابتدائي جامعة السويس314
تجاره انتساب م. بنها313.5
تجاره انتساب موجه الزقازيق313.5
اداب سوهاج313.5
اداب اسيوط313.5
تربية جامعة دمياط313.5
اداب قنا ج جنوب الوادى313
تجاره شبين الكوم ج المنوفية313
اداب انتساب موجه الفيوم312.5
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات312
اداب انتساب موجه بورسعيد312
كلية تجارة ج أسوان311.5
تربية طفولة فرع الوادى جديد311.5
تجاره طنطا311.5
اداب انتساب موجه  كفر الشيخ311
تربية ابتدائي العريش310.7
حقوق القاهره310.5
اداب انتساب موجه  المنصوره310.5
تجاره انتساب موجه المنصوره310.5
حقوق بورسعيد310.2
اداب انتساب موجه الإسماعيلية310
اداب انتساب موجه طنطا310
حقوق دمياط310
سياحه وفنادق المنصورة309
حقوق عين شمس308.5
اداب انتساب موجه العريش308
تجارة جامعة السادات308
اداب انتساب موجه اسوان308
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس308
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ307.5
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط307
حقوق بنى سويف307
الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس307
تربية طفوله جامعة السويس307
نوعية بور سعيد306.5
نوعية عباسيه306.5
دار العلوم ج القاهره306.5
 اداب انتساب موجه جامعة دمياط306
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج  المنوفية306
كلية التجارة ج العريش305.7
نوعية موسيقيه كفر الشيخ305.5
تجاره جامعة السويس305.5
نوعية اسيوط305
تجاره انتساب موجه دمنهور305
تربية ش.طفولة العريش304.7
تجاره اسيوط304.5
حقوق الفيوم304
اداب انتساب موجه بنى سويف303.5
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان302.5
اداب انتساب موجه اسيوط302.5
نوعية الفيوم302
نوعية المنصوره302
تجاره سوهاج301
حقوق الاسكندريه301
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية300.5
اداب انتساب موجه المنيا300.5
تجاره انتساب موجه طنطا300.5
حقوق حلوان300
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق300
تجارة انتساب موجة جامعة السادات300
اداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد299.5
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد299.5
اداب انتساب موجه سوهاج299.5
نوعية موسيقيه المنيا299
تجاره انتساب موجة جامعة السويس298.5
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي298.5
تجارة انتساب موجه اسوان298.5
حقوق انتساب موجه القاهره297.5
حقوق بنها297.5
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره297.5
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي297.5
اقتصاد منزلى حلوان297
كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش296.5
تجاره انتساب موجه بنى سويف296.5
حقوق انتساب موجه عين شمس296.5
حقوق قنا جنوب الوادي296
سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس296
تجاره انتساب موجه اسيوط294.5
حقوق انتساب موجه حلوان294
حقوق طنطا293.5
حقوق اسوان293.5
كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش292.5
تجاره انتساب موجه سوهاج292.5
دار العلوم الفيوم292
حقوق الزقازيق291.5
سياحة وفنادق المنيا291.5
حقوق انتساب موجه الاسكندريه291
حقوق انتساب م بنها291
تربية ابتدائي جامعة دمياط291
كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف291
خدمه اجتماعيه حلوان291
حقوق شبين الكوم ج منوفية290.5
حقوق اسيوط290
تربية رياضيه بنات شبين الكوم290
حقوق انتساب موجه سوهاج288.5
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان288.5
نوعية موسيقيه قنا288
حقوق المنصوره287
دار العلوم انتساب موجه الفيوم286.5
حقوق انتساب موجه بنى سويف286.5
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية286
 

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