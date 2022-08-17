أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022-2023.
الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022-2023
جاءت الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات 2022-2023 ، بواقع 375.6 درجة لكليات الطب بنسبة 91.6%.
وجاءت الحدود الدنيا لتنسيق كليات طب الاسنان عند 374.5 درجة بنسبة 91.34%.
وكليات العلاج الطبيعي عند 372 درجة بنسبة 90%، والصيدلة عند 369 درجة بنسبة 90%.
تنسيق كليات الطب 2022-2023
- طب المنصورة 387
- طب سوهاج 387
- طب دمياط 386
- طب الزقازيق 385
- طب فاقوس 384
- طب كفر الشيخ 383
- طب طنطا 383
- طب الإسكندرية 382
- طب القاهرة 381
- طب بور سعيد 381
- طب أسيوط 381
- طب عين شمس 380
- طب المنوفية بشبين الكوم 380
- طب جنوب الوادي 380
- طب الاقصر 379
- طب بنها 379
- طب المنيا 378
- طب حلوان 378
- طب قناة السويس بالإسماعيلية 378
- طب السويس 377
- طب الفيوم 377
- طب العريش 376
- طب أسوان 376
- طب الوادي الجديد 375.6
تنسيق كليات طب الأسنان 2022-2023
- طب أسنان جنوب الوادي 382
- طب أسنان المنصورة 382
- طب أسنان الزقازيق 378
- طب أسنان المنوفية 377
- طب أسنان كفر الشيخ 377
- طب أسنان أسيوط 376
- طب أسنان طنطا 376
- طب أسنان عين شمس 376
- طب أسنان القاهرة 376
- طب أسنان الإسكندرية 376
- طب بني سويف 376
- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376
- طب أسنان المنيا 375
- طب أسنان الفيوم 375
- طب أسنان السويس 375
- طب أسنان بني سويف 374.5
تنسيق كليات العلاج الطبيعي 2022-2023
- علاج طبيعي كفر الشيخ 374
- علاج طبيعي القاهرة 373
- علاج طبيعي بنها 373
- علاج طبيعي جنوب الوادي 372
- علاج طبيعي السويس 372
- علاج طبيعي بني سويف 372
تنسيق كليات الصيدلة2022-2023
- صيدلة سوهاج 373
- صيدلة المنصورة 372
- صيدلة الزقازيق 371
- صيدلة دمنهور 371
- صيدلة طنطا 371
- صيدلة جنوب الوادي 371
- صيدلة عين شمس 370
- صيدلة أسيوط 370
- صيدلة بور سعيد 370
- صيدلة الإسكندرية 370
- صيدلة القاهرة 370
- صيدلة مدينة السادات 370
- صيدلة المنوفية 370
- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370
- صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370
- صيدلة المنيا 369.5
- صيدلة ج الوادي الجديد 369
- صيدلة حلوان 369
- صيدلة بني سويف 369
- صيدلة الفيوم 369