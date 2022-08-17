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الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022-2023

تنسيق كليات طب الأسنان 2022-2023

الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022-2023
جهاد سالم

جهاد سالم

1:50 م, الأربعاء, 17 أغسطس 22

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022-2023.

الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022-2023

جاءت الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات 2022-2023 ، بواقع 375.6 درجة لكليات الطب بنسبة 91.6%.

وجاءت الحدود الدنيا لتنسيق كليات طب الاسنان عند 374.5 درجة بنسبة 91.34%.

وكليات العلاج الطبيعي عند 372 درجة بنسبة 90%، والصيدلة عند 369 درجة بنسبة 90%.

تنسيق كليات الطب 2022-2023

  • طب المنصورة 387
  • طب سوهاج 387
  • طب دمياط 386
  • طب الزقازيق 385
  • طب فاقوس 384
  • طب كفر الشيخ 383
  • طب طنطا 383
  • طب الإسكندرية 382
  • طب القاهرة 381
  • طب بور سعيد 381
  • طب أسيوط 381
  • طب عين شمس 380
  • طب المنوفية بشبين الكوم 380
  • طب جنوب الوادي 380
  • طب الاقصر 379
  • طب بنها 379
  • طب المنيا 378
  • طب حلوان 378
  • طب قناة السويس بالإسماعيلية 378
  • طب السويس 377
  • طب الفيوم 377
  • طب العريش 376
  • طب أسوان 376
  • طب الوادي الجديد 375.6

تنسيق كليات طب الأسنان 2022-2023

  • طب أسنان جنوب الوادي 382
  • طب أسنان المنصورة 382
  • طب أسنان الزقازيق 378
  • طب أسنان المنوفية 377
  • طب أسنان كفر الشيخ 377
  • طب أسنان أسيوط 376
  • طب أسنان طنطا 376
  • طب أسنان عين شمس 376
  • طب أسنان القاهرة 376
  • طب أسنان الإسكندرية 376
  • طب بني سويف 376
  • طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376
  • طب أسنان المنيا 375
  • طب أسنان الفيوم 375
  • طب أسنان السويس 375
  • طب أسنان بني سويف 374.5

تنسيق كليات العلاج الطبيعي 2022-2023

  • علاج طبيعي كفر الشيخ 374
  • علاج طبيعي القاهرة 373
  • علاج طبيعي بنها 373
  • علاج طبيعي جنوب الوادي 372
  • علاج طبيعي السويس 372
  • علاج طبيعي بني سويف 372

تنسيق كليات الصيدلة2022-2023

  • صيدلة سوهاج 373
  • صيدلة المنصورة 372
  • صيدلة الزقازيق 371
  • صيدلة دمنهور 371
  • صيدلة طنطا 371
  • صيدلة جنوب الوادي 371
  • صيدلة عين شمس 370
  • صيدلة أسيوط 370
  • صيدلة بور سعيد 370
  • صيدلة الإسكندرية 370
  • صيدلة القاهرة 370
  • صيدلة مدينة السادات 370
  • صيدلة المنوفية 370
  • صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370
  • صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370
  • صيدلة المنيا 369.5
  • صيدلة ج الوادي الجديد 369
  • صيدلة حلوان 369
  • صيدلة بني سويف 369
  • صيدلة الفيوم 369

جهاد سالم

جهاد سالم

1:50 م, الأربعاء, 17 أغسطس 22