الحدود الدنيا لتنسيق الشعبة الأدبية : الاقتصاد والعلوم السياسية 82.92% والفنون التطبيقية تنتهي عند 68.78%

إعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الاولي الأولي من تنسيق الجامعات للشعبة الأدبية .

وبلغ الحد الأدني للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 340 درجة بنسبة 82.92%، والالسن 329 درجة بنسبة 80.24%.

وبلغ الحد الأدني للقبول في كليات الإعلام 316 درجة بنسبة 77.03%، وكليات الآثار 315 درجة بنسبة 76.82%، والفنون الجميلة 282 درجة بنسبة 68.78%.

وأشار الوزير إلي أن عدد الطلاب الذين تقدموا في المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات في الشعبة الأدبية بلغ 80 الف و 63 طالب بنسبة 68%من طلاب الشعبة الأدبية

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرا صحفيا الآن لإعلان نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022-2023.

بالإضافة إلي الكليات الشاغرة والحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023.