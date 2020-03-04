الحدائق المركزية بالعاصمة الجديدة تضم أكثر من 90 ألف شجرة ونخلة مثمرة

قال المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حجم المزروعات بالحديقة المركزية يفوق 90 ألف شجرة ونخلة مثمرة.

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية

جاء ذلك فى بيان صحفى حصلت المال على نسخة منه حول تفاصيل تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة “كابيتال بارك”، للاطمئنان على سير العمل بجميع قطاعات المشروع.

قرارات فورية بدفع عجلة العمل بالمشروع

وخلال الجولة التقى عباس مع شركات المقاولات المُنفذة، واستشارى المشروع، لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية، والوقوف على المستجدات بالمشروع، حيث استمع إلى استفسارات الشركات، وتم اتخاذ قرارات فورية بشأنها لدفع عجلة العمل بالمشروع.

نائب وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذي

وبدأ المهندس خالد عباس، جولته بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالحديقة الإسلامية، والتي تبلغ مساحتها 165 فدانا تقريباً، بجانب أعمال المداخل والبوابات الرئيسية على طريقي بن زايد الشمالي والجنوبي، واستعرض الموقف التنفيذي، ونسب التنفيذ، ومدى مطابقتها للبرامج الزمنية المكثفة للانتهاء من تنفيذ المشروع.

عباس يشدد على إنهاء مناطق متكاملة الأنشطة والمزروعات قبل منتصف العام

وشدد على إنهاء مناطق متكاملة الأنشطة والمزروعات، والمداخل، وممرات الدراجات والمشاة، قبل منتصف العام، حتى يستفيد منها سكان المدينة ورواد الحديقة، بشكل جزئى.

الالتزام ببرامج التوريدات لجميع الخامات وخاصة خامات شبكات المرافق والتكنولوجيا

وأكد عباس على الالتزام ببرامج التوريدات لجميع الخامات، وخاصة خامات شبكات المرافق والتكنولوجيا والتي يصل حجم الأعمال بها إلى 110 كم طولي (شبكات صرف) و80 كم طولي (شبكات ري).

تنفيذ شبكات بأطوال 200 كم للكهربا والإنارة والاتصالات

فيما قال المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم تنفيذ شبكة كهرباء وإنارة واتصالات، بأطوال كابلات تصل إلى 200 كم، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مباني الخدمات والمناطق الترفيهية والمطاعم وقاعات السينما.

الحدائق المركزية على مساحة ألف فدان وطول 10 كم

وأوضح أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كيلو متر، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

الحدائق المركزية تنقسم إلى 3 قطاعات

وأشار إلى أن الحدائق المركزية بمشروع “كابيتال بارك” تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً.

القطاع الأول على مساحة 375 فدان

فالقطاع الأول “CP 01″، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم).

القطاع الثاني على مساحة 306 فدان

والقطاع الثانى “CP 02″، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فداناً.

القطاع الثالث على مساحة 309 فدان

أما القطاع الثالث “CP 03″، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية “CBD”، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فداناً.

اجتماعات دورية مع شركات المقاولات لمتابعة معدلات التنفيذ

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يعقد اجتماعاً دوريا مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة “كابيتال بارك”، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع، بجانب قيام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بعقد اجتماع أسبوعى بموقع المشروع، بين مسئولى الوزارة، وشركات المقاولات، واستشارى المشروع، لدفع معدلات التنفيذ، وتذليل العقبات، وذلك بخلاف المتابعة اليومية من فريق العمل الخاص بمتابعة المشروع، تنفيذاً لتكليفات وزير الإسكان.