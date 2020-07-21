الحجز قبلها بيوم .. تعرف على مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية

مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى بداية من يوم 25 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات إضافية بداية من يوم 25 يوليو، لاستقبال الركاب الذين لم يتمكنوا من حجز قطارات عيد الأضحى التي انتهت الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في السكة الحديد أن الرحلات على خطوط محافظات القاهرة – الصعيد، والوجه البحري.

و” القاهرة – إسكندرية” وحجز قطارات عيد الأضحي قبل انطلاق الرحلة بيوم فقط.

عدد التذاكر

وقصرت الهيئة طرق حجز مقاعد القطارات الإضافية على الرقم القومي، ليكون من حق الراكب الحصول على 4 تذاكر فقط.

وبداية من 25 يوليو، سيتم إغلاق منافذ الحجز الخارجية، وهي الإنترنت، وتطبيق حجز القطارات على المحمول”، خلال فترة تشغيل العيد.

وتستهدف الهيئة من منع المنافذ الخارجية، إحكام السيطرة على مبيعات التذاكر، ومنع تسربها للسوق السوداء،، ليتم الحجز فقط من شبابيك المحطات التي سيقف عليها القطار.

قطارات الوجه القبلي

ووفقا لمسؤول هيئة السكة الحديد فإن عدد القطارات الإضافية التي ستعمل في الأسبوع المقبل، 8 قطارات مكيفة.

تتوزع القطارات الـ 8، بواقع 4 من القاهرة إلى أسوان، و4 من أسوان إلى القاهرة.

وتضم قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا.

قطار رقم 1935 مكيف محافظات ينطلق من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

كما تضم قائمة الرحلات، قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 1937 مكيف محافظات يتحرك من محطة الساعة 7:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 7:55 صباحًا.

قطار رقم 1938 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 6:50 مساءً ليصل محطة أسوان 7:20 صباحًا ويقوم يومى 30 و31 يوليو الجارى فقط.

وتتضمن القطارات الإضافية قطار رقم 1939 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 9:40 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:30 صباحًا ويقوم يوم 29 يوليو الجارى فقط.

قطار رقم 1940 مكيف محافظات يتحرك من محطة الإسكندرية 9.50 مساء ليصل أسوان 1.35 ظهر اليوم التالى على أن يقوم يوم 28 يوليو الجارى فقط.

قطار مخصوص مكيف يقوم من محطة أسوان 9.40 مساء ليصل الإسكندرية 1.25 ظهر اليوم التالى، على أن يقوم هذا القطار يوم 6 أغسطس فقط.

تشمل قائمة القطارات العلاوة، 4 قطارات درجة مميزة، هي قطار رقم 2202 مميز يتحرك من محطة القاهرة 9:15 صباحًا ليصل محطة أسوان 10:50 مساءً.

قطار رقم 2203 مميز- يتحرك من محطة أسوان 8:50 صباحًا ليصل محطة القاهرة 9:50 مساءً.

قطار رقم 2204 مميز- يتحرك من محطة القاهرة 3:20 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:25 فجرًا.

قطار رقم 2205 مميز- يتحرك من محطة أسوان 9:50 مساءً ليصل محطة القاهرة 2:25 ظهرًا.

وأشار مسئول السكة الحديد، إلى أن الهيئة قد تضيف قطارات أخري من العربات الروسية الجديدة، إذ تطلب الأمر وتزايدت أعداد الركاب عن الحد المتوقع.

ولفت إلى أن القطارات المذكورة سلفاً مستمرة العمل على كافة الخطوط المحددة، حتى نهاية فترة عيد الأضحي يوم 12 أغسطس المقبل.

الإجراءات الاحترازية

وأشار مسئول هيئة السكة الحديد، إلى أنه يوجد حالياً حجز مقاعد للسفر لمحافظات الصعيد والاسكندرية.

قبل في نفس اليوم، مع ضرورة التزام كافة الركاب بالاجراءات الاحترازية.

العربات الروسية الجديدة

وصول العربات الروسية الجديدة لمنياء الإسكندرية

وشارك وزير النقل يوم السبت الماضي، في احتفال اصطفاف 4 قطارات بمختلف الدرجات عالية المستوى تجسد مستوى الخدمة المتميزة.

وأعلن اكتمال، أول قطار جديد بالكامل يتكون من جرار جنرال اليكتريك الأمريكية، والعربات الروسية الجديدة من صفقة الـ 1300 عربة جديدة.

والقطار الثاني، يتكون من جرار جديد وعربات VIP وعربات TOP VIP تم تجميعها بايادي مصرية في مصنع سيماف.

والثالث يتكون من جرار جديد وعربات إسباني تم تطويرها وإعادة تأهيلها بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد من إجمالي 90 عربة إسباني تم تطويرها.

والرابع يتكون من جرار جديد، وعربات درجة ثالثة عادية، تم تطويرها بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من إجمالي تطوير 200 عربة.