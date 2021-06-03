«الحجز على 6 ملايين جنيه».. مصدر مصرفي يوضح حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان

ردا على فيديو الفنان محمد رمضان ، الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي على «إنستجرام»، اليوم الخميس، والذي زعم فيه التحفظ على أمواله من جانب الدولة، قال مصدر مصرفي إنه تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حسابه.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”المال” أن القرار جاء تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار أشرف أبو اليسر.

وفي 7 أبريل الماضي، ألزمت المحكمة الاقتصادية الفنان محمد رمضان ، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر، عن الأضرار التي لحقت به، إثر نشر الممثل صورة على متن طائرة يقودها الكابتن للترويج لنفسه، وعلى أثرها وقعت هيئة الطيران المدني، عقوبة بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، إضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

وأعلن الفنان محمد رمضان في فيديو بثه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم التحفظ على أمواله في أحد البنوك من قبل الدولة.

وقال رمضان في الفيديو: “صحيت من النوم على تليفون من أحد البنوك يقول لي إنه تم التحفظ على أموالي من قبل الدولة”.

ورد عليه رمضان: “أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي.. إيه المشكلة يعني”.

رد عليه ممثل البنك: “أنا بقولك علشان متتحطش في موقف محرج.. أنك تروح تشتري من الفيزا فمتلاقيش فلوس”.

ورد عليه محمد رمضان: “الشعبيين إلي زي حالاتي والفلاحين والصعادية زي ما بيحطوا في البنك زي ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة.. صباح الخير”.

وكتب تعليقًا على الفيديو: “أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي.. اللهم لا اعتراض”.