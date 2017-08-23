الحجز على سفينة مرسى علم بإيطاليا

❐ «القابضة تدرس سيناريوهين للخروج من مستنقع الخسائرالسيد فؤاد:تواجه الشركة المصرية للملاحة شبح الإفلاس، بسبب ما تتعرض له من ديون متراكمة عليها لجهات مختلفة.أوضح المهندس حسن غنيم عضو مجلس إدارة الشركة، أنه تم الحجز على إحدى سفن شركة "مرسى علم" بإيطاليا، بسبب مديونية عليها لصالح أحد

❐ «القابضة تدرس سيناريوهين للخروج من مستنقع الخسائر

السيد فؤاد:

تواجه الشركة المصرية للملاحة شبح الإفلاس، بسبب ما تتعرض له من ديون متراكمة عليها لجهات مختلفة.

أوضح المهندس حسن غنيم عضو مجلس إدارة الشركة، أنه تم الحجز على إحدى سفن شركة “مرسى علم” بإيطاليا، بسبب مديونية عليها لصالح أحد العملاء، والمطالبة بمستحقات تصل إلى مليون يورو.

ولفت فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن السفينة التى تم احتجازها تعمل فى نشاط الفيدر والمعروف بأنه عبارة عن قيام السفن الأم بإلقاء معظم حمولتها فى الموانئ الأكبر حجما، ويتم نقل تلك الحاويات من خلال السفن الأصغر «الفيدر» لباقى موانئ المنطقة الأقل حجما، وتقترب قيمتها من 3 ملايين يورو.

وأكد غنيم أن هناك محاولات من قبل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، كأحد أهم المساهمين بالشركة، لدفع قيمة الغرامة، ليتم الإفراج عن السفينة.

وأشار إلى أن الشركة لديها 6 مراكب، منها المنوفية والحسين، داخل الصيانة منذ فترة طويلة، والباقى يتم تأجيره باليوم، إلا أن الشركة أصبحت عاجزة عن سداد المرتبات التى تصل شهريا إلى 2.3 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تحصل شهريا من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى على المرتبات، ولا يمكن التعامل مع أى بنوك عند التعامل مع الشركات التى تستأجر مراكب الشركة بسبب وجود مديونية للضرائب تصل إلى 40 مليون جنيه، بما يعنى أنه فى حالة التعامل مع البنوك فى أى أموال سيتم الحجز عليها.

وأوضح أن التوجه خلال المرحلة الماضية لتقليل معدل الخسائر كان يتركز فى تأجير جزء من مبنى الشركة الذى تم تأسيسه فى الستينيات والذى يقع أمام الباب الرئيسى ومدخل ميناء الإسكندرية، إلا أن بعض الجهات المساهمة بالشركة رفضت الفكرة من الأساس، وعلى رأسها القابضة للنقل.

وألمح إلى أن الشركة تلقت عرضا من قبل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة “إحدى الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري” بتأجير دور كامل بمقابل يصل إلى 300 ألف جنيه شهريا، إلا أن الأخيرة سحبت العرض.

وتعد المصرية للملاحة مملوكة بنسبة %90 لصالح الوطنية للملاحة، والباقى يتبع القابضة للنقل البحرى والبرى.

من ناحية أخرى، أوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أن هناك عدة مقترحات تدرسها الشركة للنهوض بالمصرية للملاحة، ومنها دخول مستثمرين بعدد من السفن “حاويات، صب، دحرجة، متعددة الأغراض، ناقلات بترول” كحصة عينية فى رأسمال الشركة مع المشاركة فى الإدارة مع إمكانية تشغيل عدد منها كمشروع سفن فيدر تعمل بين موانئ البحر المتوسط وتبحر من شرق بورسعيد، بالإضافة إلى الإبحار المنتظم بين مصر وإحدى الدول الأوروبية التى تعد شريكا تجاريا لمصر.

أما المقترح الثانى للشركة فيتضمن إصلاح وتطوير من 3 – 5 سفن مملوكة للشركة والمتوقفة عن التشغيل مقابل إبرام عقود مشاركة طويلة الأجل يستقطع %50 منها لتكلفة الإصلاح والتطوير و%50 تسدد للشركة طبقا لعدد من الشروط، أو طبقا لأى اتفاقات أخرى يمكن أن تتم بين أطراف الشراكة.