الحجر الصحي يطالب ميناء الإسكندرية بتطهير وتعقيم السفن والحاويات بمجرد دخولها الميناء (مستند)

خاطبت إدارة الحجر الصحي بالإسكندرية التابعة لوزارة الصحة هيئة ميناء الإسكندرية بضرورة التنبيه على جميع التوكيلات الملاحية وزملائهم الملاحيين وشركات الحاويات بلتأكيد على تطهير وتعقيم وتبخير جميع البضائع والحاويات الواردة على البواخر تبعيتها.

عملية التبخير والتعقيم تتم بمجرد التراكي ودخول السفن الميناء

وأشار رئيس إدارة الحجر الصحي بالإسكندرية الدكتور مصطفى حجازي مصطفى بضرورة أن تتم عملية التعقيم والتطهير بمجرد ورودها وتراكيها “انتظارها ” وقبل التعامل عليها وذلك تحت إشراف الحجر الصحي والتأشير بما يفيد إتمام عملية التطهير.

من جهتها قامت هيئة ميناء الإسكندرية بتعميم المنشور على شركات الوكالة الملاحية وملاك ومشغلي السفن، بالرغم من إغلاق البوغاز الخاص بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

الحجر الصحي أعلن عن خطته لمواجهة كورونا مطلع مارس الجاري

يذكر أن إدارة الحجر الصحي كانت قد أعلنت عن خطة لها لمواجهة فيروس كورونا مطلع الشهر الجاري، وذلك من خلال تطهير كافة الحاويات والمعدات والبضائع القادمة من الصين وهونج كونج ومكاو وتايلاند وتايوان واليابان وماليزيا وفيتنام وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

كما طالب الحجر الصحي ، بضرورة تطهير الأماكن المخصصة للحاويات باستخدام المطهرات مثل الكلور أو فوق أكسيد الهيدروجين شريطة عدم التأثير على سلامة الحاويات أو المعدة أو البضاعة للوقاية والحد من إنتشار الأمراض المعدية ودخولها الى البلاد حرصا على سلامة المواطنين والامن الصحي المصري.