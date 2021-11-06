الحجر الصحي يطالب الجمارك بالإشراف على إنهاء كافة الإجراءات المقررة حيال الرسائل وفقا للقوانين (مستند)

أكد رئيس إدارة الحجر الصحي أن هذا يأتي طبقا للقوانين والقرارات المنظمة للحجر الصحي في هذا الشأن

طالب الدكتور أيمن إمام مدير الإدارة العامة للحجر الصحي، باقتصار إدارة الجمارك دون غيرها بالإشراف على إنهاء كافة الإجراءات الصحية المقرة حيال الرسائل الخاضعة للحجر الصحي طبقا للقوانين والقرارات المنظمة للحجر الصحي في هذا الشأن.

وأضاف في خطابه للدكتوره نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، أن إدارة الحجر الصحي ستقوم بتلك الإجراءات بمشاركة ممثل أو أكثر من الحجر الصحي ضمن اللجنة المشتركة بالموانئ، وذلك في ضوء ما جاء في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2052 لسنة 2019 وكتاب رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن اختصاصات الهيئة، موضحا أن إدارة الحجر الصحي تتواجد بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية.

وتابع رئيس الإدارة العامة للحجر الصحي: إن الحجر الصحي يتواجد بجميع منافذ الدخول على مدار 24 ساعة ويقوم بإنهاء كافة الاجراءات المقررة على الرسائل الخاضعة للحجر الصحي وفقا لقوانين الحجر الصحي (القانون 44 لسنة 1955) والمعدل بالقانون 29 لسنة 2004 والقانون رقم 45 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2004 والقرارات ذات الصلة.

خطاب رئيس الحجر الصحي لمصلحة الجمارك

وأوضح أن مطالبته تأتي في ضوء كتاب الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية لمصلحة الجمارك مؤخرا، أن الهيئة أصبح ضمن اختصاصها الإفراج عن المستحضرات والمستلزمات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية والمواد الخام ومستلزمات التعبئة التي تدخل في تصنيع ما سبق.

وأشار إلى أنه فيما يخص باقي الاختصاصات الأخرى والجهات المنوط بها خاصة ما يتعلق باختصاصات الحجر الصحي والمسئولة عن الصادرات والواردات من الخلايا الحية (عينات الدم ، العظام ، الأعضاء والأغشية آلية والقرنيات) هذا بخلاف دور الطب الوقائي للوافدين من بعض الأماكن الموثوقة واستخراج التصاريح في حالة الوفاء وغيرها من الاختصاصات يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وأصدرت مصلحة الجمارك منشورا رقابيا رقم 41 لسنة 2021 بتطبيق رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية رقم 911 في أكتوبر الماضي والوارد.