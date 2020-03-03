الحجر الصحي: نستقبل 110 ألف مسافر يوميا نتعامل معهم ونطهر أمتعتهم للوقاية من كورونا

قال الدكتور أيمن إمام مدير الحجر الصحي إنهم يطبقون جميع الاجراءات الاحترازية للكشف على المصابين من فيروس كورونا لكل القادمين من كل دول العالم بالمطارات والمواني

قال الدكتور أيمن إمام مدير الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة إنهم يطبقون جميع الاجراءات الاحترازية للكشف على المصابين من فيروس كورونا لكل القادمين من كل دول العالم بالمطارات والمواني موضحا أن كل مطار وميناء لديه مستشفى لنقل الحالات المشتبه بها .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئولتي على قناة صدى البلد أن الدولة تستقبل يوميا من خلال المطارات 110 ألف راكب في اليوم يتم التعامل معهم في الحجر الصحي موضحا أنه يتم تطهير جميع أمتعة الركاب للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

وأكد أنه لم يتم اليوم الاتشتباه في أى حالة مصابة بفيروس كورونا موضحا أنه تم الاشتباه في السابق في 5 ركاب كلهم أجانب عدا مصري واحد وبعد الكشف عليهم تبين عدم إصابتهم.

وأكد أن حالة المهندس الكندي المصاب بالفيروس جيدة ومستقرة بشكل كبيرة وتتحسن موضحا أن الحالة تم وضعها في غرفة عزل ومتابعتها .

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا الى اكثر من 3الاف والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا .

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .

كما قررت السلطات الفرنسية، الأحد، إغلاق متحف اللوفر، في العاصمة باريس، بصورةٍ مؤقتةٍ، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا وأعلنت الكويت وقطر ولبنان زيادة أعداد المصابين بها .