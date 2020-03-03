الحجر الصحي في بورسعيد لـ «المال»: لا حالات «كورونا» على متن السفن العابرة قناة السويس

طالبت الدكتورة هبة إسماعيل مدير الحجر الصحي ببورسعيد شركات التوكيلات الملاحية بالتعاون مع الحجر الصحي عند التعامل مع السفن القادمة ضمن قافلة الشمال والقادمة من دول ثبت إصابتها بفيروس كورونا ، نافية وجود حالات اشتباه إصابة على متن السفن العابرة قناة السويس.

وأكدت أن السفن القادمة من السويس ضمن قافلة الجنوب كان يتم متابعتها والكشف عليها بالتنسيق مع الحجر الصحي بالسويس قبل إعلان إصابة الدول القادمة منها سفن الشمال بفيروس كورونا المستجد.

وردا على سؤال لـ”المال” بشأن الكشف عن إصابات كورونا ، نفت إسماعيل وجود أى حالات اشتباه على متن السفن العابرة قناة السويس والتى يتم الكشف عليها يوميا بمناطق الانتظار حتى الآن، مشددة على أن موانئ بورسعيد خالية من أى حالات اشتباه.

فيما طالبت إسماعيل، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس بإمداد قوة الحجر الصحي ببورسعيد بلانش بحري حتى يتمكن فريق العمل من الوصول للسفن القادمة ضمن قافلة الشمال ببورسعيد والمنتظرة بالمخطاف الخارجي والتى تصل أعدادها إلى 20 سفينة بالقافلة الواحدة.

ولفتت إلى أن الوكيل الملاحي يقوم بتوفير لنش بحري لأغراض الكشف عن طاقم السفينه التابعه له والعابرة للقناة فى حين تمتد أعمال الفحص والكشف على سفن العابرة للقناة ضمن القافلة.

وأكدت أن هذا الإجراء يستوجب وجود لنش دائم يصاحب الفريق الطبي فى أعمال الكشف والفحص لأطقم السفن العابرة لقناة السويس وذلك فى إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة المنافذ البرية والبحرية تحسبا لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد.

وكانت موانئ بورسعيد اتخذت استعدادات طبية مكثفة بميناء بورسعيد السياحي لاستقبال السفينة كريستال السياحية على متنها ١١١٦ سائحا من جنسيات مختلفة (650 سائح و 366 طاقم السفينة) قادمة من الإسكندرية ترفع علم مالطا.

و تم رفع درجة الإستعداد والجاهزية لإستقبال السفينة والسائحين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية العاملة بالميناء وتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحي والطب الوقائي لمتابعة فحص السائحين على متن السفينة ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج البلاد ضد فيروس كورونا.

خطة وقائية لمواجهة كورونا

وكان الحجر الصحي ببورسعيد أعلن عن اعداد خطة لمواجهة الفيروس للحفاظ على الصحة العامة والأمن القومي الصحي بنقاط الدخول والمنافذ الجمركية المختلفة

وجاء ذلك عبر منشورتم توزيعه على العديد من الموانئ والمنافذ الجمركية.

وذكر المنشور أنه لابد من تطهير كافة الحاويات والمعدات والبضائع القادمة من الصين وهونج كونج ومكاو وتايلاند وتايوان واليابان وماليزيا وفيتنام وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

كما طالب الحجر الصحي ، بضرورة تطهير الأماكن المخصصة للحاويات باستخدام المطهرات مثل الكلور أو فوق أكسيد الهيدروجين شريطة عدم التأثير على سلامة الحاويات أو المعدة أو البضاعة للوقاية والحد من إنتشار الأمراض المعدية ودخولها الى البلاد حرصا على سلامة المواطنين والامن الصحي المصري.