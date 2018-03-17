الحجر الزراعي يوقف تصدير البطاطس من المناطق المصابة بالعفن البني

الصاوي أحمدقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إنه تقرر وقف تصدير أية شحنات من البطاطس الورادة من محافظتي المنيا والبحيرة من الحوضين المذكورين في القرار الروسي، الذي حظر الاستيراد منهما، نتيجة اكتشاف وجود مرض العفن البني في ثمار البطاطس، مع استمرار التصدير من المناطق الحجرية - خالية من ال

الصاوي أحمد

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إنه تقرر وقف تصدير أية شحنات من البطاطس الورادة من محافظتي المنيا والبحيرة من الحوضين المذكورين في القرار الروسي، الذي حظر الاستيراد منهما، نتيجة اكتشاف وجود مرض العفن البني في ثمار البطاطس، مع استمرار التصدير من المناطق الحجرية – خالية من المرض-.

وأكد العطار، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن مساحة المناطق الحجرية الخالية من العفن البني تبلغ 550 ألف فدان، والمنطقتين المحظورتين بالقرار الروسي 900 فدان فقط، مشيرًا إلى أن الصادرات تتم وفقًا للاشتراطات المعنية بقصر التصدير على المناطق الخالية من المرض.

وشدد رئيس الحجر الزراعي على أنه تم رفض طلب إحدى الشركات المصدرة للبطاطس، بتحويل أحد شحنات البطاطس إلى دولة أخرى لتفادي قرار الحظر وعودتها إلى البلاد مرة أخرى، مع إلتزام مصر بتطبيق كافة المعايير والاشتراطات التي تطلبها الدول لنفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى أسواقها.

كانت روسيا قد أعلنت مساء الخميس، عن وقف استيراد البطاطس المصرية من منطقتين في البحيرة والمنيا، بسبب اكتشاف بعض الثمار المصابة بمرض العفن البني.