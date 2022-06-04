الحجر الزراعي يناشد مزارعي المانجو بالتقدم لتكويد المحصول

طالبت إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي مزارعي ومصدري محصول المانجو بسرعة التقدم للإدارة لاعتماد المزارع لمحصول المانجو المزمع التصدير منها لجميع دول العالم وذلك في موعد أقصاه 15 يونيو الجاري.

وأكد تقرير صادر عن الحجر الزراعي اليوم أنه لا يسمح بتصدير أي شحنات من محصول المانجو لأي دولة من دول العالم إلا من خلال مزارع معتمدة ومكودة من الحجر الزراعي.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان له مؤخرا، إن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الـ3 ملايين طن هذا العام وذلك وفقا لتقرير تلقاه من من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022 حيث بلغت حوالي 3 ملايين و115 ألفا و312 طنا من المنتجات الزراعية.

القصير وجه الشكر للمصدرين المصريين وأشاد بجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج والذين يعملون في تنسيق وتعاون كبيرين من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية وأيضا فتح أسواق جديدة تسهم فى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في ظل هذه الظروف الحالية التي يشهدها العالم.

وأضاف القصير أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلية لجلب العملة الاجنبية، مشيراً إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.

وقد بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و359 ألفا و292 طنا ، بالإضافة إلى تصدير 681 ألفا 734 طنا من البطاطس الطازجة، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 123 ألفا و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألفا و897 طنا، في حين احتلت البطاط على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألفا و813 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفا و137 طنا ، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السابع بإجمالي 19 ألفا و425 طنا، تليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 ألفا و726 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طنا.