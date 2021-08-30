الحجر الزراعي يطالب بتطبيق اشتراطات تصدير المانجو إلى جنوب أفريقيا (مستند)

أكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ضرورة تنفيذ منشور الحجر الزراعي رقم 48 لسنة 2019 الخاص بتصدير المانجو إلى دولة جنوب أفريقيا.

وذكر هاني حسن، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في خطابه لأعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن اشتراطات الحجر الزراعي في تصدير المانجو إلى افريقيا تتركز في عمل قائمة كل موسم بالمزارع ومحطات التعبئة ومحطات المعالجة ببخار الماء الساخن لتصدير المانجو الى جنوب افريقيا.

وطالب “حسن” الشركات “أعضاء المجلس” والتي لديها مزارع ومحطات تعبئة مانجو والتي تتوافق مع إشتراطات الجانب الجنوب افريقي موافاة الحجر الزراعي ببيان المزارع ومحطات التعبئة باللغة الانجليزية ( وهو الاسم الذي سيسمح بالتصدير به مع مراعاة الدقة عند كتابته) ، واسم المسئول ورقم تليفونه، وذلك في موعد اقصاه الاربعاء الأول من سبتمبر، وكذا محطات المعالجة ببخار الماء الساخن الراغبة في معالجة ثمار المانجو المصدرة لجنوب افريقيا، حتى يقوم الحجر الزراعي بتنظيم لجان تفتيش لزياره هذه المزارع ومحطات التعبئة للتأكد من توافقها مع اشتراطات جنوب افريقيا، وسوف تتحمل الشركات كافة المصاريف المترتبة على ذلك ، ويتم إرسال بيانات المزرعة أو محطة التعبئة أو محطة المعالجة كاملة على الايميل التالي ( aec@aecegypt.com ) .

منشور للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية

كان قد أشار على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين خلال ابريل من العام الماضي، إن مصر صدرت بطاطس بكميات ضخمة لدولة موريشيوس لأول مرة خلال هذا العام، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الحاصلات الزراعية التى تدخل أسواق جديدة لأول مرة مثل المانجو التى تم تصديرها لأول مرة لدولة جنوب إفريقيا، مضيفا أن الحاصلات الزراعية لأفريقيا تواجه مشكلة فى أنها دول منتجة للحاصلات وبوفرة ولذا ليس هناك طلب عليها، بالإضافة إلى طول رحلة شحن المنتجات إليها، وعدم توافرها فى بعض الأحيان، وحتى حال توافره تكون بتكلفة مرتفعة.

وأضاف “عيسى”، أن مصر أمامها لديها فرصة فى الوقت الحالى لتصدير الملابس الجاهزة للدول الأفريقية فى ظل تباطؤ الإنتاج بالأسواق المنافسة، كما هناك فرص تصديرية عديدة، إلا أن ذلك يتطلب دراسة إنشاء خط ملاحى لإحدى الدول لتصبح مركز لخدمة دول عديدة مجاورة، منوها إلى أن مبادرة وزارة قطاع الأعمال لإنشاء خط ملاحى لم تكلل بالنجاح، وبدون وجود خطوط ملاحية سنظل بعيداً عن القارة.

من جهته، قال مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن أسبانيا تواجه مشكلة فى الزراعة يمكن استثمارها فى مصر لتصدير منتجات بديلة لها للأسواق الأفريقية، موضحا سبب المشكلة التى تواجه الزراعة فى أسبانيا وهى عدم توافر عمالة، إذ أنها كانت ستقتدم عمالة من المغرب ودول أوروبية بسبب انخفاض أجورها، ولكن فى ظلة أزمة كورونا تواجه أزمة فى العمالة.

وطرح “النجارى”، عدة مشاكل تواجه المصدرين فى بعض الدول الأفريقية، منها جنوب أفريقيا إذ يواجه رجال الأعمال ارتفاع تكلفة الشحن وتخوف من انقطاع الكهرباء، ورد وحيد عدلى رئيس المكتب التجارى المصرى فى جنوب أفريقيا، أن جنوب أفريقيا تقوم بقطع التيار بالتبادل بين المناطق المختلفة، كما أن المصانع تعمل بمولدات خلال فترة الانقطاع، واتفق معه على ارتفاع تكلفة الشحن وطول مدة وصول “الحاوية” والتى قد تصل إلى شهر، غير أنه أشار إلى شركة مصر للطيران بدأت فى إرسال رحلتين أسبوعياً، كما تتميز جنوب إفريقيا بنظام بنكى متقدم، أما بالنسبة لمشكلة التأشيرات، فأن مكتب التمثيل التجارى يخاطب السفارة هناك والتى تساهم فى سرعة إصدار التأشيرات.