الحجر الزراعي يصدر 6 ضوابط جديدة لتصدير الموالح خلال الموسم المقبل

أصدر الحجر الزرعي التابع لوزارة الزراعة ضوابط تصدير الموالح للموسم الجديد 2022-2023 من خلال منشور موزع علي المنافذ الحجرية في المواني والمطارات المختلفة .

وأضاف التقرير أنه بناءا علي ذلك المنشور فأنه يتم السماح بتصدير محصول البرتقال ودخول الدائرة الجمركية بموانئ الشحن اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل ، كما يسمح بدخول واستلام خام البرتقال بالمحطات المعتمدة لفرز وتعبئة الموالح بدأ من يوم 20 نوفمبر الجاري،ويتم اجراء فحص شحنات البرتقال بالمحطات المعتمدة لفرز وتعبئة الموالح بدأ من يوم 25 نوفمبر الجاري .

وكشف ” التقرير” أنه يجب علي أصحاب المحطات والشركات التصديرية الالتزام بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الحجر الزراعي وعدم نقل خام الموالح من المزارع إلي المحطة الا بعد اصدار مستند تخصيم معتمد من ادارة خدمة المصدرين ومدون علي برانيك الخام اسم المزرعة وكود المزرعة ولا يسمح بوجود كميات من خام بالمحطة في عدم وجود مستند تخصيم .

ولفت التقرير إلي انه يجب علي المهندسين المكلفين بالعمل بمحطات الموالح الالتزام بتعليمات الصادرة من الحجر الزراعي وتشريعات الدول المستوردة بشأن تصدير الموالح والالتزام باستلام الخام الوارد للمحطة طبقا لمستند التخصيم الصادر من إدارة خدمة المصدرين .

كانت اجتمعت بالأمس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية،برئاسة المهندس محمد خليل رئيس اللجنة وعبد الحميد دمرداش رئيس المجلس ، والمهندس علي عيسى الرئيس الشرفي للمجلس والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي وحضور من هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي .

وأوضح تقرير صادر عن المجلس أن اجتماع أعضاء اللجنة من الشركات المصدرة للموالح بهدف التنسيق للموسم التصديري الجديد، حيث تناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بالموسم التصديري وأهم النقاط التي تهم العاملين بالقطاع لضمان موسم تصديري ناجح.

وأكد هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لـ”المـال” أن الاجتماع استهدف في البداية التعامل مع أي أزمة تطرأ بشكل ناجز وعاجل خلال الموسم المقبل الذي ينطلق مطلع ديسمبر المقبل .

وأوضح حسين أن الحضور نقاش ملفي الصحة النباتية ومتبقيات المبيدات لضمان استمرار جودة الصادرات الزراعية المصرية التي تتربع على القمة عالميا للعام الرابع علي التوالي بصادرات 1.8 مليون طن من الموالح .