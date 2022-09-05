«الحجر الزراعي» يصدر منشورا لضوابط تصدير البصل لباكستان

أصدرت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة منشورًا هامًّا، اليوم، موضحًا ضوابط تصدير البصل لدولة باكستان تتضمن أن يكون البصل جافًّا وفحص الشحنة فحصًا دقيقًا وأن يكون خاليًا من الأمراض واليرقات والديدان والبذور والأتربة.

وأضافت الإدارة أنه من الضوابط أيضًا فحص الشحنة والتأكد من خلوِّها من تفحم البصل والفطر المسبِّب له ومعاملة الشحنة بالتبخير والتأكد من سلامة مواد التعبئة وتضمين كل شحنة شهادة صحة نباتية.

يُذكر أن باكستان والهند من كبار منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، إلا أن الفترة الماضية شهدت تحول ثلث مساحة باكستان إلى بحيرات وبِرك مع تعرض البلاد لأسوأ موجة من السيول خلال العقود الماضية.

وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن الظروف الجوية السيئة وانهيار وتجريف التربة الزراعية في بعض دول شرق آسيا ستحوِّلها من دولة مصدِّرة إلى دولة مستوردة، على الأقل خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن محصول البصل المصري يشهد جودة عالمية وتحسنًا في الإنتاجية مع تحرك الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أدت التغيرات المناخية فى شبه القارة الهندية إلى تضرر محصول البصل فى الهند وتعرضه للتدهور نتيجة السيول المدارية، مما أفسح المجال أمام المنتج المصري لغزو السوق العالمية.

وسجلت أسعار طن البصل التصديرى 3000 جنيه مقابل 2500 قبل الزيادة على ظهر الحاوية دون احتساب المصروفات الأخرى مع توقعات بوصول الصادرات إلى 500 ألف طن بنهاية العام الحالي.

يُذكر أن المساحة المزروعة بالبصل خلال السنوات الماضية شهدت تباينًا، إذ سجلت العام الماضى 207 آلاف فدان، وزادت العام الحالى إلى 228 ألف فدان،

لافتًة إلى الخريطة الصنفية والتى تتمثل فى الوجه القبلى صنف «جيزة 70»وتعتمد مصر الوسطى فى زراعتها على صنف «جيزة 6 محسن».