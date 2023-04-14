الحجر الزراعي يصدر تعليمات جديدة لمهندسي الفحص قبل التصدير (مستندات)

أصدرت وزارة الزراعة ممثلة في إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي حزمة من الإجراءات اللازمة لتصدير 6 حاصلات هي الفلفل والجوافة الفراولة والعنب والمانجو والرمان.

وكشف الحجر الزراعي في تعليمات وجهها لمهندسي الفحص في المحطات التي تصدر للسعودية والأردن وانجلترا وغيرها من دول العالم حيث يتطلب التصدير للمملكة العربية السعودية سحب عينة ممثلة الشحنة من المزرعة .

وكشفت التعليمات التي حصلت عليها” المال” أنه فيما يتعلق بالتصدير للأردن فإن يتوجب توافر أذن صادر كما يجب معاملة الموالح بالتبريد قبل 3 أيام فقط من الشحن للمملكة .

وأضافت التعليمات التي أصدرتها إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي أن مدة صلاحية عينات التحليل 15 يوما للموالح و30 يوما للبصل المصدر للسعودية .

وأفادت التعليمات الجديدة بأنه يتم رصد درجة حرارة الموالح بصورة يومية في حال التصدير للمملكة الأردنية.