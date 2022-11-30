«الحجر الزراعي» يستعد لإبرام اتفاقية مع «الاتحاد الأوروبي» لدخول أصناف عنب جديدة إلى مصر

تستعد إدارة الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوربي ممثلا في “اتحاد مربو العنب” لإدخال 20 نوعا جديدا من أصناف العنب الأوروبي المحمية إلى مصر، خلال اجتماع مشترك الأسبوع المقبل وذلك من دولتى فرنسا وإيطاليا.

وأكد الدكتور أحمد العطار مدير إدارة الحجر الزراعي لـ” المـال” أن هذه الأصناف المحمية يطبق عليها قانون حماية الملكية الفكرية وبنود اتفاقية “اليوبوب” التي وقعت عليها مصر الخاصة بحماية الأصناف النباتية التي تنتجها بعض الشركات من خلال مراكزها البحثية، ويكون نشرها وزراعتها وتصديرها بموجب موافقة الشركة الأم .

وأوضح العطار أنه بموجب هذة الاتفاقية بين الحجر الزراعي والاتحاد الأوروبي سيتم التوافق على الآلية التي سيتم بها حماية أصنافهم وسيتيح لنا إنتاج هذه الأصناف في مصر، وأيضا التصدير لمحصول العنب من هذه الأصناف بعد زراعتها محليا إلي الدول الأوروبية.

وأفاد العطار بأن هذه الأصناف بعد نشرها في مصر سيحقق فائدة كبيرة للقطاع الزراعي بدلا من تحول هذه الشركات إلي دول أخري، مشيرا إلي أن هذه الأصناف تتميز بجودتها العالية وارتفاع ثمنها وأسواقها المميزة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية لم يكن لها أن تتم إلا بعد انضمام مصر لاتفاقية حماية الأصناف النباتية “اليوبوف” وأيضا إنشاء هيئة مصرية لحماية الملكية الفكرية تتبع مجلس الوزراء .

يذكر أن الفراولة كان أول محصول يطبق عليه قانون حماية الملكية الفكرية وبنود “اليوبوف “حيث هناك بعض الأصناف المحمية بموجب القانون الدولي والمحلي وتابعة لجامعة فلوريدا الأميركية وبموجب هذا البروتوكول يسمح للمزارعين المصريين بزراعة شتلات الفراولة المحمية من الشركة الأصلية وتصديرها للخارج بعد حصولهم علي شهادة بذلك مقابل رسوم تسمي “حقوق المربي ” وتستمر فترة حماية الصنف لمدة تصل إلي 28 سنة تنتهي بعد ذلك ولاية الشركة علي الصنف.

تحولت مصر من عضو مراقب للمنظمة إلي عضو عامل بمنظمة اليوبوف في 2019 ، وبموجب ذلك سوف يحق لمصر استيراد جميع أنواع التقاوي من الدول الأعضاء ويسمح لها بتصدير الأصناف الجديدة للخارج، مستكملا أنها ستحول مصر إلي سوق لإنتاج وتصدير التقاوي جالبا العملة الصعبة ومقللا من فاتورة الاستيراد بموجب وثيقة “اليوبوف” 1991 .

واحتل العنب المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 154 ألفا و10 أطنان من إجمالي 5 ملايين و615 ألفا و533 طنا في الفترة من بداية يناير 2022 إلي نوفمبر من نفس العام .

وتعد الأصناف المحمية من أبرز الأصناف وأكثرها انتشارا عالميا وتستحوذ علي نصيب الأسد من الغنتاج الزراعي طبقا لمدير الحجر الزرعي .