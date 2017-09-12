الحجر الزراعي يرفض 122 ألف طن قمح ويحولها لنيابة المخدرات

خالد بدر الدين:أعلن حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن رفض شحنة قمح فرنسية يبلغ حجمها 59 ألف طن لإصابتها ببذور الخشخاش وحولت الشحنة إلى النيابة للتحقيق بشأنها، ومن المتوقع صدور قرار من النائب العام بإعادة شحنة القمح إلى بلد المنشأ أى فرنسا. ورفضت مصر حوالى 122 أ

خالد بدر الدين:

أعلن حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن رفض شحنة قمح فرنسية يبلغ حجمها 59 ألف طن لإصابتها ببذور الخشخاش وحولت الشحنة إلى النيابة للتحقيق بشأنها، ومن المتوقع صدور قرار من النائب العام بإعادة شحنة القمح إلى بلد المنشأ أى فرنسا.

ورفضت مصر حوالى 122 ألف طن قمح ملوث ببذور الخشخاش حتى الآن، رغم أنها أكبر مستورد للقمح في العالم، لدرجة أنه من المتوقع أن تشتري هيئة السلع التموينية حوالى 7 ملايين طن قمح العام الجاري، إضافة إلى ما بين 4 – 5 ملايين طن يستوردها القطاع الخاص سنويا.

وكانت إدارة الحجر الزراعي المصرية رفضت شحنة قمح روماني حجمها 63 ألف طن؛ بسبب تلوثها ببذور الخشخاش في نهاية أغسطس الماضى، وأحالت القضية إلى النائب العام.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة لوكالة رويترز إن وزارته أصدرت تقريرا نهائيا برفض شحنة القمح الفرنسي المصابة ببذور الخشخاش الضارة، وتم تحويل القضية إلى نيابة المخدرات.