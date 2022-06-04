«الحجر الزراعي» يخاطب «سلامة الغذاء» لتطبيق منظومته للتتبع على الصادرات السعودية

طالب الحجر الزراعي المصري هيئة سلامة الغذاء بإجراء تعديلات حول قرارات السعودية الموافقة علي منظومة التتبع الخاصة بالحجر الزراعي.

وأكد مستند رسمي حصلت “المال “علي نسخة منه أن الحجر الزراعي يطالب هيئة سلامة الغذاء بإلغاء شهادة المطابقة وأيضا شهادة متبقيات المبيدات.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعية 21 مايو الماضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار مدير الحجر الزراعي يفيد بقيام هيئة الغذاء والدواء السعودية باعتماد منظومة التكويد والتتبع تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري كبديل عن منظومة شركات المطابقة الخاصة، وذلك للأصناف الرئيسية من الصادرات الزراعية الطازجة المهمة وهي الموالح (البرتقال والليمون والجريب فروت) والفراولة والعنب الرمان والجوافة والبصل.

وتضمن المنظومة الجديدة أحكام الرقابة الكاملة علي جميع خطوات المنظومة التصديرية بدءا من المزرعة وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، كما تعتمد تلك المنظومة على أحدث وسائل تكنولوجيا الأقمار الصناعية الـGPS لرسم الخرائط الرقمية للمزارع والكيانات التصديرية.

وأشاد وزير الزراعة بالجهود التي يبذلها الحجر الزراعي المصري في تطبيق منظومة التكويد والتتبع الجديدة للصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.

كما أشاد بجهود وزارة الخارجية والتمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة، وكذلك هيئة سلامة الغذاء المصرية في التنسيق المستمر لهذا الملف المهم.

كما وجه “القصير”، الشكر إلى المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة السعودي وهشام بن سعد الجضعي رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودي وكل الفريق الفني من الجانب السعودي

جدير بالذكر، أن الصادرات الزراعيه المصرية أصبحت تتمتع بسمعه عالمية متميزة حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال والفراوله للعام الثالث علي التوالي وتجاوز حجم الصادرات الزراعية ال 5.6 مليون طن خلال العام الماضي .

وتجاوزت الصادرات الزراعية الطازجة الثلاثة ملايين طن منذ بداية العام وحتى الآن.