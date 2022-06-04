الحجر الزراعي يحسم الجدل المثار حول شحنة الأقماح الهندية المصابة بآفات خطيرة

قال الدكتور محمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري إن شحنة الأقماح الهندية المصابة بالآفات لا تزال في تركيا ولم تصل لمصر.

جاء ذلك خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون.

وأوضح أنه لابد من التفرقة بين شحنتين الاولى التي وصلت لمصر بالفعل تحت إشراف الحجر الزراعي عليها منذ بداية شحنها في الهند وفقاً لاشتراطات الحجر الزراعي المصري وإتفحص القمح قبل صعوده للمركب وتم تصدير الشحنة ووصلت لميناء الدخيلة ولم يتم بدء إجراءات الافراج عنها لكنها ستتم خلال يوم أو يومين.

وأضاف العطار أنه بالنسبة للمركب الثانية التي أثارت اللغط فيختلف وضعها فهي عبارة عن مركب قمح مصدرة من الهند لتركيا .

وتابع العطار أنه وفقا لقواعد الحجر الزراعي التركي وبناء عليه فحصها الاخير وجد فيها أفات متحجرة فرفضها ، وحتى لا تخسر المركب المصدر الشحنة والتي يبلغ ثمنها 30 مليون دولار وبالتالي عمدت الشركة المستوردة حتى لا تخسر بالتقدم بطلب للسطات المصرية زاعمة أن ثمة خلاف تجاري بين للشركة وبين الوكيل التجاري التركي.

واستكمل قوله أن الشركة ترغب في تحويل مسار المركب الحاملة للشحنة وبالفعل حصلنا على الطلب وتواصلنا مع الحجر الزراعي التركي وتم سؤالهم عن صحة مازعمت به الشركة المستوردة وهل تم فحص المركب في تركيا ؟ .

وكشف العطار أنه ثبت أن الشحنة رفضت لوجود أفة حجرية خطيرة بها وأخبرونا بتفاصيل ونوع تلك الافة وهو أحد أمراض التفحمات في القمح وهي أفة ممنوع دخولها مصر.

وقال إنه بالتالي رفضنا تحويل مسار الشحنة من قبل دخولها مصر ، و تم رفض دخولها مصر واللغط الذي تم على السوشيال ميديا عاري تماماً من الصحة ورفضناها من بداية تحركها من تركيا وهي مازالت هناك .