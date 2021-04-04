الحجر الزراعي يحدد تعليمات جديدة للحصول على إذن الاستيراد (مستند)

أهمها الالتزام باختيار الحقول الاجبارية وهي اسم النبات، والمنتج، والوزن الاجمالي أو عدد العبوات ووزن العبوة

أصدر الحجر الزراعي ، التابع لوزارة الزراعة ، تعليمات بخصوص استخراج إذن الاستيراد من منظومة الحجر.

وتركزت تلك التعليمات حسب منشور تعليمات أصدرته إدارة الحجر الزراعي ، بضرورة الالتزام باختيار الحقول الاجبارية وهي اسم النبات، والمنتج، والوزن الاجمالي أو عدد العبوات ووزن العبوة ، ويفضل أن يتم النص على الوزن الإجمالي، وكذا المنشأ ( من الدول المتاح الاستيراد منها) ، ونوع ميناء الشحن، ونوع ميناء الوصول .

كما تم النص على أن باقي حقول طلب الاستخراج اختيارية، ويراعي عند اختيارها التأكد التام من صحتها وعدم تغيرها ومنها، نوع العبوة، ومادة العبوة، ووزنها ، واسم ميناء الشحن وميناء الوصول ، والجهة الموردة، والمرفقات واسم المندوب.

ونص المنشور على أنه عند الفحص سوف يتم إدراج هذه البيانات وأكثر لذا طالبت بضرورة التأكد من أن المنظومة تحتوي هذه البيانات.

يذكر أن البضائع التي تخضع لمراقبة الحجر الزراعي، يتم قبل استيرادها الزام المستورد الحصول على إذن استيراد من الحجر الزراعي قبل فترة يحددها الحجر الزراعي وفقا لكل بضاعة.

ويحدد المستورد في طلب رسمي للحجر ميناء الوصول وحتى يتمكن الحجر من تنظيم عملية الاستيراد ومنع التكدس واجراء عمليات التبخير بميناء الوصول.

ومن أبرز مهام الحجر الزراعي، فحص الإرساليات النباتية والمنتجات النباتية الواردة والصادرة والعابرة والقادمة بصحبة الركاب وكذا طرود البريد، والإعلان عن الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح.

كما تتركز مهامه في منع دخول الآفات الحجرية من خارج البلاد من خلال تنظيم استيراد النباتات أو منتجاتها والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، وتنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتيه لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق الاتفاقيات الدولية.