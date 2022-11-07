الحجر الزراعي: وصول أول شحنة تقاوي بطاطس أوروبية بكمية 1460 طنًا

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي عن وصول 1460 طنا من تقاوي البطاطس الأوربية المخصصة لموسم 2022 -2023 في الفترة من 31 أكتوبر الماضي إلي 5 نوفمبر الحالي حيث وصلت أولى الشحنات الهولندية والبجيكية.

وأضاف التقرير أنه تم استيراد 654 طنًا من التقاوي من هولندا و805 أطنان من بلجيكا لـ 7 أصناف من الدولتين هي “بليني” 54 طنا، و”كارا” 286 طنا، و”دايمونت” 136 طنا، و”الموندو” 162 طنا و”ايفرست” 81 طنا، و”مونديال” 84 طنا، و”سبونتا” 657 طنا.

وأوضح التقرير أن صنف إسبونتا تم استيراد هذة الكميات سالفة الذكر بواقع 520 طنا من بلجيكا و 137 من هولندا.

ومن المرتقب بعد ذلك أن تتم زراعة تلك التقاوى فى ديسمبر المقبل ضمن العروة الصيفية التى يتم حصادها فى مايو المقبل.

ونشرت “المال” مؤخرا أن شحنات تقاوى البطاطس التى وافقت وزارة الزراعة على استيرادها لصالح الشركات والمزارعين، منذ بدء تلقى الطلبات يوليو الماضى حتى ختام أغسطس، سجلت 310 ألف طن، يحين بدء وصولها خلال أيام.

وتقوم وزارة الزراعة بدراسة كل الطلبات المقدمة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، على أن يتم بدء الاستيراد فى نوفمبر عقب منح الشركات إذون للاستيراد.

يذكر أن التقاوى المتعاقد عليها حاليا والمستوردة من أوروبا، تتم زراعتها فى ديسمبر ويناير، وتجمع فى مايو ويونيو من كل عام.

كما يتم الاعتماد على المنتج من زراعتها فى موسمين تاليين خلال نفس العام الأول يزرع فى يوليو «العروة النيلى»، والثانى يزرع فى سبتمبر العروة الشتوي.

وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين وعضو جمعية منتجي البطاطس أن العام الجاري، شهد زيادة في حجم الموافقات الممنوحة للشركات المستوردة لتسجل 310 الف طن مقارنة ،بالعام الماضى حيث سجلت الموافقات على الطلبات قرابة 180 ألف طن، ووصل فعليا منها 140 ألفا، كان آخر موعد للشحن هو 10 ديسمبر، وتم مده الى 15 ديسمبر.

وأوضح فرج أن جموع المزارعين يفاضلون حاليا بين محصولين البطاطس والقمح للاختيار فيما بينهم لاسيما أن البطاطس ارتفعت اسعارها في الأسواق الاستهلاكية لتصل إلي ما بين 12 إلي 15 جنيها للكيلو الواحد .