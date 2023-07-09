الحجر الزراعي: مصر فتحت 82 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية الطازجة خلال 5 سنوات

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، إن الصادرات الزراعية في مصر تتحدث عن نفسها الآن، لأننا انتهجنا سياسة للتطوير، مشيرا إلى أن ما تم فى الحجر الزراعي يمكن معرفته من خلال الأرقام والنتائج على أرض الواقع.

وأضاف العطار خلال كلمته بمؤتمر أجرو إيجيبت بعنوان مستقبل التصدير بقطاع الحاصلات الزراعية، أننا نجحنا في الخمس سنوات الماضية فى فتح 82 سوقا تصديرية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية الطازجة، حيث نصدر نحو 403 منتجات لأكثر من 160 دولة على مستوى العالم، مشيرا إلى مشاركة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بمجهود كبير مع الحجر الزراعي فى هذا الأمر، ومكاتب التمثيل التجاري المصري فى سفاراتنا بدول كثيرة.

وأشار إلى أنه منذ عام 2014 وحتى عام 2018 تم فتح 4 أسواق جديدة، ومنذ عام 2018 حتى 2023 تم فتح 82 سوقا جديدة، مؤكدا أن الرقابة على الصادرات تحولت لمنظومة فعلية يشعر بها المصدر والمزارع المصري.

وتابع: أصبح لمصر مكانة عالمية فى مجال الاستيراد والتصدير الزراعي ومجال الحجر الزراعي، وأصبحت مصر لأول مرة نائبا لرئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالأمم المتحدة، وهي الجهة الدولية المسؤولة عن وضع سياسات الإستيراد والتصدير الخاصة بالمعايير الفنية والدولية للصحة النباتية، وهو ما يعكس مدي تقدير العالم لمكانة مصر، ونجاح تجربتها في الرقابة على الصادرات.

وأوضح أنه فى عام 2022 منذ أول يناير وحتى نهاية ديسمبر صدرنا أكثر من 5 مليون و600 ألف طن حاصلات زراعية طازجة، لأول مرة فى تاريخ مصر، مؤكدا: نحن نحقق أرقام قياسية كل عام فى الصادرات الزراعية منذ عام 2019 وحتي الآن.

وذكر أنه تم تطوير منظومة جديدة للصادرات وهي منظومة التكويد والتتبع من خلال الأقمار الصناعية، وأصبح لدينا خريطة رقمية على سيستم الحجر الزراعي بها جميع المزارع و الشركات والمحطات التصديرية، وكل بياناتها متاحة، ويمكننا معرفة ما تصدره المزرعة وإنتاجيتها، وإذا حدث رفض فى الخارج من أي دولة نستطيع توقيف المزرعة والمحطة التصديرية، ونتلافي كل ما كان يتم فى السابق من حظر للصادرات الزراعية المصرية.

ونوه إلى أن أكبر دول العالم مجال الحجر الزراعي يحترموا هذه المنظومة ويقدرونها، وكان لهذه المنظومة دور كبير فى تطوير المنظومة التصديرية.