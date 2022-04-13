الحجر الزراعي : شروط جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية للسوق الأندونيسي

أكد هاني حسن المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه ورد خطاب من الادارة المركزية للحجر الزراعي بشأن قيام الحجر الزراعي الأندونيسي بطلب تضمين بيانات إضافية في النموذج الخاص بنظام الإنذار السريع المبكر وذلك اعتبارا من 10 مايو المقبل.

وأضاف في خطاب ” اطلعت عليه المال ” لأعضاء المجلس التنفيذي، أنه بناءا على مخاطبة الحجر الزراعي الاندونيسي فيجب استيفاء المصدر المصري أو من ينوب عنه على البيانات التالية، لضمان قبول شحناته عند الوصول الى الموانئ الأندونيسية.

وتشمل تلك البيانات وصف المستورد، رقم وتاريخ ومكان إصدار شهادة الصحة النباتية، بالاضافة إلى الرقم المرجعي لشهادة التحليل أو الشهادة الصحية، وكذا اسم معمل اختبار سلامة الأغذية المسجل.

وتعد أندويسيا من أهم الأسواق للحاصلات الزراعية المصرية من ناحية، بالاضافة إلى السلع الغذائية من ناحية أخرى، حيث كانت قد دولة اندونيسيا قائمة أهم الدول المستوردة للتمور المصرية فى عام 2021 بقيمة 25 مليون دولار تمثل 47% من اجمالى الصادرات، والتي كانت فى عام 2021 بلغت 52 مليون دولار.

وفي يناير 2020 تقدمت وزارة الزراعة في إندونيسيا بطلب لنظيرتها فى مصر لبدء إجراءات استيراد البصل المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى وقتها، إن الجانب الإندونيسى أرسل استفسارات بشأن المواصفات الفنية للبصل المصرى، وقمنا بالرد عليها.

ولفت الى أن استفسارات «جاكرتا» غطت كل المعلومات عن البصل فى مصر بما فيها الآفات الزراعية وطرق الوقاية منها، والمبيدات المستخدمة وغيرها من الأمور الفنية.

وأكد تقرير صادر عن الوزارة حول إنجازات قطاع الحجر الزراعى فى 2019 أن مصر نجحت فى فتح السوق الإندونيسية أمام الثوم لأول مرة .

وكان قد أكد المهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية، أن مصر تسعى لزيادة الصادرات الزراعية عبر فتح أسواق جديدة، خصوصا فى السوق الآسيوية التى بها كثافة سكانية وكذلك قدرات اقتصادية وشرائية تتزايد باستمرار، وحاجة المستهلكين هناك لتنويع مصادر مشترياتهم.

وأوضح أن مصر تسعى لفتح عدة أسواق فى آسيا مثل: الفلبين أمام الموالح وكذلك اليابان ودول أمريكا الجنوبية ومنها الأرجنتين والبرازيل للمحصول نفسه خلال الفترة المقبلة.